HTC One (M7) video inceleme "Fark yaratmak isteyenlere özel"

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin uzun bir süredir beklenen ve tasarımı yanı sıra UltraPixel Kamera, BoomSound, BeatsAudio, BlinkFeed, Zoe ve benzeri sadece kendine has fonksiyonları ile herhangi bir Android telefondan çok daha farklı bir deneyim vaad eden telefonu HTC One test masamızda. Bakalım sahip olduğu özellikler ile kullanıcısına farklı hissettirmeyi başarabiliyor mu?
Örnek Fotoğraflar: http://goo.gl/Fw4FH
http://goo.gl/Fw4FH Paylaş Tweetle
Qualcomm'un kendi Adreno 320 Full HD için geliştirilmedi diyor. HTC One'da Xperia Z'de yer alandan daha hızlı bir platform kullanıldığı halde yer yer FPS düşmesi görülüyor siz hala Xperia Z'de oyunlar hızlı sen yavaşlattın diyorsunuz.
Her şeyin fazlası zarar. Sevginin de öyle biraz sakin olun, telefonları bedava dağıtmıyorlar. Paranızı ihtiyaçlarınızı göz önüne alıp harcayın.
Merhaba,
Bu yorumunuzu sadece okuyup geçtim zira teknolojiyi yakından takip ediyor iseniz zaten S4'ün henüz çıkmadığını test örneklerinin dağıtılmadığını çok iyi biliyorsunuzdur diye düşündüm.
Ek olarak "Sizi buralara kadar biz getirdik, bizim isteklerimizi yapın" gibi bir şey de yazmışsınız. Bizi buralara kimin ve neyin getirdiğini çok iyi biliyoruz. Fakat şu da bir gerçek ki elimizden gelen bu eğer size yetmiyor ve başka arayışlar içine giriyorsanız Güney Kore'e gidip Samsung Merkezinden bir tane S4 yürütemeyeceğime göre yapabileceğimiz bir şey yok demektir.
Yarım saatlik videoyu 10 dk içinde izleyip bir de kalkmış logosunu avatarında taşıdığın firmanın telefonunu öven gizli reklamlı mesaj atıyorsun.
Sony'nin para verdiği saha elemanları böyle gayretli çalışmıyorlardır.
Şurada 3 kuruş paramızla hangisi daha iyi acaba diye araştırırken, sizin gibi fanatikler yüzünden kim bilir kaç kişi yanlış karar veriyor.
Yanlış anlaşılmasın şu anda bu telefonu veya yeni nesil bir üst seviye cihazı alacak param yok ama böyle mesajları görünce de dayanamıyorum.