HTC One M8 Dot View Kılıf video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
HTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik. Bu videomuzdaHTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik.
Bu videomuzda kılıfın çalışma şeklinden kılıf ile yapılabileceklere kadar bir çok konuda sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz.
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Kılıf üzerinden hoparlör aktif ediliyor. Arama aktif olunca hoparlör işaretine tıkla kılıf nasıl açacağını söylüyor ;)
HTC DOT VİEW KILIF ÇOK İYİ GÜZEL HERŞEYİ HOŞ AMA KONUŞAN KİŞİNİNİ SESİNİ BAYAN YAPAMIYORMUYUZ ?