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    Apple, ekran görüntüsü verilerini çalan zararlı uygulamaları mağazadan kaldırdı

    Kaspersky, kısa süre önce iPhone kullanıcılarını da etkileyen SparkCat adlı kötü amaçlı yazılımla ilgili bir rapor yayınlamıştı. Apple, o zararlı uygulamaları hemen App Store'dan kaldırdı.
    SparkCat iPhone uygulamaları App Store'dan kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, aralarında ComeCome, WeTink ve AnyGPT’nin de olduğu kötü amaçlı yazılım gizlenmiş iPhone uygulamalarını mağazadan kaldırdı. Toplamda 11 uygulama Kaspersky’nin bildirdiği malware “SparkCat” içermesi nedeniyle kaldırılırken, Apple'ın dolandırıcılık politikalarını ihlal eden ve kaldırılan  uygulamalardaki kodları bulunduran 89 uygulama daha mağazadan silindi. Bu uygulamaların Apple geliştirici hesapları da kapatıldı.

    100 uygulama App Store'dan kaldırıldı, geliştirici hesapları kapatıldı

    Kaldırılan uygulamalar, iPhone'larda depolanan fotoğraflardaki ve ekran görüntülerindeki hassas bilgileri ortaya çıkarmak için tasarlanmış OCR özelliğine sahip kötü amaçlı bir sistem kullanıyordu. Saldırganların amacı; kripto cüzdanlar için kurtarma ifadelerini ele geçirip bitcoin ve başka kripto paraları çalmaktı. Tabii ki bunun için kullanıcının da uygulamanın fotoğraflara erişim izni vermesi gerekiyor.

    Çok güvenilir olmayan uygulamaların tüm fotoğraf arşivine erişimi yerine sınırlı erişim izni vermek ve uygulamaların gizlilik raporunu kontrol etmekte fayda var. Bu rapor, kullanıcıların uygulamanın hangi hassas verilere erişebileceğini görmelerini sağlıyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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