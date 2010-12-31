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HTC HD2'ye Android kuruyoruz video rehber!

8 yıl
550,3b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Windows Mobile 6.5'in kalesi HTC HD2, Android tarafından fethedildi! Cotulla rumuzlu programcı önderliğindeki DarkForces Team'in geliştirdiği araçlar ile HTC HD2'de nasıl Windows'u silip android kurabileceğinizi anlatıyoruz.

Önemli Hatırlatma: HTC HD2'nizde Android işletim sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için HSPL gerekmektedir ve HSPL'nin çalışabilmesi için HD2 rom versiyonunun 1.66 veya aşağısında olması gerekir. Eğer son ROM güncellemesini yaptıysanız HTC HD2'nize orjinal 1.66 ROM'unu geri kurun ve sonrasında HSPL ile işletim sistemi kilidini kırın.

HSPL ile işletim sistemi kilidi kırıldıktan sonra aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz son güncellemeyi telefona bilgisayar üzerinden kurun ve videoda anlatılan adımları izleyin.

http://www.htc.com/tr/SupportDownload.aspx?p_id=297&cat=2&dl_id=1046

Not: Programı Türkçe yapmak isteyenler, Android Market'ten Morlocale 2 yazılımını yükleyip menüleri Türkçeleştirebilirler. (Hatırlatma için MaSTeR-G'ye teşekkürker.)


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 5 yıl
sero1993
abicim hepsini yaptım ama DAFa girdikten sonra şu hatayı verdi. Ne yapmam lazım ? Error happen Read below for more information Error Description: USB init failed Info: .RSPLRSPL.cpp (723)

aynı hatayı bende alıyorum lütfen ilgilenseniz artık
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senersongur 5 yıl
Wp ve ios olan telefonlara da Android yüklemek lazim.
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e_taralom 5 yıl
İyi günler arkadaşlar
Bugün elime biryerden htc hd2 geçti. HSPL programı 2.08.HSPL yüklerken hata veriyor. SPL sinde zaten 2.08.HSPl yazıyor. yinede tekrardan HSPL programıyla işlem yapmak zorunda mıyım?
Teşekkürler
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DH Misafiri 5 yıl
merhaba ben 3 sefer denedim ama dft uptade yaparken sorun çıkıyo bi yardım edebilirmisiniz ?
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Carfreak 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba ben 3 sefer denedim ama dft uptade yaparken sorun çıkıyo bi yardım edebilirmisiniz ?

üye olup özel mesajdan ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım.
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sherlockholmes_1980 6 yıl
Http://bit.ly/android-yazilim
bu bağlantıdaki dosyaları nereden temin edebilirim?
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DH Misafiri 6 yıl
kardeş linkler ölmüş dosyayı nerden buldun. yardımcı olabilirmisin
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DH Misafiri 6 yıl
lütfen dosyanın linkini tekrar güncelleyebilirmisiniz. indiremiyorum
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bilgin2006 6 yıl
Slm lumia920 için varmı böyle açık bir port andirod yükleyeceğimi wp8 market çook yavaş ilerliyor ????
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PwaGG 6 yıl
şimdiki htclere bile rom yüklemek daha zor :D
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DH Misafiri 6 yıl
merhabalar. bende büyük ekranlı bir telefon almayı düşünüyorum. samsung galaxy s / motorola XT615 Motoluxe ve htc hd2 arasında kaldım. fakat htc bana daha yatkın geliyor.sizce bu parayı vermeye değermi ileride bir sorunla karşılaşırmıyım. lütfen bi yardımcı olun . facebook.com/... dan bi konuşalım lütfennnnn
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