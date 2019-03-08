HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde

HTC'nin şimdiye kadar kullandığımız en güzel ve en iddialı telefonu Exodus 1 oldu. Doğal Web 3.0 mimarisi üzerinde yükselen Blockchain odaklı telefon, saydam tasarlanan arka kısmıyla da dikkat çekiyor

HTC'nin şimdiye kadar geliştirmiş olduğu en güzel ve en farklı telefon Exodus 1. Arka taraftaki saydam tasarımıyla dikkat çeken telefon, donanım seviyesinde HTC U12+ üzerinde şekillense de Blockchain tabanlı, Web 3.0 mimarisini kullanan yazılım altyapısıyla fark yaratmayı başarıyor.