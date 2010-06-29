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HIS, Radeon HD 5870 iCooler V modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticisi HIS, ürün gamını Radeon HD 5870 iCooler V modeliyle güncelliyor. Özel tasarımıyla dikkat çeken ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli RV870 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartının, çift slot tasarımlı soğutucusu ile referans tasarımlı Radeon HD 5870 modeline göre daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtiliyor. Crossfire X desteği sunan ekran kartı, çoklu monitör kurulumları için Eyefinity teknolojisiyle birlikte geliyor.

Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan Radeon HD 5870 iCooler V, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor.

HIS Radeon HD 5870 iCooler V, yurt dışında 359 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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Batuist 9 yıl
oldukça etkili bir soğutucu gibi gözüküyor...
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mimiron 9 yıl
Hayır yani bu kart 1 aydır falan piyasada satılıyor Avrupada Amerikada. Turbo , Turbo X modelleride var hız aşırtılmış. Haberin kendi tırt zaten hiç yoktan doğru olsaymış.
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vidoko 9 yıl
ya soğutucu dizaynı çok hoşuma gitti:)
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zararlı 9 yıl
kaç derece serin çalışıyor bu ? takoz gibi kart
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maliahmet 9 yıl
para kaznamak içindir herhalde
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TELESCOPE 9 yıl

maliahmet

para kaznamak içindir herhalde



bencede
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amon35 9 yıl
üst sınıf bir kartın girebileceği bir fiyattan girmiş
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Dante 9 yıl
Yav bu özel model kartlar neden hala aynı hızlarda gelmeye devam ediyor anlamıyorum. 850/4800 olduğu sürece hiçbir özel model 5870 in orijinal model ile arasındaki fiyat farkına değeceğini düşünmüyorum. Aradaki tek fark soğutma ve zaten 5870'in soğutulmaya ihtiyacı yok. Neden bu modelleri yapıyorlar anlamış değilim. Şekli güzel diye falan mı alanlar var nedir.
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ALBAY 9 yıl

amon35

üst sınıf bir kartın girebileceği bir fiyattan girmiş


Sakın üst sınıf bir kart olduğu için olmasın?
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ALBAY 9 yıl
Fiyatı 300 avro civarı olsa Türkiyede işte o zaman süper olur
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