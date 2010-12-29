HP'nin Sandy Bridge işlemcili ve AMD HD 6570 GPU'lu dizüstü bilgisayarı ön-siparişe sunuldu

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP'nin yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından Pavilion dv7-4290us ön-siparişe sunuldu. Intel'in Sandy Bridge platformunu kullanan ve 2GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7-2630QM işlemcisinden güç alan sistem 6GB DDR3 bellekle geliyor. Depolama için 1TB kapasiteli diske yer verilen dizüstü bilgisayara ekran kartı olarak, AMD'nin yeni çözümlerinden DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 6570'in eşlik ettiğini görüyoruz.

17.3-inç büyüklüğünde ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan çoklu ortam odaklı yeni sistem, Alüminyum kasası ile şık bir görünüm sergiliyor. Görüntü aktarımı için HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verilen dizüstü bilgisayarda eğlence özelliklerini tamamlayıcı bir unsur olarak Blu-ray sürücü de bulunuyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, TrueVision internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu ve yüksek kaliteli Beats Audio ses sistemine yer verilen dizüstü bilgisayar Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor ve ihtiyaç duyduğu gücü 9 hücreli pilden sağlıyor. HP Pavilion dv7-4290us'nin temel konfigürasyonu 1150 dolar seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.