HP, Windows 7'li tablet bilgisayarı Slate 500'ü gizliyor mu?

Geçtiğimiz günlerde PalmPad markasını alan ve webOS tabanlı tablet bilgisayar için hazırlıklarına devam eden HP, Slate adını taşıyan Windows 7'li tablet bilgisayarını da pazara sunabilir. Apple iPad'e rakip olarak geliştirilen ancak daha sonra rafa kaldırıldığı iddia edilen HP Slate'e ait detaylar firmanın sitesinde gün ışığına çıktı.

HP Slate 500 olarak geçen ve genel tasarımıyla klavyesiz netbook olarak yorumlanan tablet bilgisayara, 1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemci güç ve riyor. 1GB bellek kapasitesine sahip olan ve üzerinde iki tane kamera bulunan HP Slate 500'e işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

8.9-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayarın ne zaman çıkacağı ya da çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor ancak Windows 7'li Slate 500'e ek olareak HP, webOS tabanlı yeni nesil çözümler ve Android tabanlı modellerle, tablet bilgisayar pazarında iddialı olmayı ve yüksek satış başarısına ulaşmayı hedefliyor.