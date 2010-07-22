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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP TouchSmart tm2, Core i5 işlemci seçeneğiyle güncellendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden HP, döndürülebiilir ekranlı tablet bilgisayarı TouchSmart tm2'de işlemci güncellemesine gidiyor. Firma Intel Calpella platformunu temel alan ve ilk olarak Core i3 işlemci kullanan sisteme, Core i5 işlemci seçeneği de ekledi. Yapılan güncellemeyle birlikte artık dileyen kullanıcılar TouchSmart 2'yi, 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Core i5-430UM işlemcisiyle satın alabilecek. 12.1-inç boyutunda ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 8GB bellek ve 640GB'a kadar farklı sabit disk seçeneklerini de opsiyon listesinde barındırıyor.

Ekran kartı olarak DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olan ATi Mobility Radeon HD 5450'nin kullanıldığı tablet bilgisayarda çok formatlı kart okuyucusu, TrueVision entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen TouchSmart tm2, yurt dışında 830 dolar seviyesinden başlayan satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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bestekar87 8 yıl
dünyadaki tüm notebooklar tft kullanakta
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mehmetgirgin 9 yıl
ucuz gibi
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cem_uar 9 yıl
ben tx2697cl modelini kullanıyorum. herkese tavsiye ederim.
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