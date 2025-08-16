Gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli havacılık mühendisleri, deniz savaş doktrinini kökten değiştirebilecek dünyanın ilk yüksek hızlı, dikey iniş-kalkış yapabilen (VTOL) jet motorlu insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Beihang Üniversitesi tarafından geliştirilen bu yenilikçi platform, pist gerektirmeden sıradan savaş gemilerinden kalkış yapabiliyor ve yüksek hızda uzun menzilli uçuşa geçebiliyor.

SCMP’nin haberine göre 10 yılı aşkın süren bir geliştirme sürecinin ürünü olan İHA, hem helikopter gibi dikey kalkış yapabilmesi hem de jet motoruyla yüksek hızda seyredebilmesi ile mevcut tasarımlardan ayrılıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin XQ-58A Valkyrie’sinden farklı olarak, uçak gemisine veya uzun piste ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Her gemi, uçak gemisi haline geliyor

Tam Boyutta Gör Çift sistemli tasarım sayesinde, kalkış ve inişte gövde altındaki kompakt rotorlar kullanılıyor; yatay uçuşa geçildiğinde ise mini turbojet motor devreye girerek yüksek hız sağlıyor. Tasarımın en kritik yeniliği, kalkış sonrası durdurulan rotorları kapatan patentli aerodinamik sistem. Bu sistem, rüzgar direncini yüzde 60’a kadar azaltarak gövdeyi damla formunda, yüksek verimli bir jet silüetine dönüştürüyor.

Güneş enerjili uçak, 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı 22 sa. önce eklendi

Geliştirme ekibi, yüksek sıcaklığa ve sürekli dikey iniş-kalkışa dayanabilecek T-700 sınıfı karbon fiber ve 700°C’ye kadar ısıya dayanıklı özel kompozit malzemeler kullandı. Geliştirmenin odak noktalarından biri de maliyet etkinliğiydi. Gelişmiş kontrol algoritmaları ise rotor uçuş modundan sabit kanatlı jet uçuş moduna sarsıntısız geçiş sağlıyor. Yapılan testlerde 45 kg’lık prototip modelin 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştığı belirtildi.

Projenin amacı, uçak gemisi olmayan Çin donanma gemilerinden yüksek hızlı keşif ve hafif saldırı görevleri yapabilecek İHA’lar işletmek. Bu sayede, destroyer ve fırkateynler dahil her büyük savaş gemisi ileri operasyon üssüne dönüşebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Gemilerden dikey olarak kalkan dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: