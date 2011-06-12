HP'nin webOS'li tableti TouchPad Temmuz ayında satışa sunuluyor

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden HP, merakla beklenen tableti TouchPad'i sonunda satışa sunuyor. Firmanın Palm'ı satın alarak fikri haklarına sahip olduğu webOS işletim sistemiyle güçlendirilen ilk tableti olan TouchPad, 1 Temmuz'da Amerikalı teknoloji severlerle, takip eden günlerde ise Avrupa'lı kullanıcılarla buluşacak.

Qualcomm'un 1.2 GHz'lik Snapdragon işlemcisinden gücünü alan ve TouchToShare özelliğiyle göz dolduran TouchPad'in 16GB'lık modelinin satış fiyatı 500 dolar, 32GB'lık modelinin ise 600 dolar olarak belirlenirken; HP, yaz aylarının sonuna doğru tabletin 3G destekli modelinin AT&T aracılığıyla satışa sunulacağını açıkladı.

Avrupa'da ilk olarak İngiltere, İrlanda, Fransa ve Almanya'da satışa sunulacak olan TouchPad, Temmuz ortasında Kanada'da ve yılın ilerleyen aylarında İtalya, İspanya, Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Singapur'da satışa sunulacak.