HTC One (M7) ön inceleme "Hızlı ve Zarif"

Genel Yayın Yönetmeni
|s4 ve htc yi karşılaştıralım hadi
1. fm radyo yok s4te ( 3g den girersin canım nolacak 1 terabayt kotan varya nasıl olsa :)
2. birinde arkada bir delikten ses geliyor mono one ise ekranın önünde çift hoperlör sterio gümbür gümbür boom sound...
3. kameralar kafa kafaya çekiyor gündüz ama akşam olunca one farkını koyuyor ultrapikselin s4 çamur gibi videolar kum gibi fotolar çekerken akşam one cam gibi çekiyor.3 aydır daha flaş açıp bir foto çekmedim akşam fotolarınız rezil olmuyor milletin gözüde afrika bozkırındaki çakallar gibi çıkmıyor ayrıca one nın kamerasında cmos sensör var başka hiçbir telde yok ;)
4. batayalar kafa kafaya ama ekonomi modda alınca one 2. günü rahat görüyor normal kullanımda
5. tasarımın güzelliği ele oturma kullanım kolaylığı yazmaya gerek bile duymuyorum biri full kasa aleminyum diğeri plastik
6. one 32 gb teli ilk aldığınızda 30 gb dan fazla hafıza boş s4 16 gb 8 i gereksiz samsung un yazılım çöplüğüyle dolu teli kasan kitleyen size kalıyor 8 gb cık onuda kısa sürede doldurup hafıza kartı alıp takıyorsunuz sonrada iki saat uğraş aktarmak için tel herşeyi önce kendi hafızasına kaydeder çünki birde niye hafıza kartı slotu yok diyin oneda ihtiyacı yokki. :) dahada yazardım okadar çok donanımsal üstünlüğü varki one nın 3 aydır kulanıyorum 3 güncelleme aldı son olarak 2 sene önce çıkan one x 1600 tl geçen sene çıkan s3 1100 tl nedenmi htc piyasadaki telleriden 2 kat daha pahalı daha kaliteli malzemeden üretiyor tellerini diğerlerimi apple hariç diğerleri plastik çöplük üretiyorlar piyasada ios stabilitesinde takılmayan çökmeyen android deneyimini en başarılı şekilde sunan cihazz one dır şimdiden iyi günlerde kullanın
|htc one aldım cok gzel bir telefon
|beyler bende one war gayet güzel tel hem cam cizilmiyo ve yere düşdüğünde kolay kolay bişi olmuyor arkadaşımda s4 wardı yere düşürdü kaldırmın köşesine carptı tel cıkartırken cebinden ve tel sensör olduğu yer delindi kırılsa yine iyi kırıldı bide s4 cok büyük tel xperia z ye gelirsek kamerası iyi ama htc one doğal cekiyo ve 30 saniyede 50 foto cekme özelliğine sahip ve gecede en iyi ceken telefon en iyi işlemci bana göre htc de 1.7 yaptı 2 gb ram s4 1.2 ama 8 cekirdek cekirdek olsa hic bi iş görmez kamerası doğal dğeil renkli cekiyo göz boyuya bazı yerlerde fotolarda karılaştırırsanız ben karşılaşdırdım bi cam wardı cam dotosunu cektim normalde yukardeki lamba az yansıma yaparken orda cam gibi cıkardı fakat one cekdiğimde cıkarmadı ona dikkat edin doğal kemime sahip kameradan alır ve hareket ederken cekdğinizde bile donma yok bana kalırsa htc one xperia sadece su gecirmeme özelliği war akla bak sanki biz suyun icinde yaşıyoruz hic bi tel kolay kolay su gecirmez saten
[DHVideo=]
DH Misafiri
Otur bi soluklan önce
|Arkadaşlar ruanda htc one cihazimdan yazıyorum tel mükemmel 2haftadir kullanıyorum ayrıca samsung s4 de kullandım 1hafta kadar onunda özellikleri gayet iyi ama sakin derimki sansnga bulasmayin 1haftada cihaz açılmaz duruma geldi he ne düşme ne ne başka bişey yaptım çok kötü dayanıksız bi cihaz samsung htc ye gelirsek benim gördüğüm sadece biraz fazla ısınıyor o kadar oyunlar gayet iyi donmayi bıraktın akıcılık harika kesinlikle tavsiye ederim bu arada ben siyah kasasını kulaniyorum griside güzel ama subay daha karizma samsung almayı düşünenleri ciddi olarak uyarmak isterim note 2 çok taha iyi s 4 ten
|İNCELEME İÇİN TEŞEKKÜRLER hala alıp almamakta kararsızım
| Arkadaşlar selamlar, HTC ONE 64gb Developer Edition orjinal ambalajında hiç açılmamış 2 adet telefonum var ilgilenenler DM den veya aşağıdaki ilandan irtibata geçebilirler..
