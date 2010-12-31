HTC HD2'ye Android kuruyoruz video rehber!

Windows Mobile 6.5'in kalesi HTC HD2, Android tarafından fethedildi! Cotulla rumuzlu programcı önderliğindeki DarkForces Team'in geliştirdiği araçlar ile HTC HD2'de nasıl Windows'u silip android kurabileceğinizi anlatıyoruz.

Önemli Hatırlatma: HTC HD2'nizde Android işletim sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için HSPL gerekmektedir ve HSPL'nin çalışabilmesi için HD2 rom versiyonunun 1.66 veya aşağısında olması gerekir. Eğer son ROM güncellemesini yaptıysanız HTC HD2'nize orjinal 1.66 ROM'unu geri kurun ve sonrasında HSPL ile işletim sistemi kilidini kırın.

HSPL ile işletim sistemi kilidi kırıldıktan sonra aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz son güncellemeyi telefona bilgisayar üzerinden kurun ve videoda anlatılan adımları izleyin.

http://www.htc.com/tr/SupportDownload.aspx?p_id=297&cat=2&dl_id=1046

Not: Programı Türkçe yapmak isteyenler, Android Market'ten Morlocale 2 yazılımını yükleyip menüleri Türkçeleştirebilirler. (Hatırlatma için MaSTeR-G'ye teşekkürker.)