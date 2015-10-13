HP Spectre X2 Ön İnceleme

Mobilite konusunda daha hassas bir tutum sergileyen Windows 10 ile birlikte bir sinerji yaratmak isteyen HP, ayrılabilir PC konseptine son derece iddialı bir ürün ekledi. 12 inç ekrana sahip olan HP Spectre X2, aluminyum klavyesi, Intel Skylake M Core işlemcisi, ayrı işlevlere sahip 3 kamerası ve Bang & Olufsen ses sistemi ile fark yaratıyor.

Intel Skylake M3, M5 ve M7 işlemci seçenekleri

4GB veya 8GB RAM

128GB ve 256GB depolama

12inç ekran ve 1920x1280 çözünürlük

Mobile Mark testlerine göre 10 saat pil ömrü

SD kart yuvası

Intel 3D RealSense kamera, 5MP ön, 8MP arka kamera

Bang & Olufsen ses sistemi, tablet kasasına entegre metal ayak

Altı kumaş kaplama aluminyum klavye

İki adet USB Type-C yuvası ve standart USB Type-A için dönüştürücü adaptör

Dokunmatik ekran kalemi

En üst versiyon ile alınabilen 4G sim kart desteği (ülkemizde satışa sunulmayacak)