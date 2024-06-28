Türkiye’de popüler olan Çinli e-ticaret uygulaması için ‘kötü amaçlı yazılım’ iddiası

Tam Boyutta Gör Çinli e-ticaret şirketi PDD Holdings tarafından işletilen çevrimiçi e-ticaret uygulaması Temu, son dönemlerde ABD dahil olmak üzere Türkiye’de de giderek popüler hale geliyor. Temu’nun bu hızlı yükselişi ise Arkansas Başsavcısı Tim Griffin’in dikkatini çekti. Griffin, Temu’ya yönelik açtığı davada uygulamanın kullanıcı veriler üzerinden para kazanan “kötü amaçlı yazılım” taşıdığı ifade edildi.

Temu için kötü amaçlı yazılım uyarısı

ABD’deki Arkansas eyaletinin başsavcısı olan Tim Griffin, Temu’nun yasaları ihlal etmekle suçladı. Griffin, "Temu bir çevrimiçi alışveriş platformu olduğunu iddia ediyor, ancak tehlikeli bir kötü amaçlı yazılımdır” diyerek uygulamanın kullanıcının cep telefonundaki neredeyse tüm verilere eriştiğini söyledi. Apple App Store ve Google Play Store'da 100 milyonlarca indirmeye sahip olan bir numaralı alışveriş uygulaması için bunlar çok ciddi iddialar. Temu, yaptığı açıklamada dava karşısında şaşırdıklarını ve kendilerini savunacaklarını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Griffin’in Temu için yaptığı 'işlevsel olarak kötü amaçlı ve casus yazılım’ iddiasının gerçeliliği dava sonucunda belli olacak. Öte yandan başsavcının iddiaları oldukça şiddetli. Uygulamanın baştan aşağıya kasıtlı olarak kullanıcının telefonundaki tüm verilere erişmek için tasarlandığını, cihazlardaki veri gizliliği ayarlarını geçersiz kılabildiğini ve Temu’nun izinsiz veri toplama işleminden para kazandığı belirtiliyor.

Pinduoduo ile olan ilişki

Griffin, iddialarını desteklemek için Google Play Store'un 2023'te "uygulamanın Off-Play sürümleri" ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle PDD’nin Pinduoduo uygulamasını askıya aldığına işaret ediyor. Temu’nun ise Pinduoduo'dan modellendiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple'ın veri takibi konusunda zorunlu gizlilik kurallarına uymadığı için Temu'yu App Store'dan geçici olarak kaldırdığı da belirtiliyor. Araştırmacılar, Pinduoduo'nun diğer uygulamalardaki etkinlikleri izlemek, bildirimleri kontrol etmek, özel mesajları okumak ve ayarları değiştirmek için kullanıcıların telefonlarındaki güvenliği atlamak üzere programlandığını tespit etmişti.

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Griffin'e göre Temu, kullanıcıları yanıltıcı indirimli ve kaliteli ürün vaatleriyle kandırıyor ve kullanıcıların oturum açmasını sağlayan, fırsatlar için çark çevirmek gibi bağımlılık yaratan özellikler ekleyerek mümkün olduğunca çok kullanıcı verisine erişmeye çalışıyor. Griffin'in Temu'ya karşı açtığı dava şimdilik sadece Çinli alışveriş uygulamasının veri toplamayı durdurmasını ve sivil cezalar ödemesini talep ediyor. Davada ise herhangi bir somut kanıta yer verilmiyor.

Temu’dan açıklama

Bir Temu sözcüsü Ars Technica’ya verdiği demeçte davadaki iddiaların internette dolaşan yanlış bilgilere dayandığını ve tamamen asılsız olduğunu söylüyor: "İddiaları kategorik olarak reddediyoruz ve kendimizi şiddetle savunacağız." Bununla birlikte Temu sözcüsü, "Yenilikçi bir tedarik zinciri modeline sahip yeni bir şirket olarak, bazılarının bizi ilk bakışta yanlış anlayabileceğini ve hoş karşılamayabileceğini anlıyoruz" ifadelerini kullanırken uzun vadede bu incelemelerin kendileri için faydalı olacağını söylüyor.

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