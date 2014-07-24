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Güvenlik kameraları nasıl kurulur? Nasıl korunur? Özel video

4 yıl
29,7b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Son günlerin popüler konularından biri olan güvenlik kameraları adli olayların çözümünde kritik önem taşıyorlar. Bu videomuzda Balandi Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Cenk Tahmaz ile ev ve iş yerler
Son günlerin popüler konularından biri olan güvenlik kameraları adli olayların çözümünde kritik önem taşıyorlar. Bu videomuzda Balandi Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Cenk Tahmaz ile ev ve iş yerlerimize kamera sistemi kurarken dikkat edilmesi gerekenleri konuşuyoruz.

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SteveMeade 4 yıl en beğenilen
Sonunda faydalı bi haber yapıldı, bıktık apple ın bi türlü çıkmayan iphone 6 sından samsung un plastik ucube s5 prime ından
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DH Misafiri 3 yıl
benim modemim kapı girişinde markası hg253 süperonline nın çok özellikli modemlerinden acaba direk ona kamera bağlayıp bi şekilde wireless tan bilgisayara yada direk modemden servera kayıt yapabilirmiyim varmı böyle bi teknoloji ?
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karınca kokusu 4 yıl
Faydalı bilgi
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teknologs 4 yıl
hd ip cameralar varken analog sistemler çöp...
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erturk unal 4 yıl
mesut çevik: çocuğu dövüceği zaman

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Blackthunderx 4 yıl
milyon dolarlık güvenlik sisteminin canına bir kar maskesi anında okur ve sisteminiz 5 para etmez.
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onur01651 4 yıl
Balandi ne be yav, çin de de görmedim bu adamı, ilginç.
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Makaroncu 4 yıl
Çok yararlı olmuş sağolun
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TuVNeRa 4 yıl
aliexpress.com/...

MOBESE almayı düşünüyorum
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Gece772 4 yıl
Sitelere güvenlik kamerası takılması pek önemli değil
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bukalemun56 4 yıl
keşke görüntü kalitesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde biraz daha durulsaydı. çalıştığım yerde bir çocuk kafasını kapıya çarptı kafatası çatladı çocuğun yüzünü zor teşhis ettik 100 150 liralık kameralardan uzak durun falan denebilirdi..
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SteveMeade 4 yıl en beğenilen
Sonunda faydalı bi haber yapıldı, bıktık apple ın bi türlü çıkmayan iphone 6 sından samsung un plastik ucube s5 prime ından
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