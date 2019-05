HP Omen oyuncu dizüstüsü incelemesi "Karbon Fiberli Canavar"

Bu videoda HP Omen'in 2016 sürümünü karbon fiber görünümlü, oyuncu temalı tasarımını ele alıyor, içini açıp donanımının detaylarına iniyor ve oyun testleriyle beraber sınıyoruz.

HP Omen’in farklı konfigrasyonlu farklı versiyonları var, elimizdeki AX001NT versiyonu olarak geçiyor.



Siyah-kırmızı temalı kutunun içerisinden dizüstünün kendisi, normal boyutlarda 150W’lık bir adaptör ve ideal uzunluktaki kablosu ardından alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, ekstra herhangi bir şey yok.

HP Omen 15.6 inçlik bir ekrana sahip, 38.2cm eninde, 25.3cm uzunluğunda ve 2.45cm kalınlığında, benzer donanımlı Inspiron serisinden 0.2cm civarı daha ince, çoğu benzer donanımlı ve fiyat segmentindeki cihazdan da ince aslında, 2.2Kg ağırlığıyla yine çoğu rakibinden hafif bir dizüstü, hem de hatrı sayılır bir farkla. Bir oyuncu dizüstüsü olarak taşınabilirliği yüksek.



Omen’in plastik kapağı karbon fiber benzeri bir dokuya sahip, sonradan uygulanmış bir yapıştırma gibi değil, direkt kapağın üzerinde, doğal. Sırf görüntü değil, hafif de olsa hissedebileceğiniz bir dokusu var, ışık altındaki görünümünü hayli çekici, tematik ve kaslı cihaz görünümünü tamamlıyor. Ortasındaki kızıl renkli parlak Omen logosu gayet hoş görünüyor, özel bir seri olduğunu hissettiriyor açıkçası.



Bombeli kapaktan portalara inelim. Sol tarafta sırayla bir USB 2.0, bir tane birinci jenerasyon USB 3.1 ve bir tane de 3.5mm kombo jack var. Sağ tarafta güç girişi, RJ-45 portu, HDMI, bir USB portu daha, disk kullanımı LED’i ve kart okuyucu bulunuyor.



Cihazın arkasında hava çıkışı haricinde herhangi bir şey yok, oyuncunun konforu düşünülerek sıcak hava arkaya yönlendirilmiş, güç girişi de arkaya alınabilirmiş aslında. Temaya uygun olarak ufak bir Omen logosu daha bizi karşılıyor.

HDMI 1.4 üzerinden Full HD’de 60Hz, 2K ve 4K’da 30Hz görüntü aktarmak mümkün, gecikme hissedilmiyor. Dizüstü kapalıyken USB portlarından aygıtlarınızı şarj edemiyorsunuz, açık halde de hızlı şarj destekli değil.

Cihazın altı da aynı şekilde plastik, burada uzunca hava ızgaraları görüyoruz, dizinizin üstünde olsa dahi hava girişini engellemek zor. İçini açmak minimalist yapısı sebebiyle güçleşmiş, vidaları çıkardıktan sonra plastik bir manivelayla üst yüzeyi kanırtıyoruz, tırnaklar teker teker atıyor, alt kapak boşa çıkıyor.

İçerisindeki tematik siyah bakır borular ve sentetik testlerle tam yükte 4800 devire kadar çıkarabildiğim fanlar ilk dikkat çekenlerden. Ardından çift kanal Micron marka RAM kitini görüyoruz, M2 sata formundaki PM951 kodlu SSD ise Samsung üretimi.



Sağ altta entegre bir batarya var, 61.6 watt/saat 5350mAh bir batarya bu. SSD, HDD, RAM, Wi-Fi modülü, batarya, bunları değiştirme ve yükseltme şansınız var ama ekran kartını yükseltemiyorsunuz, anakarta entegre halde. Dizüstünde ekran kartı ve işlemci yükseltme işi hem yüksek maliyetli hem de çetrefelli işler zaten.

HP Omen’in parlak metal görünümlü menteşeleri biraz sert ama çoğu zaman dizüstünün kapağını tek elle kaldırabiliyorsunuz, bazen hafiften yalpalıyor ama altındaki görüntü şahane.



Işık şiddeti ayarlanabilen, geri dönütleri ve hissiyatı çok iyi çiklet bir klavye. Hoş bir klik sesleri var ve orta sertlikteler, basılmaları için çok yol katetmeleri gerekmiyor. Yazı olsun oyun olsun keyifli bir deneyimi var, kütüphane gibi ortamlar için biraz sesli kalıyor tabii.



Kırmızı renkli aydınlatmanın ışık şiddeti aydınlık olsun karanlık ortam olsun yeterli ve gayet hoş görünüyor, sadece açıp kapatabiliyorsunuz, kademeleri yok.



F tuşlarına multimedya ve diğer görevler atanmış, müzik durdur ve geç bunlardan başlıcaları, FN gerekmeden direkt kullanabiliyorsunuz ki güzel bir detay olmuş.