Bu arada Hayırlı kandiller.
sahibinden.com/...
|HTC One X'e göre bu seri çok daha güzel. Ellerine sağlık.
|10.35'deki ses nedir? çözemedim.
|HTC One X'e göre daha güzel tasarım yaptı bu sefer.
|adamlar samsung s4 u övüyolar ya okadar kıl ediyomki s3 ün 1veya 2 cm uzaltmislar s3 ün adını s4 yapmislar tasarım Türkiyeye aynı ama amerikadaki s4 ler bizimkinden daha farklı ve daha güzel kamera desen arka yüzeyden tasarımı 10 numara ama türkiyeye üretilen s4 tasarım ve özellık olarak s3 ün biraz uzamıs halı bide bazı arkadaslar Xperia diye konusup duruyolar o kadar tıpa sanada takılsa sende su ve toz gecirmesin arkadasım zamanla o tıpa yuvaları yalama olacak ve su toz herseyi icine gecirecek bence htc ve nokia tasarımda 10 numaralar hic olmasa samsung gibi polyer + carboran ve cam elyaf plastıkleri bir birine karıstırıp telefon yapmıyolar saglamlık ve kalıte den htc ve nokia ödün vermiyolar kalite sinifi ve işcilikte 1 numara mazeme kullanıyolar ve o2 firma cok saglam elektironık esya yapıyolar
|galaxy ailesinin tüm cihazlarında radyo varken GALAXY S4 ndeden RADYODAN vazgeçmi anlamış değilim
|yanlışım varsa düzeltin radyo programlarla yüklenmiyor mu ki yükleniyorsa radyo koymaması pek bir sorun teşkil etmese gerek
|4 mp kamerası varmıs ama cözünürlüğü epey yüksekmiş.Hız ve tasarım olarak mükemmel bence.
|HTC one m7 satışı başlad mı? başlamadıysa ne zaman başlayacağı belli mi? haberi olanlar paylaşırsa sevinirim.
|Sony Snapdragon 600 ün çıkmasını problem etmemişki yeni bir telefon hazırlığına başlamış bile snapdragon 600 işlemcili 1.8 ghz gücünde 4.8 inçlik bir telefon çıkarıcakmış galiba haziranda bunun su ve toz geçirmez özelliği + diğer sony avantajlarıyla birleştiricekse piyasa heyecan katıcağı kesin
| Tasarım olarak çok hoş olmuş.Ama ana ekrandan sensenin gidip blinkfeed'in gelmesi hiç olmamış.
Kilidi açaraçmaz gelen flip saat ve altında hava durumu sembolleri htc ile özdeşleşmişti.Umarım o konuda özelleştirme vardırda klasik hale çevirilebilir.
Videoda biraz daha kamera özelliklerinden bahsetseydiniz,daha iyi olurdu.
|arkadaslar bu telefonda 3g goruntulu goruşme ozellıgı varmı acaba.
56 k varmış