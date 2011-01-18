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HIS özel tasarımlı Radeon HD 6850 ICEQ X modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 6850 ICEQ X modelini tanıttı
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Ekran kartı üreticisi HIS, yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı ICEQ serisine Radeon HD 6850 modelini de ekledi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının, dört adet Bakır ısı borusu ve 92mm çapında fana sahip özel soğutucu sayesinde referans modellere göre 13 derece daha serin ve 7 db daha serin çalıştığı belirtiliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 1024MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Başta katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen HIS Radeon HD 6850 ICEQ X, 775MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Bu modele ek olarak HIS, aynı tasarıma sahip olan ancak 820MHz GPU ve 4400MHz bellek hızları ile daha yüksek frekanslarda çalışan Radeon HD 6850 ICEQ X Turbo modelini de hazırladı. Yakında satışa sunulması beklenen ekran kartlarının fiyatları açıklanmazken, standart tasarımlı Radeon HD 6850 modeline göre 20$-25$ daha pahalı olmaları bekleniyor.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 6850 ICEQ X modelini tanıttı
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 6850 ICEQ X modelini tanıttı
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Narcissist 8 yıl
Tipsiz ama soğutmada en iyisi HIS. Kullandığı tüm soğutucular gayet başarılı
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Necessa®i 8 yıl

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LeßroN 8 yıl
renk olarak pek hoş durmuyor fakat soğutucu gayet iyi performanslı olacak galiba
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Tanarri 8 yıl
his yine buz gibi yapıyoruz gibisinden buz mavisi rengini bi şekilde adapte etmiş şahsen sürekli koyu renkli kartlar görmekten sıkıldım bence gayet hoş ve değişik olmuş pekeksi kapaklı bi pc de vurucaksın buna uv ışığı çok güzel bi görünüm kazanır kesin
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Nømad 8 yıl
Renk olsun, tasarım olsun gayet cici olmuş.
Ne o öyle kasım kasım tasarımlar. Renkler, ateşler, asker yeşilleri falan.
Soğutma noktasında da o blok ve borular alayına gider diyeyim anlayın siz.
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saintroyo 8 yıl
eğer ati kart kullanıcısı olsaydım ya da herhangi bir nedenden dolayı ati ye dönme olanağım olursa kullancağım marka his markasıdır.
ama şu renk nasıl bir renktir.
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Statistik 8 yıl
efsane geri dondu
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devrimdoga 8 yıl
şekil olarak ne kadar kanaatimce kötü dursada soğutucu olarak çok iyi performans vereceğini düşünüyorum ama hd 6850 gibi bir karta fazla soğuk gelebilir :)
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ulaire 8 yıl
hmm msi 6850 cyclone a rakip geliyor sanırım bakalım piyasaya hangisi erken girecek.
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Wilson Fisk 8 yıl
tasarim cok orjinalmis..
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damn2u 8 yıl
His tasarım işini git gide batırmaya başladı, şu durumda en alınabilir 6850 windforce olarak duruyor, cylone'da satışlara ortak olacaktır, His biraz nal toplayacak gibi gözüküyor.
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