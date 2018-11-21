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Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER

Bilim dünyasındaki gelişmeler dur durak bilmiyor. Yeni gelişme tıbbi görüntüleme cihazlarında alanında karşımızda. Tam vücut taramasını bir kerede yapabilen cihaz tanıtıldı.
6 ay
9,3b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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On yılları aşan araştırma-geliştirme çalışmalarının akabinde, dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen görüntüleme cihazı ilk insan taramasını gerçekleştirdi. Çığır açan cihaz günümüz PET tarama cihazlarından 40 kat daha küçük ve tüm vücudun üç boyutlu görüntüsünü kısa sürede oluşturabiliyor.

EXPLORER adı verilen cihaz PET ve BT cihazlarının nimetlerini bir arada barındırıyor. Yıllar süren çalışmalar sonrasında 2016 yılında maymun boyutlarında üretilen cihaz, sıkı testlerden geçtikten sonra bu yılın başlarında insan boyutunda üretilmişti. Cihazın ortaya koyduğu görüntüler inanılmaz olarak tanımlanıyor.

Kaliforniya Üniversitesi Nükleer Tıp bölüm başkanı Ramsay Badawi, cihazın yakaladığı detayın dudak uçuklatır mahiyette olduğunu, sıradan PET taramalarında görülmeyen detayların yeni cihaz sonuçlarında rahatlıkla görülebildiğini, tarama süresince radyo-takipçinin insan vücudunu üç boyutlu tarayışını takip edebilmenin insanın aklını başından aldığını, mevcut başka hiçbir cihazın bunu yapamadığını, gelişmenin gerçek bir yenilik olduğunu ifade ediyor.

Bir insanın tam vücut taramasını 20 – 30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayabilen cihaz mevcut ticari sistemlerden 40 kat daha verimli çalışıyor. Bu durum taramalarda çok daha az radyasyon kullanılması manasına da geliyor. Yüksek hassasiyet günümüz limitlerinin ötesinde spesifik moleküllerin taranmasını da mümkün kılıyor.
Ayrıca Bkz. "Biyobenzetim yöntemiyle ilk yerli kanser ilacı üretildi"

Yeni cihazın belki de en iyi ve yeni yönü, tüm vücut taramasını bir kere de ve kısa sürede yapabiliyor olması. Hali hazırda bu taramalar, çok sayıda resmin birleştirilmesiyle oluşturuluyor ve çok uzun süreç alıyor. Bu da vücutta ilerleyen bir vaka olması halinde doktorlara gecikmeli ya da yetersiz bilgi sunulmasına neden oluyor. EXPLORER ise vücudumuzdaki kan akışını ya da şeker alımını gerçek zamanlı ortaya koyabiliyor. Hastaya olan faydaları ise yadsınamaz ölçekte.

Cihazın nihai aşamaya gelmesi için belli testlerden ve ayarlamalardan geçmesi gerekiyor. Ancak bilim adamları, EXPLORER’ı kısa sürede tüm dünyada görmeye başlayacağımızdan emin.

