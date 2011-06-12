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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin webOS'li tableti TouchPad Temmuz ayında satışa sunuluyor

7 yıl
6,9b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden HP, merakla beklenen tableti TouchPad'i sonunda satışa sunuyor. Firmanın Palm'ı satın alarak fikri haklarına sahip olduğu webOS işletim sistemiyle güçlendirilen ilk tableti olan TouchPad, 1 Temmuz'da Amerikalı teknoloji severlerle, takip eden günlerde ise Avrupa'lı kullanıcılarla buluşacak.

Qualcomm'un 1.2 GHz'lik Snapdragon işlemcisinden gücünü alan ve TouchToShare özelliğiyle göz dolduran TouchPad'in 16GB'lık modelinin satış fiyatı 500 dolar, 32GB'lık modelinin ise 600 dolar olarak belirlenirken; HP, yaz aylarının sonuna doğru tabletin 3G destekli modelinin AT&T aracılığıyla satışa sunulacağını açıkladı.

Avrupa'da ilk olarak İngiltere, İrlanda, Fransa ve Almanya'da satışa sunulacak olan TouchPad, Temmuz ortasında Kanada'da ve yılın ilerleyen aylarında İtalya, İspanya, Avustralya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Singapur'da satışa sunulacak.


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Sunstorms 7 yıl
bu cihazda adreno 220 gpu kullanılıyordu performansını güncel kullanımda görmek gerek
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Batuist 7 yıl
bu tabletin satmak için tek şartı ugulama mağazasını yüzbinlerce oyun ve uygulama ile doldurmak.. çünkü artık bu satıyor aksi halde kendi içinde bir yazılımla yeterince özgür olamazsınız. Hatta apple uygulama mağazasının ötesinde itunes gibi bir derya da sunuyor ve tam bir ekosistem oluşturuyor.. işte apple'ı sattıran gerçek bu.. yoksa işlemciymiş rammiş kimse bunları kullanmıyor kullanıcının elindeki donanımla irtibata geçtiği nokta kullandığı uygulamalardır. webos biraz geriden gelicek ama umarımki pazara yeni bir soluk getirir. işletim sistemi androidden daha iyi bile olabilir. şimdiye kadar ki gördüğüm demolarda çok harika gözüküyordu..
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zouzouni 7 yıl

Batuist

bu tabletin satmak için tek şartı ugulama mağazasını yüzbinlerce oyun ve uygulama ile doldurmak.. çünkü artık bu satıyor aksi halde kendi içinde bir yazılımla yeterince özgür olamazsınız. Hatta apple uygulama mağazasının ötesinde itunes gibi bir derya da sunuyor ve tam bir ekosistem oluşturuyor.. işte apple'ı sattıran gerçek bu.. yoksa işlemciymiş rammiş kimse bunları kullanmıyor kullanıcının elindeki donanımla irtibata geçtiği nokta kullandığı uygulamalardır. webos biraz geriden gelicek ama umarımki pazara yeni bir soluk getirir. işletim sistemi androidden daha iyi bile olabilir. şimdiye kadar ki gördüğüm demolarda çok harika gözüküyordu..

Kesinlikle katılıyorum artık tercihlerde uygulama olayı en ön planda yer alıyor. Apple'ın başarısının da en büyük nedenlerinden biri bu.
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acbold 7 yıl
By1GKaL
f/p oranı iyi gözüküyor acaba türkiye gelirmi gelirse fiyatı ne bilgisi olan varmı?

iyi güzel diyorsunuzda, bi android gerçeği var.webos ne kadar başarılı olabilecek ?
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Guest-9D9369ED2 7 yıl

acbold
By1GKaL
f/p oranı iyi gözüküyor acaba türkiye gelirmi gelirse fiyatı ne bilgisi olan varmı?

iyi güzel diyorsunuzda, bi android gerçeği var.webos ne kadar başarılı olabilecek ?

Suan androidin konumunda webos olsaydi iOS, android, winmobile.. Hepsini toplasan webos etmezdi
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By1GKaL 7 yıl
f/p oranı iyi gözüküyor
acaba türkiye gelirmi gelirse fiyatı ne bilgisi olan varmı?
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