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HP'nin Sandy Bridge işlemcili ve AMD HD 6570 GPU'lu dizüstü bilgisayarı ön-siparişe sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,6b
1
28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Pavilion dv7-4290us ön-siparişe sunuldu. Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan sistem 6GB DDR3 bellekle geliyor. Depolama için 1TB kapasiteli diske yer verilen dizüstü bilgisayara ekran kartı olarak, AMD'nin yeni çözümlerinden DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 6570'in eşlik ettiğini görüyoruz.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan çoklu ortam odaklı yeni sistem, Alüminyum kasası ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verilen dizüstü bilgisayarda eğlence özelliklerini tamamlayıcı bir unsur olarak Blu-ray sürücü de bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, TrueVision internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve yüksek kaliteli Beats Audio ses sistemine yer verilen dizüstü bilgisayar Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pilden sağlıyor. HP Pavilion dv7-4290us'nin temel konfigürasyonu 1150 dolar seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.


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8 yıl
32nm teknolojili işlemci var üzerinde :D şu ana kadar alanlar 70 yapamamış :P
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air_jersey15 8 yıl
Precious89

32nm teknolojili işlemci var üzerinde :D şu ana kadar alanlar 70 yapamamış :P

Sorunlar genelde aylar sonra ortaya çıkıymış zaten. Aşırı ısınma, kendini resetlemesi vs..

Amerikada bunun biraz daha iyisi olan dv7-4290us var. Bilgisayardan çok memnun olanlar da var ama onu alanlardan biri birkaç saatte karşılaşmış bu problemle:
Nicely built machine, but under low load, after a few hours of use, it reported overheating problems.
The cooling system (fan) was running constantly from the very first boot.


Başka biri DV7-5000 hakkında:
What is about overheating in HP Pavilion dv7-5000? It seems t=80C ingames, I think very high for new

h30434.www3.hp.com/...
Görünüşe bakılırsa yeni nesil işlemci de pek fayda etmemiş. Gene de 1-2 kişinin yorumuna bakıp genellememek lazım gerçe.

DV7'deki overheating problemi ile alakalı genel konu:
h30434.www3.hp.com/...
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8 yıl
ekran kartı gddr5 burası kesin. Elime geçsin ilk işim ekran sorununa bakmak olacak
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air_jersey15 8 yıl
@neverdom: Ben de o modeli düşünüyordum ancak DV6 serisinden sonra, DV7 serisinde de birkaç aylık süreçten sonra yaşanmış overheating sorunlarını yabancı forumlarda görünce vazgeçtim ve Asus sipariş ettim dün gece. 3-4 sene kullanacaksan bilgisayarı karar vermeden önce iyi düşün derim.
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8 yıl
türkiyede bu model yok 5000et aldım.
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neverdom 8 yıl
eksenbilgisayar.com/...

arkadaşlar yukarıdaki notebooktaki 6570m'in video belleği hp'nin sitede gddr5 olarak geçiyor. bunu doğrulayabilecek bir arkadaş var mı? bir yazım yanlışı olabilir mi? gddr5 ise açıkçası asus n53 yerine bunu almayı düşünebilirim büyük ekran çok mobil bir yaşam sürmediğimden benim için bir avantaj. precious notebook eline ulaştığında bir bakar mısın gddr5 mi diye? ve genel izlenimlerini paylaşabilir misin bizimle kısaca? herhangi bir sorun var mı yok mu bir yerinde?
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turbolog 8 yıl
Çok güzel dizüstüymüş 3.11kg...
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erkayer62 8 yıl
özelikleri güzel ama keşke gpu 6650 olsaymış o zaman tadından yenmez olurmuş işte
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tahir40 8 yıl
Kasa iyice macbook gibi olmuş. HP'nin dv5 serisinde kullandığı metalik görünümlü tuş takımını özlüyorum. Parçalar güzel, Türkiye'ye kim bilir ne zaman ve ne kadar gelir...
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jay jay justified 8 yıl
HD 5730'un yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak geçiyor kart. Aralarında hiçbir fark yok yani. Bu da birçok oyunda sorunsuz iş göreceğinin göstergesi.

Tabi yazılanlara göre Core i7 2630QM işlemci, mevcut Core i7 920XM'le aynı başarıma sahip. Böyle bir işlemci için HD 6870 ya da HD 6970 gibi kartlar daha iyi giderdi diye düşünüyorum. Sonuçta kasa büyük ve bu tür kartlar için müsait.
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yc#1 8 yıl
@ bkadem
AMD değil Radeon Graphics logosu olacak.
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Angelica 8 yıl
fiyata bak bilader. türkiyede 2500 den asagı satmazlar.
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DH Misafiri 8 yıl
ya bu Windows makine cikaran firmalarin Mac sevdasi bitmedi gitti
tipki MacBook Proya benzetmisler
Apple ne yapsa hemen ardindan onun kopyasini yapiyorlar
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bkadem 8 yıl
Bu notebook'un üzerinde hem Intel hemde Amd'nin logoları olacak. Intel sinir olacak :)
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AtiMX4 8 yıl
işte bu marka alınacaklar arasında servisi iyi çünkü.
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azizkguc 8 yıl
win7, sandy bridge i7, usb 3.0, orta veya üst sınıf gpu, ssd ve bluray hepsi birada notebooklar için 2011 harika olacak kanaatindeyim
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