HIS özel tasarımlı Radeon HD 6850 ICEQ X modelini tanıttı

Ekran kartı üreticisi HIS, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı ICEQ serisine Radeon HD 6850 modelini de ekledi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının, dört adet Bakır ısı borusu ve 92mm çapında fana sahip özel soğutucu sayesinde referans modellere göre 13 derece daha serin ve 7 db daha serin çalıştığı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1024MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Başta katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen HIS Radeon HD 6850 ICEQ X, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Bu modele ek olarak HIS, aynı tasarıma sahip olan ancak 820MHz GPU ve 4400MHz bellek hızları ile daha yüksek frekanslarda çalışan Radeon HD 6850 ICEQ X Turbo modelini de hazırladı. Yakında satışa sunulması beklenen ekran kartlarının fiyatları açıklanmazken, standart tasarımlı Radeon HD 6850 modeline göre 20$-25$ daha pahalı olmaları bekleniyor.