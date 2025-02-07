Apple, ekran görüntüsü verilerini çalan zararlı uygulamaları mağazadan kaldırdı

100 uygulama App Store'dan kaldırıldı, geliştirici hesapları kapatıldı
Kaldırılan uygulamalar, iPhone'larda depolanan fotoğraflardaki ve ekran görüntülerindeki hassas bilgileri ortaya çıkarmak için tasarlanmış OCR özelliğine sahip kötü amaçlı bir sistem kullanıyordu. Saldırganların amacı; kripto cüzdanlar için kurtarma ifadelerini ele geçirip bitcoin ve başka kripto paraları çalmaktı. Tabii ki bunun için kullanıcının da uygulamanın fotoğraflara erişim izni vermesi gerekiyor.
Çok güvenilir olmayan uygulamaların tüm fotoğraf arşivine erişimi yerine sınırlı erişim izni vermek ve uygulamaların gizlilik raporunu kontrol etmekte fayda var. Bu rapor, kullanıcıların uygulamanın hangi hassas verilere erişebileceğini görmelerini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.