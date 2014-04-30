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HTC One M8 Dot View Kılıf video inceleme

5 yıl
158,4b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik. Bu videomuzda
HTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik.

Bu videomuzda kılıfın çalışma şeklinden kılıf ile yapılabileceklere kadar bir çok konuda sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz.

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Baltalı İllallah 5 yıl en beğenilen
Kılıfı 330 tl ye aldım sonra kılıfa birşey olmasın diye üstüne bi kılıf daha aldım 10 tl ye teşekkürler htc
2 Yanıt Yanıtla +134
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widf 5 yıl
O sırada kız arkadaşı ile bi kafede oturan Erdi Özüağ: Bu da sıkıldıkça beni arıyo allahın delisi ya

1 Yanıt Yanıtla +85
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The Imp 5 yıl
Şu kılıfın aynısını apple yapsa, üstüne birde elma işareti çaksa yemin ediyorum yok satar.Sonrada forumda apple fanlarından "abi apple yapmış yaa" "olum apple lan bu tabi pahalı olucak" gibi sözler işitiriz. Ama aynısını htc yapınca herkes bir eleştiri çabasına girişmiş. Kılıfın türkiye fiyatına söylenicek söz yok 300 lira vermek gerçekten akıl karı değil, ancak yabancı sitelerden rahatça 100 liraya alınabilir.
Şu kılıfın aynısını apple yapsa, üstüne birde elma işareti çaksa yemin ediyorum yok satar.Sonrada forumda apple fanlarından "abi apple yapmış yaa" "olum apple l...
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Yanıtla +52
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DH Misafiri 3 yıl
aslanz61
kılıf hoş olmuş.özellıkle seslı komut sistemi yapay zeka gibi.nerdeyse kılıfı acmadan bütün işlerinizi halledebiliyosunuz.ancak arama yanıtlanınca hoparlörün kılıf uzerınden aktif edilememesi kötü olmuş.

Kılıf üzerinden hoparlör aktif ediliyor. Arama aktif olunca hoparlör işaretine tıkla kılıf nasıl açacağını söylüyor ;)
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IcyMonkey 3 yıl
Bugun hepsiburadadan 54 tl ye mavisini aldim fakat kapagi tam olarak ekrana yapismadi ve telefona tam olarak oturmadi (sanki telefonu ters cevirsen dusecek gibi duruyor) sizce kilifi geri iade etmelimiyim ?
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat 100 tl civarı olsa gerçekten alınabilir bi kılıf olurmuş. Bende bir HTC kullanıcısı olarak fiyatı gerçekten pahalı buldum. Oysa ki HTC kılıfın fiyatını 100 tl gibi bir fiyat yapsa hadi biraz daha çıkıyım 150 tl yapsa maximum kılıfı yok satar.Ama adamlarda akıl mantık yokki. Fiyatı biraz düşürüp yok satacağı yere fiyatı tavan yapıp hiç satmamayı tercih ediyor.Bunun devamında ise "HTC nin mali durumları neden kötü gidiyor" diye düşünüp duruyorlar.Bu gidişle daha çok düşünürler.
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DH Misafiri 3 yıl
Htc gerçekten işini biliyo m8 kullanicisiyim kılıf güzel çok güzel ama fiyatı ve arkaya katlama zorluğundan bence sade bir kapak siz kılıf daha iyi gider
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DH Misafiri 3 yıl
ebayda 9 $ fazla para vermeyin.
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DH Misafiri 4 yıl
İYİ GÜNLER;
HTC DOT VİEW KILIF ÇOK İYİ GÜZEL HERŞEYİ HOŞ AMA KONUŞAN KİŞİNİNİ SESİNİ BAYAN YAPAMIYORMUYUZ ?
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Kara_06 4 yıl
Benim kılıf sigara kokmakta. Islak mendil ve kolonya ile silsemde geçmedi ve bu koku çok rahatsız edici. Bu kokudan nasil kurtulabilirim arkadaşlar ?
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aslanz61 4 yıl
kılıf hoş olmuş.özellıkle seslı komut sistemi yapay zeka gibi.nerdeyse kılıfı acmadan bütün işlerinizi halledebiliyosunuz.ancak arama yanıtlanınca hoparlörün kılıf uzerınden aktif edilememesi kötü olmuş.
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DH Misafiri 4 yıl
Hayal kırıklığı.Evet bu ürünü aliexpress ten satın aldım.Ürün orjinal ama yemin ederim hayal kırıklığına uğradım! Kapak üzerinden yazılar okunmuyor.Kaldı ki benim gibi galaxy s4 ten buna geçenler için kılıfın ne kadar hayal kırıklığı yarattığını anlayabilirler. s4 ümde spiegen slim armor (ekranlı modeli) kullanan biri olarak bu kılıfı eshefle kınıyorum.Hiç yakışmamış HTC gibi bir firmaya.Delikli yapacağına yap şunu transparan o zaman bişeye benzerdi.Ama incelemede dediği gibi güneşli havalarda okunmamasını geçtim normalde de yazılar vs okunmuyor.Olmadı beni telefondan soğuttu.Kesinlikle tavsiye etmiyorum.Gidin Rock APP Smart Transparent DOT View alın daha iyi.En azından yazılar okunabiliyor.Bir daha kargosunu beklemeyeceğim için "bi daha mı gelicez dünyaya" mantığı ile metal kasalı telefonumu kılıfsız kullanacağım.Çünkü hem dot view hemde double dip kılıf aldım orjinal olarak.ikisi de hayal kırıklığı.
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DH Misafiri 4 yıl
Ben aldım kılıfı isteyen enayi desin 2000tl'yi sokakta bulmuyoruz malımızın kıymetini bilmek lazım olumsuz yorum yazanların kacında htc m8 var merak edıyorum alsalar acaba boyle konusabılırlermı??
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