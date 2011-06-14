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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, AMD'nin Fusion-A işlemcilerini kullanan 11 yeni dizüstü bilgisayar duyurdu

7 yıl
11,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Fusion-A Serisi işlemcilerini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurmasına paralel olarak sistem üreticileri de yeni işlemcileri kullanan dizüstü bilgisayarlarını lanse etmeye başladılar. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, AMD'nin Fusion-A lansmanına tam 11 yeni dizüstü bilgisayar ile katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tüketici ve Kurumsal sınıflarda yer alan dizüstü bilgisayarları genel olarak şu kategoriler altında sıralamak mümkün; 
  - Pavilion dv4, dv6 ve dv7 serisi dizüstü bilgisayarlar HP CoolSense soğutma teknolojisi, HP True Vision HD entegre internet kamerası ve HP Beats Audio (dv6 ve dv7 için) ses teknolojileriyle geliyorlar. 
 - Pavilion g4, g6 ve g7 serisi dizüstü bilgisayarlar ise günlük ideal kullanım performansı için dengeli üretkenlik ve verimlilik sunuyorlar.  
- ProBook 6465b ve ProBook 6565b serisi dizüstü bilgisayarlar ise profesyonelleri hedef alıyor. Geliştirilmiş güvenlik, arttırılan performans, alüminyum ekran kaplaması ve dayanıklı kasa yapısı gibi detaylara sahip. 
 - the ProBook 4535s, 4435s ve 4436s modelleri ise dayanıklı kasa yapısını, dokunmatik desteği ile yeni touchpad ve entegre HD kamera gibi detayları bünyesinde barındırıyorlar.
AMD'nin Fusion-A Serisi yeni mobil işlemcileri, çift ve dört çekirdekli modellerden oluşuyor. Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, işlemci modeline göre 160, 320 veya 400x paralel işlemcili entegre grafik birimlerine yer veriliyor. HP'ni yeni dizüstü bilgisayarlarından ProBook b ve ProBook s serisi modellerin sırasıyla 679$ ve 519$ seviyesindeki yurt dışı başlangıç fiyatlarıyla 27 Haziran'dan itibaren kullanıma sunulmaları bekleniyor. Pavilion dv6/dv7 ve Pavilion g4/g6/g7 serisi dizüsüt bilgisayarlar ise sırasıyla 600$/700$ ve 450$/498$/499$ açıklanan başlan fiyatlarıyla Temmuz ayında kullanıma sunulacaklar. 

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DH Misafiri 7 yıl
İNŞALLAH intel i geçer amd çünkü intel çok şımardı
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pierce 7 yıl
notebook piyasasında şööyle gösterişli modelleri
duymayalı çoook zaman olmuş AMD den yaaa..
devir macbook air veya samsung x900 serisi
full hafif metal ve ince zarif notebook devri..
bu tip notebooklarda başarılı olabilirse
ozaman büüüyüüük bir aferini alır AMD..
umarım ciddi bir rakip olabilir de
son kullanıcılar intel hegamonyasında
bir dünya para bayılmaktan kurtulurlar..
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Turkforce 7 yıl
HP eski DV6 serileri ile ortalığı çöple doldurduğu gibi amd işlemcilerle de aynı şeyi tekrarlamaz umarım.
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acbold 7 yıl
gayet iyi.fakat frekansları biraz kafama takıldı.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ohh be sonunda AMD nin adam gibi işlemcili, uygun fiyatlı ve entegre bile olsa düzgün ekran kartlı ve 4 çekirdekli Notebooklarını da gördük. Ne bu piyasadaki Intel hakimiyeti. Notebooklara yeni kan geldi. Piyasa canlansın...
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Nu.D.38 7 yıl

OverClocKing

Ohh be sonunda AMD nin adam gibi işlemcili, uygun fiyatlı ve entegre bile olsa düzgün ekran kartlı ve 4 çekirdekli Notebooklarını da gördük. Ne bu piyasadaki Intel hakimiyeti. Notebooklara yeni kan geldi. Piyasa canlansın...

+111111
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erkan0075 7 yıl
Tomshardware ve Anandtech siteleri resmi Llano değerlendirmelerini yayınlamış durumda. (14 Haziran'a girdiğimiz saatlerde). İlgilenenler bu sitelerden performans ve özellikle etkileyici güç tüketimi değerlendirmelerini okuyabilirler.
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