HP'nin Sandy Bridge işlemcili ve AMD HD 6570 GPU'lu dizüstü bilgisayarı ön-siparişe sunuldu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Pavilion dv7-4290us ön-siparişe sunuldu. Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan sistem 6GB DDR3 bellekle geliyor. Depolama için 1TB kapasiteli diske yer verilen dizüstü bilgisayara ekran kartı olarak, AMD'nin yeni çözümlerinden DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 6570'in eşlik ettiğini görüyoruz.
17.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan çoklu ortam odaklı yeni sistem, Alüminyum kasası ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verilen dizüstü bilgisayarda eğlence özelliklerini tamamlayıcı bir unsur olarak Blu-ray sürücü de bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, TrueVision internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve yüksek kaliteli Beats Audio ses sistemine yer verilen dizüstü bilgisayar Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pilden sağlıyor. HP Pavilion dv7-4290us'nin temel konfigürasyonu 1150 dolar seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.
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Sorunlar genelde aylar sonra ortaya çıkıymış zaten. Aşırı ısınma, kendini resetlemesi vs..
Amerikada bunun biraz daha iyisi olan dv7-4290us var. Bilgisayardan çok memnun olanlar da var ama onu alanlardan biri birkaç saatte karşılaşmış bu problemle:
Başka biri DV7-5000 hakkında:
h30434.www3.hp.com/...
Görünüşe bakılırsa yeni nesil işlemci de pek fayda etmemiş. Gene de 1-2 kişinin yorumuna bakıp genellememek lazım gerçe.
DV7'deki overheating problemi ile alakalı genel konu:
h30434.www3.hp.com/...
arkadaşlar yukarıdaki notebooktaki 6570m'in video belleği hp'nin sitede gddr5 olarak geçiyor. bunu doğrulayabilecek bir arkadaş var mı? bir yazım yanlışı olabilir mi? gddr5 ise açıkçası asus n53 yerine bunu almayı düşünebilirim büyük ekran çok mobil bir yaşam sürmediğimden benim için bir avantaj. precious notebook eline ulaştığında bir bakar mısın gddr5 mi diye? ve genel izlenimlerini paylaşabilir misin bizimle kısaca? herhangi bir sorun var mı yok mu bir yerinde?
Tabi yazılanlara göre Core i7 2630QM işlemci, mevcut Core i7 920XM'le aynı başarıma sahip. Böyle bir işlemci için HD 6870 ya da HD 6970 gibi kartlar daha iyi giderdi diye düşünüyorum. Sonuçta kasa büyük ve bu tür kartlar için müsait.
AMD değil Radeon Graphics logosu olacak.
tipki MacBook Proya benzetmisler
Apple ne yapsa hemen ardindan onun kopyasini yapiyorlar