Üst barda açma kapama butonu ve boydan boya uzanan hoparlör ızgarasını görüyoruz, kullanıcıya bakan, Bang and Olufsen imzalı hoparlörler bunlar, aralarına toz kaçabiliyor, temiz kullanmak gerek.



Klavyenin altında tepkiselliği iyi, pürüzsüz yüzeyde akıcı çalışan mat siyah bir touchpad var, basıldığında içeri çokça gitmeden tıklamış oluyorsunuz, biraz sert ama rahatsız etmeyen tok bir sesi var tıklarının.



Klavyenin etrafı da kapakta olduğu gibi karbon fiber görünümlü, farklı olarak buradaki yüzey parlak ve pürüzsüz, benzer yüzeylerle deneyimlerimden yola çıkarak soyulmaya müsait olmadığını söyleyebilirim ama arka kapak gibi parmak izi ve toz gibi kirlere zaafı var. Eliniz WASD’nin üzerindeyken touchpad’e değmiyor, kazara hareketler yapmıyorsunuz ama touchpad’i sistem üzerinden değil de bir F tuşuyla kapatabiliyor olsak iyi olurdu doğrusu.



Dizüstü oyuncuları için WASD’deki ısı hem bunaltıcı hem de yorucu bir şeydir, HP Omen’deki donanım ve soğutma konumlandırmasının da etkisiyle oluşan ısı WASD’den tamamen uzaklaştırılmış, dizüstü tam yükte çalışıyor olsa dahi ısı hissetmiyor, uzun maratonlarda yorulmuyorsunuz.



HP Omen 15.6 inç Full HD çözünürlükte UWVA, yani ultra geniş açılı bir ekrana sahip. Sıcak renklerden yana panelde dizi-film gibi içerikler tüketmek eğlenceli, beyazlar biraz sarıya kaçık, ton ayrımı başarılı. Bakış açıları tarafı da adının hakkını veriyor, hangi yönden bakarsanız bakın renkler sapmıyor. Bir diğer özelliği de yansımaya karşı başarılı olması, güneş ya da yapay ışık olsun ekran beyaza boyanmıyor.

Maksimum ekran ışığı ise düşük, kapalı ortamlarda kurtarsa da açık alanlarda zorlanabiliyorsunuz. Oyuncular için önem arz eden tepki süresi tarafında ortalama bir tablo var, CS:GO ve Overwatch gibi yüksek tempolu oyunlarda hafif bir hayaletlenme seziyorsunuz ama yorucu değil, yaptığım diğer oyun testlerinde pek bir şey sezmedim açıkçası.



Ekrana güç veren donanımlara gelelim, işlemci tarafında en güçlü oyunculardan biri Core i7 6700HQ’ya yer verilmiş. Skylake mimarili 4 çekirdekli, 8 izlekli işlemci baz olarak 2.6, Turbo ile 3.5GHz’e kadar çıkabiliyor, mesela tüm çekirdeklerin aktif olduğu oyun maratonu sırasında 3.1GHz’de çalışıyor. 6MB üçüncü seviye belleğe ve 45W TDP değerine sahip olduğunu ekleyelim.

Ekran kartı tarafında 28nm Maxwell mimarili Nvidia GTX965M var, 4GB Samsung üretici GDDR5 bellekle gelen kart 32 rop ve 128-bit veri yoluna sahip, baz olarak 935, boost ile 1150MHz’e kadar çıkabiliyor. Birinci seviye DX12 destekli olduğunu ekleyelim.



2400Mhz’de çalışan çift kanal 16GB DDR4 RAM ile gelen dizüstünde bir SSD bir HDD kurulumuna gidilmiş. Samsung’un 256GB’lık PM951 SSD’si sıralı 1100-1200MB/s civarı okuma ve 300MB/s civarı yazma hızına sahip, Windows’un açılış süresi olsun, oyunların yüklenme süresi olsun neredeyse her şey anlık gelişiyor, sistem teklemiyor, biraz düşük kalan yazma hızını okuma hızı tolere ediyor diyebilirim. Hitachi marka 7200RPM 32MB bellekli HDD de hiç fena değil, sıralı 140MB/s civarı okuma ve 130MB/s civarı yazma hızına sahip, depolama için sessiz bir destekçi diyebilirim.



i7 6700HQ ve GTX965M’in oyun başarımını ölçmek için GTA V, Rise of the Tomb Raider, Witcher 3, Assassins Creed Syndicate, Project Cars, Overwatch ve bazı çevrimiçi oyunlar oynadık. GTA V testinde Full HD çözünürlük, 2X kenar yumuşatma ve tüm kalite en yüksek halde 34 kare/saniye, kalite ayarlarını High’a çektiğimde ise 46 kare/saniye elde ettim, kenar yumuşatmadan fedakarlık yapıp bazı ayarları da Medium’a çekerseniz eğer görsellikten çok ödün vermeden 60 kare/saniye görmek mümkün.



