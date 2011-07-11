HTC, Ağustos’ta seçilmiş telefonların bootloader kilidini açıyor

Bootloader terimi cihazlarını firma yazılımından bağımsız olarak kullanmayı seven teknoloji meraklıları için çok önemlidir. Telefonun açılışında yükleme işleminin doğru ve sırası ile yapılmasını sağlayan bir uygulama olan bootloader eğer kilitli olursa o cihaza istenen işletim sistemi yüklenemez veya SIM kilidi kırılamaz.





Cihazların popülaritesini artırmak ve geliştiricilerin daha yenilikçi özellikler ortaya koymasını sağlamak isteyen firmalar bootloader kilidi olmadan piyasaya sürmekteler. Sony Ericsson ve Motorola böyle bir karar almış ve müşterilerini sevindirmişti.





HTC ise uzun süredir eski telefonlarında bootloader kilidi bulundurmuyordu. Böylece farklı HTC cihazlarında kişisel ROM’lar (işletim sisteminin modifiye edilmiş hali) kullanmak mümkündü. Örneğin elinizde bulunan HTC Desire modeli için ilerleyen aylarda Ice Cream Sandwich güncellemesi yayınlanmayacaksa bu güncellemeyi barındıran bir ROM edinerek telefonunuza yükleyebiliyordunuz.





Özellikle HTC HD2 modelinde hem Windows Mobile 6.5, hem Windows Phone 7, hem de Android ROM’ları pek çok kullanıcı tarafından yüklendi. Piyasadaki HTC HD 2 modellerinin büyük kısmı sahipleri tarafından kişisel ROM’lar ile kullanılıyor.





Bu sayede büyük bir hayran kitlesi toplayan HTC geçtiğimiz aylarda yaptığı bir duyuruda yeni çıkacak Sensation, EVO 3D, Thunderbolt gibi modellerinde artık bootloader kilidi kullanacağını duyurmuştu. Bu modellerin yazılım tarafına müdahale edilmesini istemediğini belirten HTC büyük bir tepki ile karşılaşmıştı. Mail yağmuruna tutulan HTC Mayıs ayının sonlarına doğru kilit koyma kararından vazgeçtiklerini açıklamak zorunda kalmıştı.





Pazar günü HTC Facebook sayfasında bootloader kilidi ile satılan cihazların kilidini açmak üzere Ağustos ayında bir güncelleme yayınlanacağı duyuruldu. İlk olarak global satışı yapılan Sensation modeli için çıkacak güncelleme ardından T-Mobile Sensation 4G ve Sprint EVO 3D modelleri için gelecek. ABD’de operatör anlaşmalı satılan modeller, son safhada bir de operatör düzenlemesi eklendiği için global cihazlardan daha geç güncelleme alacak.





Güncelleme iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama bir bakım güncellemesi. Ağustos’ta bu güncelleme yayınlanacak. Eylül ayında ise asıl kilit açma aracı yayınlanacak.





Güncelleme sadece bu modellerle sınırlı kalmayacak. Zaman içinde diğer eski cihazlara ve yeni piyasaya sürülecek modellere de gönderilecek. Ancak listede hangi modeller olduğu henüz belli değil.