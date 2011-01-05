HP bazı dizüstü bilgisayarlarında Sandy Bridge güncellemesi yaptı, ENVY 17'ye HD 6850M GPU'su eklendi

AMD'nin Fusion tabanlı Brazos platformunu kullandığı Pavililon dm1 isimli yeni netbook modeliyle gündemde olan HP, güncel ürün gamındaki bazı dizüstü bilgisayarlarında Sandy Bridge güncellemesine gitti. Firmanın yüksek performans ve çoklu ortam tutkunları için hazırladığı ENVY 17 ile birlikte Pavilion dv6 ve dv7 modelleri, bundan sonra 32nm Sandy Bridge işlemcileriyle birlikte sunulacakları. İşlemci, daha doğrusu platform güncellemesine ek olarak iki dikkat çekici yenilik daha yapılıyor.

HP'nin açıkladığı bilgilere göre, Sandy Bridge tabanlı ENVY 17 modelinde, firmanın patentli CoolSense teknolojisi de kullanılmaya başlanıyor. Hatırlanacağı üzere bu teknoloji, detaylarını daha önce verdiğimiz Pavilion dm1 modelinde de vardı. Görünen o ki HP, CoolSense teknolojisini zamanla tüm modellerinde yayacak. Öte taraftan dikkat çekici diğer yenilik ise ekran kartı tarafında. HP Envy 17 yeni güncelleme paketi kapsamında AMD'nin yeni nesil Radeon HD 68590M GPU'su ile grafik tarafında da güçlendirildi.

Sandy Bridge tabanlı Pavilion dv6 ve dv7 modellerin 9 Ocak'tan itibariyle 900$ ve 1000$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunması beklenen HP, ENVY 17'nin çıkış tarihi ve fiyatı içinse n henüz herhangi bir açıklama da bulunmadı.