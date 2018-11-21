Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER

On yılları aşan araştırma-geliştirme çalışmalarının akabinde, dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen görüntüleme cihazı ilk insan taramasını gerçekleştirdi. Çığır açan cihaz günümüz PET tarama cihazlarından 40 kat daha küçük ve tüm vücudun üç boyutlu görüntüsünü kısa sürede oluşturabiliyor.



EXPLORER adı verilen cihaz PET ve BT cihazlarının nimetlerini bir arada barındırıyor. Yıllar süren çalışmalar sonrasında 2016 yılında maymun boyutlarında üretilen cihaz, sıkı testlerden geçtikten sonra bu yılın başlarında insan boyutunda üretilmişti. Cihazın ortaya koyduğu görüntüler inanılmaz olarak tanımlanıyor.



Kaliforniya Üniversitesi Nükleer Tıp bölüm başkanı Ramsay Badawi, cihazın yakaladığı detayın dudak uçuklatır mahiyette olduğunu, sıradan PET taramalarında görülmeyen detayların yeni cihaz sonuçlarında rahatlıkla görülebildiğini, tarama süresince radyo-takipçinin insan vücudunu üç boyutlu tarayışını takip edebilmenin insanın aklını başından aldığını, mevcut başka hiçbir cihazın bunu yapamadığını, gelişmenin gerçek bir yenilik olduğunu ifade ediyor.



Bir insanın tam vücut taramasını 20 – 30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabilen cihaz mevcut ticari sistemlerden 40 kat daha verimli çalışıyor. Bu durum taramalarda çok daha az radyasyon kullanılması manasına da geliyor. Yüksek hassasiyet günümüz limitlerinin ötesinde spesifik moleküllerin taranmasını da mümkün kılıyor.

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Yeni cihazın belki de en iyi ve yeni yönü, tüm vücut taramasını bir kere de ve kısa sürede yapabiliyor olması. Hali hazırda bu taramalar, çok sayıda resmin birleştirilmesiyle oluşturuluyor ve çok uzun süreç alıyor. Bu da vücutta ilerleyen bir vaka olması halinde doktorlara gecikmeli ya da yetersiz bilgi sunulmasına neden oluyor. EXPLORER ise vücudumuzdaki kan akışını ya da şeker alımını gerçek zamanlı ortaya koyabiliyor. Hastaya olan faydaları ise yadsınamaz ölçekte.



Cihazın nihai aşamaya gelmesi için belli testlerden ve ayarlamalardan geçmesi gerekiyor. Ancak bilim adamları, EXPLORER’ı kısa sürede tüm dünyada görmeye başlayacağımızdan emin.

https://newatlas.com/full-body-scan-explorer-medical-imaging/57303/