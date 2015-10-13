HP Spectre X2 Ön İnceleme

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Mobilite konusunda daha hassas bir tutum sergileyen Windows 10 ile birlikte bir sinerji yaratmak isteyen HP, ayrılabilir PC konseptine son derece iddialı bir ürün ekledi. 12 inç ekrana sahip olan HP Spectre X2, aluminyum klavyesi, Intel Skylake M Core işlemcisi, ayrı işlevlere sahip 3 kamerası ve Bang & Olufsen ses sistemi ile fark yaratıyor.Teknik Özellikler:
- Intel Skylake M3, M5 ve M7 işlemci seçenekleri
- 4GB veya 8GB RAM
- 128GB ve 256GB depolama
- 12inç ekran ve 1920x1280 çözünürlük
- Mobile Mark testlerine göre 10 saat pil ömrü
- SD kart yuvası
- Intel 3D RealSense kamera, 5MP ön, 8MP arka kamera
- Bang & Olufsen ses sistemi, tablet kasasına entegre metal ayak
- Altı kumaş kaplama aluminyum klavye
- İki adet USB Type-C yuvası ve standart USB Type-A için dönüştürücü adaptör
- Dokunmatik ekran kalemi
- En üst versiyon ile alınabilen 4G sim kart desteği (ülkemizde satışa sunulmayacak)
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Cümleye bak : "ssd entegrasyonunun sağlanması" daha ne diyim. Emeğe saygı tamam ama emekte biraz dişe dokunur olmalı. İnceleme demek üreticinin ürün hakkındaki vaatlerini kağıttan okur gibi sıralamak değil bu vaatlerin gerçek hayat koşullarındaki karşılığını ölçmektir.