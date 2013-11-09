HP'den Compaq markası altında 3 yeni tablet bilgisayar





HP düşük maliyetli yeni tablet modelleriyle ürün gamını zenginleştiriyor. Şirketin Compaq markası altında sunduğu tablet bilgisayarlardan 7 ve 7J modelleri, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 768 piksel çözünürlük desteği sunarken, 7J'de TN yerine IPS panel kullanılıyor.

Çin merkezli yarıiletken tasarımcılarından Allwinnter'ın 1GHz hızında çalışan dört çekirdeki Cortex-A7 işlemcisini kullanan tablet bilgisayarlara, Imagination tarafından geliştirilen çift çekirdekli PowerVR SGX 544MP2 GPU'su eşlik ediyor. En hızlı GPU'lardan bir tanesi olmasa da bu çözümün pek çok uygulama için oldukça yeterli olduğunu da söylemek gerekiyor.

Sistem belleği 1GB olan ve 16GB depolama kapasitesi ile donatılan tablet bilgisayarlarda, daha fazla depolama için microSD kart slotuna da yer veriliyor. Arkada 2MP, önde ise 0.3MP çözünürlüğünde olmak üzere toplamda çift kamera desteği ile gelen tabletlerde işletim sistemi olarak Android Jelly Bean 4.2.2'yi yer verilirken, pil tarafında ise 3000mAh bir çözüm bulunuyor.

HP aynı zamanda daha büyük ekrana ihtiyaç duyanlar için Compaq 8 modelini de hazırladı. 7.85-inç ekrana sahip olan model, IPS panel kullanıyor ve 3800mAh pil ile geliyor. Cihazın diğer donanımları ise genel olarak 7 ve 7J ile aynı seviyede. HP'nin yeni tabletleri Çin pazarında 200$-230$ arasında değişen fiyatlar ile sunuluyor.