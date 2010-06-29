HIS, Radeon HD 5870 iCooler V modelini tanıttı

Ekran kartı üreticisi HIS, ürün gamını Radeon HD 5870 iCooler V modeliyle güncelliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli RV870 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartının, çift slot tasarımlı soğutucusu ile referans tasarımlı Radeon HD 5870 modeline göre daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtiliyor. Crossfire X desteği sunan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisiyle birlikte geliyor.

Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan Radeon HD 5870 iCooler V, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

HIS Radeon HD 5870 iCooler V, yurt dışında 359 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.