https://newatlas.com/full-body-scan-explorer-medical-imaging/57303/ Yorum Yaz
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diazepam 6 ay en beğenilen
Doktor olarak buradaki yeniliği tam olarak anlayamadım. Önce tanımlama yapayım,
pet ( positron emisyon Tomografisi) dediğimiz cihaz vücuttan gelen radyoaktif ışını gösterir. Hastaya damar yolundan yaklaşık 1 saat önce işlemden, glikoz(şeker) bağlanmış radyoaktif madde verilir. Bu süre içinde vücutta dağılması beklenir. Kanser hücresi gibiyim normal vücut hücresinden daha fazla metabolizması olan hücreler, daha fazla radyoaktif madde bağlanmış şeker kullanacak ve böylece pet cihazının görüntüsünde o bölge daha parlak görünecek. Pet teknolojisi çok eski bir teknoloji.
BT dediğimiz bilgisayarlı Tomografi. Bu da vücudun görüntüsünü x ışını kullanarak oluşturur. X ışını iyonize radyasyondur ve zararlıdır. Pet/bt ise bu ikisinin birleşmiş halidir. Cihaz önce ful vücut bt görüntüsü alır sonra az önce bahsettiğim radyoaktif ışımaları bu görüntü üzerinde gösterir.
Günümüzde pet bt, onkoloji yani kanser tedavisi gören hastalar için standart takip yöntemlerindendir ve Türkiye de nerdeyse bütün büyük hastanelerde mevcut.
Pet/mri ise ise pet ile mri cihazının birleşmiş hali. Mri (emar) ise görüntü oluşturmak için hidrojen molekülü yani sudan gelen elektromanyetik dalgayı tespit eder. İyonize radyasyon içermez ve zararsızdır. Pet/mri cihazı da İstanbul da en azından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde uzun süredir bulunmakta.
Şimdi habere gelelim pet cihazından 40 kat küçük derken ne kast edildi anlamadım. Pet bt cihazı öyle aşırı büyük bir makine değil. Bilmem kaç saniyede vücudun üç boyutlu görüntüsünü zaten günümüzde en az 64 kesit tercihen 128 ve 256 kesit bt ler zaten yapıyor. Burada da tam bi devrim göremedim.
Doktor olarak buradaki yeniliği tam olarak anlayamadım. Önce tanımlama yapayım,pet ( positron emisyon Tomografisi) dediğimiz cihaz vücuttan gelen radyoak...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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gungorgun 5 ay
Müthiş görünüyor. Ülkemize gelmesi yılları alır. Belki çeyrek asır :D
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kentilyon 6 ay
Benim beklediğim makina çok fonksiyonlı tüm hastalıklara dair tarama test ve teşhis yapabilen bir makinanın geliştirilmesi.
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TümAmiraL 6 ay
Hocam arkadaşın doktor olması ya da sizin biyomedikal mühendisi olmanızın bu konuda bi önemi yok çünkü benim eleştiri noktam sektörün içindekilerin yeniliklere bakış açısı.
1899 da Amerika Patent Dairesi Başkanı charles düell artık yeni birşey yok, icad edilebilecek herşey icad edildi dediğinde,
Henry forda Motor üretmek için bankaya kredi başvurusunda red cevabını Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir diyen banka eksperi,
2 Ocak 1909 da scientific american dergisi
Geçtiğimiz bir yıl içinde otomobilin yapısını değiştirecek herhangi
bir ilerleme kaydedilmediğini göz önüne alırsak, bu buluşun da gelişme
ve evrimini tamamladığı sonucuna varabiliriz.
Derken hepsi kendi sektöründe lider sayılabilecek insanların yeniliklere bakış açıları. Bu sebepten bakış açısı benzer insanlar oldukça biz gelişemeyiz
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HiroRew 6 ay
Kendi sitesinde yüksek çözünürlüklü PET olduğu yazıyor cihazın; yani ne CT ne de MR değil. Her görüntüleme yönteminin kendisine özgü avantaj ve dezavantajları olup araştırılanın ne olduğuna göre tercih edilir. PET cihazları şeker metabolizmasının yüksek olduğu bölgeleri gösterir ve özellikle yeni oluşum yani kanser araştırma ve takibinde kullanılır. Sonuçta yüksek çözünürlüklü olması ve hızla bütün vücudu tarayabilmesi bir gelişme ama öyle her görüntüleme yönteminin yerini alabileceği gibi bir şey de yok. PET taramasından önce kişiye radyoaktif glukoz (benzeri bir madde) verilir ve kendine özel şartlarda yapılır görüntüleme.
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SEO-Uzmanı 6 ay
aletin büyüklüğü sorun değil !
devlet, dev gibi kamu kurum binaları yapıyor.
ama sorunlar nedense hiç küçülmüyor !
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diazepam 6 ay
Tamam herşeyi biliyorsunuz,sorun yok. Yıl olmuş 2018. Görüntüyü hızlı ve düşük radyasyon ile almak devrim değildir. Gelişmedir, doğal sonuçtur. İyi forumlar.
explorer.ucdavis.edu/...
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diazepam 6 ay en beğenilen
Doktor olarak buradaki yeniliği tam olarak anlayamadım. Önce tanımlama yapayım,
pet ( positron emisyon Tomografisi) dediğimiz cihaz vücuttan gelen radyoaktif ışını gösterir. Hastaya damar yolundan yaklaşık 1 saat önce işlemden, glikoz(şeker) bağlanmış radyoaktif madde verilir. Bu süre içinde vücutta dağılması beklenir. Kanser hücresi gibiyim normal vücut hücresinden daha fazla metabolizması olan hücreler, daha fazla radyoaktif madde bağlanmış şeker kullanacak ve böylece pet cihazının görüntüsünde o bölge daha parlak görünecek. Pet teknolojisi çok eski bir teknoloji.
BT dediğimiz bilgisayarlı Tomografi. Bu da vücudun görüntüsünü x ışını kullanarak oluşturur. X ışını iyonize radyasyondur ve zararlıdır. Pet/bt ise bu ikisinin birleşmiş halidir. Cihaz önce ful vücut bt görüntüsü alır sonra az önce bahsettiğim radyoaktif ışımaları bu görüntü üzerinde gösterir.
Günümüzde pet bt, onkoloji yani kanser tedavisi gören hastalar için standart takip yöntemlerindendir ve Türkiye de nerdeyse bütün büyük hastanelerde mevcut.
Pet/mri ise ise pet ile mri cihazının birleşmiş hali. Mri (emar) ise görüntü oluşturmak için hidrojen molekülü yani sudan gelen elektromanyetik dalgayı tespit eder. İyonize radyasyon içermez ve zararsızdır. Pet/mri cihazı da İstanbul da en azından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde uzun süredir bulunmakta.
Şimdi habere gelelim pet cihazından 40 kat küçük derken ne kast edildi anlamadım. Pet bt cihazı öyle aşırı büyük bir makine değil. Bilmem kaç saniyede vücudun üç boyutlu görüntüsünü zaten günümüzde en az 64 kesit tercihen 128 ve 256 kesit bt ler zaten yapıyor. Burada da tam bi devrim göremedim.
3 Yanıt Yanıtla +8
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TümAmiraL 6 ay diazepam
diazepam
Doktor olarak buradaki yeniliği tam olarak anlayamadım. Önce tanımlama yapayım,
pet ( positron emisyon Tomografisi) dediğimiz cihaz vücuttan gelen radyoaktif ışını gösterir. Hastaya damar yolundan yaklaşık 1 saat önce işlemden, glikoz(şeker) bağlanmış radyoaktif madde verilir. Bu süre içinde vücutta dağılması beklenir. Kanser hücresi gibiyim normal vücut hücresinden daha fazla metabolizması olan hücreler, daha fazla radyoaktif madde bağlanmış şeker kullanacak ve böylece pet cihazının görüntüsünde o bölge daha parlak görünecek. Pet teknolojisi çok eski bir teknoloji.
BT dediğimiz bilgisayarlı Tomografi. Bu da vücudun görüntüsünü x ışını kullanarak oluşturur. X ışını iyonize radyasyondur ve zararlıdır. Pet/bt ise bu ikisinin birleşmiş halidir. Cihaz önce ful vücut bt görüntüsü alır sonra az önce bahsettiğim radyoaktif ışımaları bu görüntü üzerinde gösterir.
Günümüzde pet bt, onkoloji yani kanser tedavisi gören hastalar için standart takip yöntemlerindendir ve Türkiye de nerdeyse bütün büyük hastanelerde mevcut.
Pet/mri ise ise pet ile mri cihazının birleşmiş hali. Mri (emar) ise görüntü oluşturmak için hidrojen molekülü yani sudan gelen elektromanyetik dalgayı tespit eder. İyonize radyasyon içermez ve zararsızdır. Pet/mri cihazı da İstanbul da en azından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde uzun süredir bulunmakta.
Şimdi habere gelelim pet cihazından 40 kat küçük derken ne kast edildi anlamadım. Pet bt cihazı öyle aşırı büyük bir makine değil. Bilmem kaç saniyede vücudun üç boyutlu görüntüsünü zaten günümüzde en az 64 kesit tercihen 128 ve 256 kesit bt ler zaten yapıyor. Burada da tam bi devrim göremedim.

