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    Türkiye’de popüler olan Çinli e-ticaret uygulaması için ‘kötü amaçlı yazılım’ iddiası

    Son dönemlerde Türkiye’de de popüler hale gelen Çinli e-ticaret uygulaması Temu’da kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Uygulamanın tüketiciler için risk oluşturduğu iddia ediliyor.
    Türkiye’de popüler olan Temu uygulamasında virüs bulundu Tam Boyutta Gör
    Çinli e-ticaret şirketi PDD Holdings tarafından işletilen çevrimiçi e-ticaret uygulaması Temu, son dönemlerde ABD dahil olmak üzere Türkiye’de de giderek popüler hale geliyor. Temu’nun bu hızlı yükselişi ise Arkansas Başsavcısı Tim Griffin’in dikkatini çekti. Griffin, Temu’ya yönelik açtığı davada uygulamanın kullanıcı veriler üzerinden para kazanan “kötü amaçlı yazılım” taşıdığı ifade edildi.

    Temu için kötü amaçlı yazılım uyarısı

    ABD’deki Arkansas eyaletinin başsavcısı olan Tim Griffin, Temu’nun yasaları ihlal etmekle suçladı. Griffin, "Temu bir çevrimiçi alışveriş platformu olduğunu iddia ediyor, ancak tehlikeli bir kötü amaçlı yazılımdırdiyerek uygulamanın kullanıcının cep telefonundaki neredeyse tüm verilere eriştiğini söyledi. Apple App Store ve Google Play Store'da 100 milyonlarca indirmeye sahip olan bir numaralı alışveriş uygulaması için bunlar çok ciddi iddialar. Temu, yaptığı açıklamada dava karşısında şaşırdıklarını ve kendilerini savunacaklarını söylüyor.

    Türkiye’de popüler olan Temu uygulamasında virüs bulundu Tam Boyutta Gör
    Griffin’in Temu için yaptığı 'işlevsel olarak kötü amaçlı ve casus yazılım’ iddiasının gerçeliliği dava sonucunda belli olacak. Öte yandan başsavcının iddiaları oldukça şiddetli. Uygulamanın baştan aşağıya kasıtlı olarak kullanıcının telefonundaki tüm verilere erişmek için tasarlandığını, cihazlardaki veri gizliliği ayarlarını geçersiz kılabildiğini ve Temu’nun izinsiz veri toplama işleminden para kazandığı belirtiliyor.

    Pinduoduo ile olan ilişki

    Griffin, iddialarını desteklemek için Google Play Store'un 2023'te "uygulamanın Off-Play sürümleri" ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle PDD’nin Pinduoduo uygulamasını askıya aldığına işaret ediyor. Temu’nun ise Pinduoduo'dan modellendiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple'ın veri takibi konusunda zorunlu gizlilik kurallarına uymadığı için Temu'yu App Store'dan geçici olarak kaldırdığı da belirtiliyor. Araştırmacılar, Pinduoduo'nun diğer uygulamalardaki etkinlikleri izlemek, bildirimleri kontrol etmek, özel mesajları okumak ve ayarları değiştirmek için kullanıcıların telefonlarındaki güvenliği atlamak üzere programlandığını tespit etmişti.

    Griffin'e göre Temu, kullanıcıları yanıltıcı indirimli ve kaliteli ürün vaatleriyle kandırıyor ve kullanıcıların oturum açmasını sağlayan, fırsatlar için çark çevirmek gibi bağımlılık yaratan özellikler ekleyerek mümkün olduğunca çok kullanıcı verisine erişmeye çalışıyor. Griffin'in Temu'ya karşı açtığı dava şimdilik sadece Çinli alışveriş uygulamasının veri toplamayı durdurmasını ve sivil cezalar ödemesini talep ediyor. Davada ise herhangi bir somut kanıta yer verilmiyor.

    Temu’dan açıklama

    Bir Temu sözcüsü Ars Technica’ya verdiği demeçte davadaki iddiaların internette dolaşan yanlış bilgilere dayandığını ve tamamen asılsız olduğunu söylüyor: "İddiaları kategorik olarak reddediyoruz ve kendimizi şiddetle savunacağız." Bununla birlikte Temu sözcüsü, "Yenilikçi bir tedarik zinciri modeline sahip yeni bir şirket olarak, bazılarının bizi ilk bakışta yanlış anlayabileceğini ve hoş karşılamayabileceğini anlıyoruz" ifadelerini kullanırken uzun vadede bu incelemelerin kendileri için faydalı olacağını söylüyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/26/24186673/arkansas-ag-lawsuit-temu-pinduoduo-malware https://arstechnica.com/tech-policy/2024/06/shopping-app-temu-is-dangerous-malware-spying-on-your-texts-lawsuit-claims/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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