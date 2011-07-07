HTC Özel: Evo 3D ve fazlası bu videoda!

Genel Yayın Yönetmeni
|Super telefon iPhone a 10 basar yurtdışı ALDIM
|Şu An F/P Olarak Çok Çok İyi Fırsat Arıyorum Almak İçin Apple Hikaye Bana Göre..
|3D algılama olayı kişiden kişiye değişir. Ayrıca 3D'ye tahammül etme süreci de aynı şekilde farklılık gösterir. Bunlar bünyeyle alâkalı konular.
|yurt dışında kaç lira olur bu cihaz acaba ? kurun düsmesini beklemekte fayda var ayrıca 5 mp yazıyor kamera hb.com da neden bukadar düşük
|Siparisimi onceden vermistim suan postadaymis yarin elimde olacak ilk izlenimlerimi yarin yazarim. iki senelik abonelikle sifir liraya aldim. abonesiz burada 700 dolar civari.
|arkadaşlar bu EVO dan ses seda çıkmıyor hiç.sanırım videoda bu ay sonuna doğru çıkacak diyordu ama sanırım taliplisi çok yok gibi cihazın.tabi bu HTC cihazlarının bir özelliği var;marka bilininirliği az olduğundan insanlar çok iltifat etmiyorlar ama bu durum cihazları görene kadar devam ediyor.en yakın örneği sensetion...
|Eylül'de İngiltere de çıkması bekleniyor. İngiltere'den 1 aysonrada Avrupada satışa çıkar Türkiye'ye gelmesi 3 ayı geçer gbi...
|htc den artık 21.9 ekran formatlı telefonlar bekliyoruz aslında her yeni cihazdan( sebeb: tüm videolar 16.9 değilde hep 21.9 formatta çekiliyor 16.9 ekran alıpta 21.9 luk alanını kullanmaktayız bu çok can sıkıcı şahsımca) ve artık kamera için daha kaliteli firmalar ile anlaşıp daha iyi performanslı kamera ve video çekimi bekliyoruz. htc sensation ile galaxy s2 örnek video performansları karşılaştırıldığında sensation çok geride kalıyor galaxy s2 yi bile yetersiz bulanlarımız varken htc bu kamera konusunda çok geride birde artık bu tegra muhabbeti sıkmaya başladı tegra platformu artık sabitlenicekse sabitlensin tüm cihazlarda bulunsun oyunlarıda uygulamalarıda sürekli güncel olarak çıksın yada bize reklam yapıp bir kaç oyun, uygulama çıkarıp durmasınlar sürekli güncellik görebilelim başarılarını ve başardıklarınıda tabi.
| youtube.com/...
Buradaki incelemeleri gördükten sonra biraz soğudum.
|HTC, Desire HD modeline neden Sense 3.0'ı getirmiyor ? Telefonun gücü oldukça yüksek zaten şuan geliştiriciler bu telefona Sense 3.0 port etmiş durumda (birkaç ufak bug-lar olsada) Official olarak HTC'den Desire HD için Sense 3.0 bekliyoruz yada çıkmaması için bir sebep bekliyoruz.
Teşekkürler.
Gaara34
ne yazıkki htc nin kullanıcıları sömüren bir politikası var. yeni cıkacak ios5, o zaman kendisinin 2 jenerasyon gerisinde olacak 3gs ye bile cıkacakken htc 1 senelik telefonlara destegi kesiyor, 3 aya 1 yeni model cıkarmanın sakıncaları olsa gerek.
desire'dan daha düşük özellikli wildfire'a 2.3.3 gelecekken önce desire'a gelmeyecegi acıklandı, kullanıcılar ayaga kalktı, simdi kırpılmış bi 2.3.3 görecek zoraki olarak.
sense 3.0da desire hd ile aynı özellikli tellere cıkacakken (desire s'te bile var) hd'ye cıkmayacak. sebep basit, sensetaion, incredible s modellerini satabilmek.
sözde apple tü kaka, kazıkcı falan tabi..
|htcde ön sipariş uygulaması varmı acaba ?
|galaxy s 2 ile bunun arasında kalmıştım sanırım bunu alacağım =) ekran çözünürlüğü ve htc sense den ötürü..
| Merhaba,
HTC Evo 3D cihaz bakıyorum, kız arkadaşım şu an work and travel için Amerika'da (Knoxville) ucuz bir htc bakarken e-bay üzerine aşağıda vermiş olduğum linke denk geldim.
bu cihazı satın almayı düşünüyorum pasaport işlemleri de yapılacak (İMEİ numarası kaydı vs) bu cihazı alma konusundaki tek nokta ''BAD ESN'' olayı ile ilgili bilgimin olmaması.
Bu BAD ESN ile ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.
Cihazı buraya getirdiğimde rahatça kullanabilecekmiyim?
Şimdiden teşekkürler.
Link: cgi.ebay.com/...
Özel mesaj yoluyla bilgi verirseniz sevinirim
|Merhaba Mesut Bey ve Ibrahim Bey.Benim 2 sorum vardi.Birincisi FLYER tablet modelinin ve sensation akilli telefonunun satis aralik fiyati.vodafone ceo su sensation icin 1400 tl yi gecmeyecek demisti diye hatirliyorum.ama flyer in wi fi ve 3g+wifi fiyat araligi hakkinda kimseden net bir bilgi gelmedi.Diger sorum ise, Ibrahim Bey HTC EVO 3D modelinin Turkiye'deki cikis tarihini agustos sonu itibari ile dedi.Bu telefonunun cikisin tarihinde bir oteleme olurmu?yoksa tarih kesin agustos sonu mu?bir de operator araciligi ile mi cikacak, yoksa direkt olarak market satisi ile mi satisa cikacak.Saygilar.
|Mesut abi gectigimiz günlerde HTC Holiday hakkında bilgiler sizmisti, acaba bu telefon ne zaman piyasaya sürülcek bunuda sorabilir misiniz sonraki roportajlarinizda.
|Saçma Reklamınızın Durduğu Yerden Dolayı İzleyemiyorum Video'nuzu BAN!!! Siz kendi yaptığınız işe bu kadar saygı göstermezken, benden ne diye saygı bekleyesiniz ?!
|mesaj sayısından telefona olan ilgi belli oluyor.
|Mesut Bey.
Öncelikle bu güzel söyleşi için teşekkür etmek istiyorum.
Sensation'un satış fiyatını İbrahim Bey'le konuştunuz mu acaba? Saygılar.
Hocam 8 mp 3D fotoğrafı ne yapacaksın, hologram yazıcın mı var??