Bu koskoca bilim adamları devrim olduğunu söylüyorlar fakat mr pet ne demek kendi yaptıkları ile aralarında ne fark var onu bile bilmiyor da forumdaki sen bilebiliyorsun kardeş kusura bakma aradaki farkları hemen özümseyip fark olmadığını iddia etmenden dolayı bir sonraki Nobel tıp ödülünü sana veriyoruz.


Bizde böyle insanlar oldukça anca bu kadar gelişebiliriz.
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px 6 ay diazepam
15 saniyede tüm vücut pet-ct den bahsediyor doktor bey ,daha düşük radyasyonla ,5 kat daha net görüntü . Görüntülemede sonraki nesil olmuş.. youtube.com/...
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kentilyon 6 ay diazepam
Yazıda 40 kat küçük değil 40 kat daha verimli çalışıyor deniliyor son 5 yılda büyük bilgisayarlardan daha hızlı çalışan telefonların gelişmiş olması diğer teknolojilerinde ne kadar çok gelişebilecek olabileceğine dair göstergedir.İnsanlığın bilgi birikimide çok arttı internette bir dünya bilgi oluşuyor.Yani teknolojinin önümüzde yıllarda öncesine göre çok daha fazla ivme kazanacağından eminim.
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tugares 6 ay
Süper! Bu yıl okuduğum haberler içersinde devrimsel gelişmelerden birisi diyebileceğim bir haber 😊
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bio technolog 6 ay
Biyomedikal teknisyeni olarak güzel bir ürün diyebilirim. Yıllar önce aklıma gelmişti BT ve MR ı birleştirmek 360 derece full tarama yapabilmek. Sonunda yapmışlar. Radyasyonun fazla olduğunu düşünmüyorum fayda zarar ilişkisi eğer o radrasyon sizin tedavinize yararı olacaksa sorun yoktur. Yani az zarar çok yarar.
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XPerience 6 ay bio technolog
Haberi okuduğunuza emin misiniz? BT işe MR’ın birleşimi değil konu
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frostburn 6 ay
umarım sadece PET çekimleri ile sınırlı kalmaz ve BT çekimleri için de modeller çıkartırlar.
ne kadar az radyasyon dozu ve o kadar çok görüntü kombinasyonu o kadar iyi tanı duyarlılığı ve düşük kanser riski demektir.
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