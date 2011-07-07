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HTC Özel: Evo 3D ve fazlası bu videoda!

7 yıl
135,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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HTC ile artık her ay bir araya gelerek, yeni telefonların Türkiye giriş tarihleri, kampanyalar ve merak edilen konular üzerine konuşacağız. İlk bölümün sürpriz konuğu ise HTC'nin 3 boyutlu telefonu EVO 3D!


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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
hakkan.hakkan
evonun alınması için daha çok ekmek yemesi lazım bence cünkü 3d fotoğraf çekimi 2mpde yapılıyor..kaldı ki 3d yapmaya başladılarsa kısa sürede geliştirecekleri kanaatindeyim..bu videonun en güzel tarafı sensation çıkış tarihi..beni resmen direkten döndürdüler sgs2 alıyordum :) 15-20 sine kadar bekleyelim bakalım dedikleri doğru mu...

Hocam 8 mp 3D fotoğrafı ne yapacaksın, hologram yazıcın mı var??
hakkan.hakkanevonun alınması için daha çok ekmek yemesi lazım bence cünkü 3d fotoğraf çekimi 2mpde yapılıyor..kaldı ki 3d yapmaya başladılarsa...
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DH Misafiri 7 yıl
Super telefon iPhone a 10 basar yurtdışı ALDIM
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Delerıum 7 yıl
Şu An F/P Olarak Çok Çok İyi Fırsat Arıyorum Almak İçin Apple Hikaye Bana Göre..
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Yedaself 7 yıl
3D algılama olayı kişiden kişiye değişir. Ayrıca 3D'ye tahammül etme süreci de aynı şekilde farklılık gösterir. Bunlar bünyeyle alâkalı konular.
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dimitradon 7 yıl
yurt dışında kaç lira olur bu cihaz acaba ? kurun düsmesini beklemekte fayda var ayrıca 5 mp yazıyor kamera hb.com da neden bukadar düşük
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htcdesire 7 yıl
Siparisimi onceden vermistim suan postadaymis yarin elimde olacak ilk izlenimlerimi yarin yazarim. iki senelik abonelikle sifir liraya aldim. abonesiz burada 700 dolar civari.
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ALPEREN_06 7 yıl
arkadaşlar bu EVO dan ses seda çıkmıyor hiç.sanırım videoda bu ay sonuna doğru çıkacak diyordu ama sanırım taliplisi çok yok gibi cihazın.tabi bu HTC cihazlarının bir özelliği var;marka bilininirliği az olduğundan insanlar çok iltifat etmiyorlar ama bu durum cihazları görene kadar devam ediyor.en yakın örneği sensetion...
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Dreampark 7 yıl
Eylül'de İngiltere de çıkması bekleniyor. İngiltere'den 1 aysonrada Avrupada satışa çıkar Türkiye'ye gelmesi 3 ayı geçer gbi...
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punchpranha 7 yıl
htc den artık 21.9 ekran formatlı telefonlar bekliyoruz aslında her yeni cihazdan( sebeb: tüm videolar 16.9 değilde hep 21.9 formatta çekiliyor 16.9 ekran alıpta 21.9 luk alanını kullanmaktayız bu çok can sıkıcı şahsımca) ve artık kamera için daha kaliteli firmalar ile anlaşıp daha iyi performanslı kamera ve video çekimi bekliyoruz. htc sensation ile galaxy s2 örnek video performansları karşılaştırıldığında sensation çok geride kalıyor galaxy s2 yi bile yetersiz bulanlarımız varken htc bu kamera konusunda çok geride birde artık bu tegra muhabbeti sıkmaya başladı tegra platformu artık sabitlenicekse sabitlensin tüm cihazlarda bulunsun oyunlarıda uygulamalarıda sürekli güncel olarak çıksın yada bize reklam yapıp bir kaç oyun, uygulama çıkarıp durmasınlar sürekli güncellik görebilelim başarılarını ve başardıklarınıda tabi.
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AbesLang 7 yıl
youtube.com/...

