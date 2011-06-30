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HP, webOS'li TouchPad'i 15 Temmuz'da İngiltere'de satışa sunuyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Yarın Amerika'da webOS'li ilk tableti olan TouchPad'i satışa sunmaya hazırlanan bilgisayar devi HP, tabletin diğer pazarlardaki geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

HP'den yapılan açıklamaya göre, TouchPad, 15 Haziran'da Caphone, Warehouse, PC World, Argos, Amazon ve Hp.com üzerinden İngiltere'deki teknoloji sevelerle buluşacağını duyurdu. HP, tabletin sadece Wi-Fi destekli 16GB'lık modelinin İngiltere'deki satış fiyatını 399 Sterlin (660 dolar), 32GB'lık modelininkini ise 479 Sterlin yani 790 dolar olarak belirlemiş.


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séquestre 7 yıl
Merak ediyorum HP nasıl bir sistem yapmış ..
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jibe 7 yıl
Bnular kimle neyle rekabet ediceklerinin farkında değiller demekki umarım bekledikleri satış rakamlarına ulaşırlar.
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TikaMasala 7 yıl
Amerika fiyati 499 dolar yani ipad 2 ile ayni.
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gduman 7 yıl
Haber hatali ingilterede dolarla satis olmadigina gore!?
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brshr 7 yıl
660 dolar ne demek! çok pahalı.
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