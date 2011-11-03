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HP'nin ARM tabanlı yeni nesil sunucusuna Ubuntu'dan büyük ilgi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'nin ARM tabanlı yeni sunucu bilgisayarına ait detaylar şekillenmeye devam ediyor. Project Moonshot kod adıyla geliştirilen sistemde, Calexada firması tarafından geliştirilen dört çekirdekli ARM işlemcilerin kullanılacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. HP'nin bu açıklamasını takiben ünlü Linux dağıtımı Ubuntu'nun yapımcısı Canonical'den de bir açıklama geldi ve ARM odaklı ilk Ubuntu Server sürümünün yayınlandığını açıkladı.
HP'nin sunucu projesiyle ilgili olduklarını belirten Canonical, Ubuntu Server sürümünün, büyük veri, web ve bulut altyapıları için mükemmel bir çözüm olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere yapım bütçesi kadar ortaya çıkan veri büyüklüğü açısından da tüm zamanların en büyük Hollywood yapımlarından biri olan Avatar filmi de Ubuntu tabanlı sunucularda render edilmişti. Apache Hadoop sistemi de Ubuntu üzerinde çalışıyor ve HP ile Rackspace gibi bazı büyük firmalar da Ubuntu Server sürümünü bulut çözümlerinde kullanıyor.
Canonical, HP'nin Project Moonshot girişimiyle ilgili olarak "İyi haber şu ki, ARM ve Calexda ile çok uzun süredir birlikte çalışıyoruz ve Ubuntu Server'ın ARM Cortex-A9'a port edilmiş ilk versiyonunu geçtiğimiz ay içerisinde yayınlamıştık. HP'nin değindiği üzere bu gelişme enerji verimli ve daha az karmaşık veri merkezleri yolculuğunda yeni bir yatırım. HP ve Calxeda ile bu yolculukta birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

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sertacarslan 8 yıl
Son zamanlarda çok güzel gelişmeler yaşanmaya başladı.
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Ozn.Onl 8 yıl
açıkcası mantıklı bir düşünce . serverlar için ideal bir yatırım olucakç
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