Buradaki incelemeleri gördükten sonra biraz soğudum.
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Gaara34 7 yıl
HTC, Desire HD modeline neden Sense 3.0'ı getirmiyor ? Telefonun gücü oldukça yüksek zaten şuan geliştiriciler bu telefona Sense 3.0 port etmiş durumda (birkaç ufak bug-lar olsada) Official olarak HTC'den Desire HD için Sense 3.0 bekliyoruz yada çıkmaması için bir sebep bekliyoruz.
Teşekkürler.
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fenerist07 7 yıl Gaara34
Gaara34

HTC, Desire HD modeline neden Sense 3.0'ı getirmiyor ? Telefonun gücü oldukça yüksek zaten şuan geliştiriciler bu telefona Sense 3.0 port etmiş durumda (birkaç ufak bug-lar olsada) Official olarak HTC'den Desire HD için Sense 3.0 bekliyoruz yada çıkmaması için bir sebep bekliyoruz.

Teşekkürler.



ne yazıkki htc nin kullanıcıları sömüren bir politikası var. yeni cıkacak ios5, o zaman kendisinin 2 jenerasyon gerisinde olacak 3gs ye bile cıkacakken htc 1 senelik telefonlara destegi kesiyor, 3 aya 1 yeni model cıkarmanın sakıncaları olsa gerek.

desire'dan daha düşük özellikli wildfire'a 2.3.3 gelecekken önce desire'a gelmeyecegi acıklandı, kullanıcılar ayaga kalktı, simdi kırpılmış bi 2.3.3 görecek zoraki olarak.

sense 3.0da desire hd ile aynı özellikli tellere cıkacakken (desire s'te bile var) hd'ye cıkmayacak. sebep basit, sensetaion, incredible s modellerini satabilmek.


sözde apple tü kaka, kazıkcı falan tabi..
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bafbaf 7 yıl
htcde ön sipariş uygulaması varmı acaba ?
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Dt.Görkem 7 yıl
galaxy s 2 ile bunun arasında kalmıştım sanırım bunu alacağım =) ekran çözünürlüğü ve htc sense den ötürü..
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shukkruu 7 yıl
Merhaba,
HTC Evo 3D cihaz bakıyorum, kız arkadaşım şu an work and travel için Amerika'da (Knoxville) ucuz bir htc bakarken e-bay üzerine aşağıda vermiş olduğum linke denk geldim.
bu cihazı satın almayı düşünüyorum pasaport işlemleri de yapılacak (İMEİ numarası kaydı vs) bu cihazı alma konusundaki tek nokta ''BAD ESN'' olayı ile ilgili bilgimin olmaması.

Bu BAD ESN ile ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.
Cihazı buraya getirdiğimde rahatça kullanabilecekmiyim?

Şimdiden teşekkürler.

Link: cgi.ebay.com/...

Özel mesaj yoluyla bilgi verirseniz sevinirim
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butterflymuzzy 7 yıl
Merhaba Mesut Bey ve Ibrahim Bey.Benim 2 sorum vardi.Birincisi FLYER tablet modelinin ve sensation akilli telefonunun satis aralik fiyati.vodafone ceo su sensation icin 1400 tl yi gecmeyecek demisti diye hatirliyorum.ama flyer in wi fi ve 3g+wifi fiyat araligi hakkinda kimseden net bir bilgi gelmedi.Diger sorum ise, Ibrahim Bey HTC EVO 3D modelinin Turkiye'deki cikis tarihini agustos sonu itibari ile dedi.Bu telefonunun cikisin tarihinde bir oteleme olurmu?yoksa tarih kesin agustos sonu mu?bir de operator araciligi ile mi cikacak, yoksa direkt olarak market satisi ile mi satisa cikacak.Saygilar.
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explorerAA 7 yıl
Mesut abi gectigimiz günlerde HTC Holiday hakkında bilgiler sizmisti, acaba bu telefon ne zaman piyasaya sürülcek bunuda sorabilir misiniz sonraki roportajlarinizda.
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FromZeroToHero 7 yıl
Saçma Reklamınızın Durduğu Yerden Dolayı İzleyemiyorum Video'nuzu BAN!!! Siz kendi yaptığınız işe bu kadar saygı göstermezken, benden ne diye saygı bekleyesiniz ?!
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MeT06. 7 yıl
mesaj sayısından telefona olan ilgi belli oluyor.
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neverktulu 7 yıl
Mesut Bey.
Öncelikle bu güzel söyleşi için teşekkür etmek istiyorum.
Sensation'un satış fiyatını İbrahim Bey'le konuştunuz mu acaba? Saygılar.
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