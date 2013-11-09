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HP'den Compaq markası altında 3 yeni tablet bilgisayar

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den Compaq markası altında 3 yeni tablet bilgisayar

HP düşük maliyetli yeni tablet modelleriyle ürün gamını zenginleştiriyor. Şirketin Compaq markası altında sunduğu tablet bilgisayarlardan 7 ve 7J modelleri, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlük desteği sunarken, 7J'de TN yerine IPS panel kullanılıyor.
Çin merkezli yarıiletken tasarımcılarından Allwinnter'ın 1GHz hızında çalışan dört çekirdeki Cortex-A7 işlemcisini kullanan tablet bilgisayarlara, Imagination tarafından geliştirilen çift çekirdekli PowerVR SGX 544MP2 GPU'su eşlik ediyor. En hızlı GPU'lardan bir tanesi olmasa da bu çözümün pek çok uygulama için oldukça yeterli olduğunu da söylemek gerekiyor.
Sistem belleği 1GB olan ve 16GB depolama kapasitesi ile donatılan tablet bilgisayarlarda, daha fazla depolama için microSD kart slotuna da yer veriliyor. Arkada 2MP, önde ise 0.3MP çözünürlüğünde olmak üzere toplamda çift kamera desteği ile gelen tabletlerde işletim sistemi olarak Android Jelly Bean 4.2.2'yi yer verilirken, pil tarafında ise 3000mAh bir çözüm bulunuyor. 
HP aynı zamanda daha büyük ekrana ihtiyaç duyanlar için Compaq 8 modelini de hazırladı. 7.85-inç ekrana sahip olan model, IPS panel kullanıyor ve 3800mAh pil ile geliyor. Cihazın diğer donanımları ise genel olarak 7 ve 7J ile aynı seviyede. HP'nin yeni tabletleri Çin pazarında 200$-230$ arasında değişen fiyatlar ile sunuluyor. 

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hukuksever 5 yıl en beğenilen
İpad miniye çok benziyor davayı açabilirler
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu fiyata cinde bunun 2 katı donanımı alırsın 1gb ram 3000 mah vasat olarak kalmış
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BekirHan 5 yıl
Tam bir tasarımda kısırlık örneği. Dış tasarım apple, tema tasarımı samsung... Yazık hemde HP
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CooL_ROMEO 5 yıl
3000 mAh pil nedir arkadaş ?
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frostburn 5 yıl
ilk çöp mesajını ben atayım
hp , blackberry artık satılsın gitsin bizim leş siyasi partiler gibiler..
htc de can cekisiyor resmen ..
nokia satılıyorsa bunların bence hic yeri yok piyasada , rakipleri ancak casper nirvana olur :D
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onizuka_sensei 5 yıl
Gelsin apple bana dava açsın diyolar resmen. Yoksa şu tableti kim alır merak ediyorum.
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Nz9 5 yıl
LG G Flex in içine 3500 mAh batarya koyuyor. Yani LG demeye çalışıyor ki yıl olmuş 2013...
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JoeyBane 5 yıl
Bari 4.3 ile çıkarsaydınız. Kit kat olsa yine bi nebze.
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EfsungerHeisen 5 yıl
iPad mini was here.
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thinkwithbrain 5 yıl
Hem Compaq markasına, hemde Q logosuna uyuz oluyorum. Hep bi çin malı havası katıyor.
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hukuksever 5 yıl en beğenilen
İpad miniye çok benziyor davayı açabilirler
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