Rise of the Tomb Raider testinde ise DirectX12, Full HD çözünürlükte, kenar yumuşatma açık ve High ayarlarda 40 kare/saniyelik bir değer elde ettim ki gayet oynanabilir durumda oyun.

Assassins Creed Syndicate testini Full HD çözünürlük, 2X kenar yumuşatma ve Yüksek ayarlarda gerçekleştirdim, 42 kare/saniyelik bir değer elde ettim, yine gayet oynanabilir bir sonuç.

Project Cars testini Full HD çözünürlük ve Yüksek ayarlarda gerçekleştirdim, ortalama 64FPS ile hayli akıcı bir sonuç elde ettim.



Witcher 3, Nvidia’nın önde olduğu bir oyun ancak Hairworks gibi özel teknikleri kapadım, Full HD’de kenar yumuşatma açık ve Orta ayarlarda 38 kare/saniyelik bir skor aldım.



Overwatch’da Full HD çözünürlük ve kenar yumuşatma açık, Yüksek ayarlarda 69 kare/saniye elde ettim, benzer tarzdaki çevrimiçi oyunlar için gayet yeterli i7 6700HQ ve GTX965M ikilisi, Heroes of the Storm, League of Legends, CS:GO gibi oyunlarda kare/saniye değerleri alıp başını gidiyor desem yeridir, VSYNC açmak gerekiyor.



Geniş hava ızgaraları, 4800 devire kadar çıkarabildiğim çift fan ve siyah bakır iletim borularıyla dizüstünün arkasına yönlendirilen bir ısı aktarım sistemi kurulmuş, oyunlarda ve tam yük altında HP Omen 90 dereceye ulaşıyor, minimal boyutlarını da hesaba katınca sıradışı bir değer değil. Önemli olan hız düşmemesi ki i7 6700HQ dört çekirdek için Turbo hızı 3.1GHz’de dalgalanmadan seyrediyor, GTX965M’in Turbo hızında da bir dalgalanma gözlemlemedim. Tam yükte fanların çıkardıkları seste abartı bir durum yok, oyuncu dizüstüleri için normal diyebileceğimiz bir seviyede. i7 6700HQ’dan mütevellit düşük devirde nispeten sessiz çalışsa da fan hiçbir zaman durmuyor.



Bang and Olufsen imzalı, profil, ekolayzır ayarı yapabileceğiniz bir yazılımla gelen 2.0 hoparlörler kullanıcıya bakıyorlar. Maksimum sesleri gayet yüksek, detay ayrımı pek başarılı değil, en azından özel bir çözüm diyilebilecek kadar değil, ayrıca bir subwoofer olmadığı için tok seslere pek tepki veremiyorlar. Dizi-film, video içerik tüketmek, gün içerisinde çalışırken arka fonda müzik dinlemek için yeterli, dediğim gibi maksimum sesi hayli yüksek ve distorsiyon oluşmuyor ama oyunlarda mesela CS:GO’da o vurucu ve tok sesleri alamıyorsunuz.

Yazılımında Bang and Olufsen deneyimini kapayınca adeta hoparlörler yok oluyor, mutlaka kullanılsın dermişcesine hoparlörlerin potansiyelini elinde tutuyor yüklü olarak gelen yazılım.



Bataryaya gelelim, 61.6 watt/saat 5350mAh batarya internette sörf, yazı yazma, arkaplanda YouTube ve Spotify üzerinden müzik, orta ekran ışığı ve dengeli güç modunda 4 saatin biraz üzerinde bir kullanım süresi sundu, iyi bir süre açıkçası. Batarya üzerinden oyun oynarken harici ekran kartı hızını hayli düşürüyor, CS:GO ve Moba türü oyunlarda kalite ayarı düşürüp akıcı sonuç elde edebiliyor, %50 ekran ışığıyla 1 saat 20 dakika civarı oyun oynayabiliyorsunuz. %50 ekran ışığı ve %25 ses ile çevrimdışı 1080P video izlediğimde de 4 saat 45 dakika gibi bir süre aldım. Dizüstü açık halde, yük bindirmeden 1.5 saat kadar bir sürede de şarj oluyor, gayet iyi.



Karbon fiber görünümlü hayli şık bulduğum kapağı, bir oyuncu dizüstüsüne göre rakiplerinden ince ve hafif olması ve kızıl Omen logosu beni kozmetik anlamında etkileyen faktörler oldu. Yazması keyifli, oyunda da eğlenceli, geri dönütü güçlü kırmızı aydınlatmalı klavye, oyunlarda orta-üst karışık ayarlarda 60 kare/saniyeye ulaşan donanımı ve hızlı SSD’si de donanımsal açıdan beğendiğim noktalar oldu, oyun harici batarya başarımının da iyi olduğunu ekleyeyim.

HP Omen’in elimizdeki versiyonu tercih edilesi bir dizüstü, tepki süresi daha düşük bir ekran ve gerçekten özel bir ses çözümü dedirtebilecek hoparlörlerle uç noktalara ulaşılabilirmiş.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.