HTC One M8 Dot View Kılıf video inceleme

HTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik. Bu videomuzda

Bu videomuzda kılıfın çalışma şeklinden kılıf ile yapılabileceklere kadar bir çok konuda sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz.

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HTC'nin tasarımı ve alüminyum gövdesi ile rakiplerinden ayrılan yeni üst seviye telefonu HTC One M8'in en az telefon kadar merak edilen Dot View isimli kılıfını sizler için inceledik.