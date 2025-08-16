Giriş
    Gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı

    Çin’in askeri teknoloji atılımı sürüyor. Çin, her savaş gemisini adete birer uçak gemisine dönüştürebilecek dikey iniş ve kalkış yapabilen jet motorlu insansız hava aracını tanıttı.

    Gemilerden dikey olarak kalkan dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı Tam Boyutta Gör
    Çinli havacılık mühendisleri, deniz savaş doktrinini kökten değiştirebilecek dünyanın ilk yüksek hızlı, dikey iniş-kalkış yapabilen (VTOL) jet motorlu insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Beihang Üniversitesi tarafından geliştirilen bu yenilikçi platform, pist gerektirmeden sıradan savaş gemilerinden kalkış yapabiliyor ve yüksek hızda uzun menzilli uçuşa geçebiliyor.

    SCMP’nin haberine göre 10 yılı aşkın süren bir geliştirme sürecinin ürünü olan İHA, hem helikopter gibi dikey kalkış yapabilmesi hem de jet motoruyla yüksek hızda seyredebilmesi ile mevcut tasarımlardan ayrılıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin XQ-58A Valkyrie’sinden farklı olarak, uçak gemisine veya uzun piste ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

    Her gemi, uçak gemisi haline geliyor

    Gemilerden dikey olarak kalkan dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı Tam Boyutta Gör
    Çift sistemli tasarım sayesinde, kalkış ve inişte gövde altındaki kompakt rotorlar kullanılıyor; yatay uçuşa geçildiğinde ise mini turbojet motor devreye girerek yüksek hız sağlıyor. Tasarımın en kritik yeniliği, kalkış sonrası durdurulan rotorları kapatan patentli aerodinamik sistem. Bu sistem, rüzgar direncini yüzde 60’a kadar azaltarak gövdeyi damla formunda, yüksek verimli bir jet silüetine dönüştürüyor.

    Geliştirme ekibi, yüksek sıcaklığa ve sürekli dikey iniş-kalkışa dayanabilecek T-700 sınıfı karbon fiber ve 700°C’ye kadar ısıya dayanıklı özel kompozit malzemeler kullandı. Geliştirmenin odak noktalarından biri de maliyet etkinliğiydi. Gelişmiş kontrol algoritmaları ise rotor uçuş modundan sabit kanatlı jet uçuş moduna sarsıntısız geçiş sağlıyor. Yapılan testlerde 45 kg’lık prototip modelin 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştığı belirtildi.

    Projenin amacı, uçak gemisi olmayan Çin donanma gemilerinden yüksek hızlı keşif ve hafif saldırı görevleri yapabilecek İHA’lar işletmek. Bu sayede, destroyer ve fırkateynler dahil her büyük savaş gemisi ileri operasyon üssüne dönüşebilecek.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

