Gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı

SCMP’nin haberine göre 10 yılı aşkın süren bir geliştirme sürecinin ürünü olan İHA, hem helikopter gibi dikey kalkış yapabilmesi hem de jet motoruyla yüksek hızda seyredebilmesi ile mevcut tasarımlardan ayrılıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin XQ-58A Valkyrie’sinden farklı olarak, uçak gemisine veya uzun piste ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.
Her gemi, uçak gemisi haline geliyor
Geliştirme ekibi, yüksek sıcaklığa ve sürekli dikey iniş-kalkışa dayanabilecek T-700 sınıfı karbon fiber ve 700°C’ye kadar ısıya dayanıklı özel kompozit malzemeler kullandı. Geliştirmenin odak noktalarından biri de maliyet etkinliğiydi. Gelişmiş kontrol algoritmaları ise rotor uçuş modundan sabit kanatlı jet uçuş moduna sarsıntısız geçiş sağlıyor. Yapılan testlerde 45 kg’lık prototip modelin 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştığı belirtildi.
Projenin amacı, uçak gemisi olmayan Çin donanma gemilerinden yüksek hızlı keşif ve hafif saldırı görevleri yapabilecek İHA'lar işletmek. Bu sayede, destroyer ve fırkateynler dahil her büyük savaş gemisi ileri operasyon üssüne dönüşebilecek.
