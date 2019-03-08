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HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde

2 ay
12,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin şimdiye kadar kullandığımız en güzel ve en iddialı telefonu Exodus 1 oldu. Doğal Web 3.0 mimarisi üzerinde yükselen Blockchain odaklı telefon, saydam tasarlanan arka kısmıyla da dikkat çekiyor
HTC'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güzel ve en farklı telefon Exodus 1. Arka taraftaki saydam tasarımıyla dikkat çeken telefon, donanım seviyesinde HTC U12+ üzerinde şekillense de Blockchain tabanlı, Web 3.0 mimarisini kullanan yazılım altyapısıyla fark yaratmayı başarıyor. 

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DH Misafiri 2 ay
Hala htc Alan varmı ben bir tane aldım hergün sövdüm kendi kendime
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minur 2 ay en beğenilen
en kralı U11 oldu
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DH Misafiri 2 ay
hangi efsane be ya hesap makinası gibi kamerası vardı m8 ve m8s lerin, sanki kasanın içinde kamp ateşi yakıyordu işlemcisi ile pili başbaşa vermiş...
Tek iyi yönü sağlam kasa ve ses kalitesi gerisi tırıs....
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Esteban C 2 ay
HTC yaşıyor muydu ya ?

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Fenomenon 2 ay
En güzel htc'ler m7, m8 ve m9'dur. Sonrası çöp
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lawyerzzz 2 ay
M7, M8 efsane cihazlar...
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burakdc 2 ay
En iyi HTC telefonu evo 3d dir birde LG nin bir telefonu vardi ayni sekilde piyasadaki telefonlardan farkli yenilikci haikatten guzeldi simdiki amiral gemilerindeki gibi cakma 3d kamerali degildi gercek orjinal 3d kameraliydi
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minur 2 ay en beğenilen
en kralı U11 oldu
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10ff 2 ay
Güzellik görecelidir... Haberlere yorum katmayın lütfen.
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CheckVizoR 2 ay
Yazık oldu koca firmaya. Mundar ettiler. Mükemmel bir şey nasıl yerin dibine sokulur htc sahipleri bunu bize gösterdi.
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DH Misafiri 2 ay
Hala htc Alan varmı ben bir tane aldım hergün sövdüm kendi kendime
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12 Angry Men 2 ay
En güzel htc telefonu m7 bence.
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