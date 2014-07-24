Güvenlik kameraları nasıl kurulur? Nasıl korunur? Özel video

Son günlerin popüler konularından biri olan güvenlik kameraları adli olayların çözümünde kritik önem taşıyorlar. Bu videomuzda Balandi Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Cenk Tahmaz ile ev ve iş yerler

Son günlerin popüler konularından biri olan güvenlik kameraları adli olayların çözümünde kritik önem taşıyorlar. Bu videomuzda Balandi Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Cenk Tahmaz ile ev ve iş yerlerimize kamera sistemi kurarken dikkat edilmesi gerekenleri konuşuyoruz.