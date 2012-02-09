HP yeni ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi satışa sundu

HP yeni ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi resmi çevrimiçi mağazası üzerinden kullnaıma sundu. Geçtiğimiz ay tanıtılan ancak o dönemde satışa sunulmayan Envy 14, farklı konfigürasyon özellikleriyle geliyor. En üst seviye donanım seviyesinde Core i7-2770M işlemci ve 256GB SSD sürücü ile alınabilen ultrabook, 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

Ağırlığı 1.8 Kg olan alüminyum gövdeli Envy 14 Spectre, Core i5 işlemcili ve 128GB SSD sürücülü alternatif konfigürasyon seçeneği ile de alınabiliyor. Tercih edilecek donanım özelliklerine göre 1399$ ile 1899$ arasında değişen fiyatlarla sunulan ultrabook, aynı zamanda yakın alan iletişimi teknolojisi olan NFC özelliğini de bünyesinde barındırıyor.