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Güvenlik kameraları korsanlara hizmet ediyor olabilir mi?

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4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Günümüzde güvenlik adına artık hemen hemen her sokakta hatta her iş yerinde yer alan güvenli kameraları aslında korsanların gizli silahı haline mi gelmeye başladı? Bu konuda bir rapor yayınlayan Incapsula, dünya genelinde bir çok güvenlik kamerasının gerçek görevini yerine getirmenin yanında gerekli durumlarda kullanılabilecek şekilde zombi haline getirildiğini ortaya koydu.

Şu ana kadar tespit edilmiş Linux temelli 900’den fazla kameranın ismi açıklanmayan ve milyonlarca kullanıcısı bulunan büyük bir bulut hizmetini kullanarak HTTP GET ile flood DDOS saldırıları gerçekleştirdiği ve saniyede 20.000’den fazla istek yaptığını ortaya koydu. Saldırı ile kullanılan bulut temelli sunucuyu devre dışı bırakmak amaçlanıyor.

Malware’ı hazırlayan korsanlar BusyBox’tan faydalanarak savunmasız Telnet/SSH hizmetini “şifre tahmini” yapmaya çalışarak patlatıp, kameraların gerçek amacı dışında görev yapmasını sağlamış. Çoğu internet erişimli cihazın yönetici parolasının üretici tarafından belirlenmiş standart hesaplar ile kullanılması, geliştirilen malware’ın etki alanını doğrudan artıran en büyük etken olmuş durumda. Aşağıdaki haritada etki altındaki cihazların dünya genelindeki sayısal dağılımı gösteriliyor.
Güvenlik kameraları korsanlara hizmet ediyor olabilir mi?
 

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emre1393 4 yıl en beğenilen
Person of interest izleyenler gülümsüyordur eminim
4 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
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....PERSON OF INTEREST....
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Anomalist 4 yıl
Elbette, yalnız sırf korsan değildir kameralara sızanlar.
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Patren 4 yıl
türkiyeye bak ne kadar çokmuş ben olsam çok fazla nete bağlamamaya çalışırım güvenlik kameralarını
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emre1393 4 yıl en beğenilen
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ahmet. 4 yıl
emre1393

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Yazıyı hazırlarken yayınlanmış son sezonun iki bölümünü izlemediğimi hatırladım :D
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kımyasal 4 yıl
Kamera sistemleri denince aklıma ''Watch Dogs'' geliyor.
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