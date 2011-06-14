HP, AMD'nin Fusion-A işlemcilerini kullanan 11 yeni dizüstü bilgisayar duyurdu

AMD'nin yeni nesil Fusion-A Serisi işlemcilerini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurmasına paralel olarak sistem üreticileri de yeni işlemcileri kullanan dizüstü bilgisayarlarını lanse etmeye başladılar. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, AMD'nin Fusion-A lansmanına tam 11 yeni dizüstü bilgisayar ile katılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tüketici ve Kurumsal sınıflarda yer alan dizüstü bilgisayarları genel olarak şu kategoriler altında sıralamak mümkün;

- Pavilion dv4, dv6 ve dv7 serisi dizüstü bilgisayarlar HP CoolSense soğutma teknolojisi, HP True Vision HD entegre internet kamerası ve HP Beats Audio (dv6 ve dv7 için) ses teknolojileriyle geliyorlar.

- Pavilion g4, g6 ve g7 serisi dizüstü bilgisayarlar ise günlük ideal kullanım performansı için dengeli üretkenlik ve verimlilik sunuyorlar.

- ProBook 6465b ve ProBook 6565b serisi dizüstü bilgisayarlar ise profesyonelleri hedef alıyor. Geliştirilmiş güvenlik, arttırılan performans, alüminyum ekran kaplaması ve dayanıklı kasa yapısı gibi detaylara sahip.

- the ProBook 4535s, 4435s ve 4436s modelleri ise dayanıklı kasa yapısını, dokunmatik desteği ile yeni touchpad ve entegre HD kamera gibi detayları bünyesinde barındırıyorlar.

AMD'nin Fusion-A Serisi yeni mobil işlemcileri, çift ve dört çekirdekli modellerden oluşuyor. Tamamı 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, işlemci modeline göre 160, 320 veya 400x paralel işlemcili entegre grafik birimlerine yer veriliyor. HP'ni yeni dizüstü bilgisayarlarından ProBook b ve ProBook s serisi modellerin sırasıyla 679$ ve 519$ seviyesindeki yurt dışı başlangıç fiyatlarıyla 27 Haziran'dan itibaren kullanıma sunulmaları bekleniyor. Pavilion dv6/dv7 ve Pavilion g4/g6/g7 serisi dizüsüt bilgisayarlar ise sırasıyla 600$/700$ ve 450$/498$/499$ açıklanan başlan fiyatlarıyla Temmuz ayında kullanıma sunulacaklar.