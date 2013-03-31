HTC One (M7) video inceleme "Fark yaratmak isteyenlere özel"

HTC'nin uzun bir süredir beklenen ve tasarımı yanı sıra UltraPixel Kamera, BoomSound, BeatsAudio, BlinkFeed, Zoe ve benzeri sadece kendine has fonksiyonları ile herhangi bir Android telefondan çok daha farklı bir deneyim vaad eden telefonu HTC One test masamızda. Bakalım sahip olduğu özellikler ile kullanıcısına farklı hissettirmeyi başarabiliyor mu?

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