Güvenlik kameraları korsanlara hizmet ediyor olabilir mi?

Malware’ı hazırlayan korsanlar BusyBox’tan faydalanarak savunmasız Telnet/SSH hizmetini “şifre tahmini” yapmaya çalışarak patlatıp, kameraların gerçek amacı dışında görev yapmasını sağlamış. Çoğu internet erişimli cihazın yönetici parolasının üretici tarafından belirlenmiş standart hesaplar ile kullanılması, geliştirilen malware’ın etki alanını doğrudan artıran en büyük etken olmuş durumda. Aşağıdaki haritada etki altındaki cihazların dünya genelindeki sayısal dağılımı gösteriliyor.

Günümüzde güvenlik adına artık hemen hemen her sokakta hatta her iş yerinde yer alan güvenli kameraları aslında korsanların gizli silahı haline mi gelmeye başladı? Bu konuda bir rapor yayınlayan Incapsula, dünya genelinde bir çok güvenlik kamerasının gerçek görevini yerine getirmenin yanında gerekli durumlarda kullanılabilecek şekilde zombi haline getirildiğini ortaya koydu.Şu ana kadar tespit edilmiş Linux temelli 900’den fazla kameranın ismi açıklanmayan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan büyük bir bulut hizmetini kullanarak HTTP GET ile flood DDOS saldırıları gerçekleştirdiği ve saniyede 20.000’den fazla istek yaptığını ortaya koydu. Saldırı ile kullanılan bulut temelli sunucuyu devre dışı bırakmak amaçlanıyor.