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HP yeni ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,7b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP yeni ultrabook modeli Envy 14 Spectre'yi resmi çevrimiçi mağazası üzerinden kullnaıma sundu. Geçtiğimiz ay tanıtılan ancak o dönemde satışa sunulmayan Envy 14, farklı konfigürasyon özellikleriyle geliyor. En üst seviye donanım seviyesinde Core i7-2770M işlemci ve 256GB SSD sürücü ile alınabilen ultrabook, 14-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 
Ağırlığı 1.8 Kg olan alüminyum gövdeli Envy 14 Spectre, Core i5 işlemcili ve 128GB SSD sürücülü alternatif konfigürasyon seçeneği ile de alınabiliyor. Tercih edilecek donanım özelliklerine göre 1399$ ile 1899$ arasında değişen fiyatlarla sunulan ultrabook, aynı zamanda yakın alan iletişimi teknolojisi olan NFC özelliğini de bünyesinde barındırıyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
ya o kadar para weriliyor madem sizcede 6 g.b. ddr3 az değilmi bu bilgisayara en azından 8 falan olması ii olurdu öle değilmi hem hp lerin ısınma sorunu var anakart yakıyorlar bnce hp bu işi yapamıyor
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YAKUT 7 yıl
SSD'li 15 yada 17 ne zaman gelir acaba
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JohnLord 7 yıl
2500 tl cok para macbook alirim daha iyi :-) ama tasarim fena
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YAKUT 7 yıl
Yeni Envy 15 ve 17 satışa çıktımı (Türkiye'de)
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lordrdley 7 yıl
1899 dolar macbook airden pahalı ha :D kalsın almayayım.
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E_Aydin35 7 yıl
Hp iyi üretim ve atılımlar gerçekleştiriyor..iyide yapıyor..
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khaos 7 yıl
1.8 kilo ultrabook tanımına pek uymamış!
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bluelizard17 7 yıl
asus gibi ince olması daha iyi olur.
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bayraak 7 yıl
Diğer ultrabooklara göre biraz daha ağır
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sertacarslan 7 yıl
Daha da incelmeli. Hatta portlarda da yeni ve daha ince standartlar belirlenmeli, kasa daha da incelmeli.
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aslanemre58 7 yıl
Ultrabookların zirvesi bu sanırım
Bu arada en üst seviyede işlemci i7-2677M olacak.Ekran çözünürlüğü de tüm modellerde standart olarak 1600x900
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