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HP Spectre X2 Ön İnceleme

3 yıl
30,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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 Mobilite konusunda daha hassas bir tutum sergileyen Windows 10 ile birlikte bir sinerji yaratmak isteyen HP, ayrılabilir PC konseptine son derece iddialı bir ürün ekledi. 12 inç ekrana sahip olan HP Spectre X2, aluminyum klavyesi, Intel Skylake M Core işlemcisi, ayrı işlevlere sahip 3 kamerası ve Bang & Olufsen ses sistemi ile fark yaratıyor.
Teknik Özellikler:
  • Intel Skylake M3, M5 ve M7 işlemci seçenekleri
  • 4GB veya 8GB RAM
  • 128GB ve 256GB depolama
  • 12inç ekran ve 1920x1280 çözünürlük
  • Mobile Mark testlerine göre 10 saat pil ömrü
  • SD kart yuvası
  • Intel 3D RealSense kamera, 5MP ön, 8MP arka kamera
  • Bang & Olufsen ses sistemi, tablet kasasına entegre metal ayak
  • Altı kumaş kaplama aluminyum klavye
  • İki adet USB Type-C yuvası ve standart USB Type-A için dönüştürücü adaptör
  • Dokunmatik ekran kalemi
  • En üst versiyon ile alınabilen 4G sim kart desteği (ülkemizde satışa sunulmayacak) 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bu yeni "uzaktan inceleme" tarzı çok sıradan ve itici. Dokunmadan incelememi olur. Yabancı bi filme Türkçe dublaj yapmış gibi oluyorsunuz ve bu çok saçma.
Cümleye bak : "ssd entegrasyonunun sağlanması" daha ne diyim. Emeğe saygı tamam ama emekte biraz dişe dokunur olmalı. İnceleme demek üreticinin ürün hakkındaki vaatlerini kağıttan okur gibi sıralamak değil bu vaatlerin gerçek hayat koşullarındaki karşılığını ölçmektir.
Bu yeni "uzaktan inceleme" tarzı çok sıradan ve itici. Dokunmadan incelememi olur. Yabancı bi filme Türkçe dublaj yapmış gibi oluyorsunuz ve bu çok saçma....
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elmek6 3 yıl
chuwi vi10 cok ucuz alternatif olabilir (kullaniyorum memnunum)
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husnu06 3 yıl
başlık değerlerdirme şeklinde olsaymış yerinde olacakmış
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husnu06 3 yıl
şakamı bu bunun neresi ön inceleme
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DarthLuca 3 yıl
Ürünün en büyük rakibi ipad pro diyen kişi Surface Pro 4 ve Surface Book dan bi haber galiba? ipad pronun bu ve diğer ikisi bir arada PC lere rakip olabilmesi için OSX ile gelmesi gerekir IOS ile değil
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ardabeyim 3 yıl
Cihazların kalınlıklarından bahsederken incelik yerine kalınlık demeniz daha doğru olur.
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Kefelon 3 yıl
Keşke 1099 Euroyu başta söyleseydiniz de boşuna izlemeseydik


Ürün güzel hatta videoyu izlerken ağzımın suları akıyor (Bu tarz hafif bir taşınabilir cihaz aradığım için) ama fiyatı duyunca 1100 Euro * 3=3300 TL + Vergiler en az 4000 TL hesabını yapmadan duramıyorum ve tüm keyfim kaçıyor.
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Patren 3 yıl
ahmet iphone canlı yayınında ipad tutan adam değilmisin ahahhsahdahhaahha :D
çok komikti yayın
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ahmet. 3 yıl
mehmetaslanhan
Bu yeni uzaktan inceleme tarzı çok sıradan ve itici. Dokunmadan incelememi olur. Yabancı bi filme Türkçe dublaj yapmış gibi oluyorsunuz ve bu çok saçma. Cümleye bak : ssd entegrasyonunun sağlanması daha ne diyim. Emeğe saygı tamam ama emekte biraz dişe dokunur olmalı. İnceleme demek üreticinin ürün hakkındaki vaatlerini kağıttan okur gibi sıralamak değil bu vaatlerin gerçek hayat koşullarındaki karşılığını ölçmektir.

Aslında bu küçük bir ön inceleme sadece. Ürün ofisimize geldinde detaylı olarak incelemesini sizlerle zaten paylaşmış olacağız. "256GB'a kadar SSD entegrasyonunun sağlanması..." şeklinde devam eden cümlede ise tablet sınıfındaki bir ürün için yüksek sayılabilecek bir kapasiteye vurgu yapıyoruz.
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Aslanhan. 3 yıl ahmet.
ahmet.

mehmetaslanhan

Bu yeni uzaktan inceleme tarzı çok sıradan ve itici. Dokunmadan incelememi olur. Yabancı bi filme Türkçe dublaj yapmış gibi oluyorsunuz ve bu çok saçma. Cümleye bak : ssd entegrasyonunun sağlanması daha ne diyim. Emeğe saygı tamam ama emekte biraz dişe dokunur olmalı. İnceleme demek üreticinin ürün hakkındaki vaatlerini kağıttan okur gibi sıralamak değil bu vaatlerin gerçek hayat koşullarındaki karşılığını ölçmektir.


Aslında bu küçük bir ön inceleme sadece. Ürün ofisimize geldinde detaylı olarak incelemesini sizlerle zaten paylaşmış olacağız. "256GB'a kadar SSD entegrasyonunun sağlanması..." şeklinde devam eden cümlede ise tablet sınıfındaki bir ürün için yüksek sayılabilecek bir kapasiteye vurgu yapıyoruz.

Ahmet bey, cümle ile alakalı eleştirim bileşen tercihinden bahsederken entegrasyon (bütünleşme) kelimesini kullanmayı doğru bulmamış olmam. Ki bunun kelimenin yabancı kökenli olması ile hiç bir alakası yok. Uygun kelime entegrasyon değil bana göre. Ayrıca ben böyle bir konuya başlık yazarken cümle içerisinde "inceleme kelimesinin kullanılmasına halen karşıyım. Konu başlığı seçiminde "Teknik özellik okuma, uzaktan izleme yada video görseli yayınlamak" gibi seçenekleri tercih etmek videonun içeriğine daha uygun geliyor bana. Amacım sizi kırmak yada sinirlendirmek değil asla, düşüncelerimi yalın bi şekilde paylaşmak istedim sadece.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bu yeni "uzaktan inceleme" tarzı çok sıradan ve itici. Dokunmadan incelememi olur. Yabancı bi filme Türkçe dublaj yapmış gibi oluyorsunuz ve bu çok saçma.
Cümleye bak : "ssd entegrasyonunun sağlanması" daha ne diyim. Emeğe saygı tamam ama emekte biraz dişe dokunur olmalı. İnceleme demek üreticinin ürün hakkındaki vaatlerini kağıttan okur gibi sıralamak değil bu vaatlerin gerçek hayat koşullarındaki karşılığını ölçmektir.
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