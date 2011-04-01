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HTC yeni tableti Flyer için resmi tanıtım videosunu yayınladı

8 yıl
13,4b
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15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli işlemciye ve üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip EVO 3D ve benzer şekilde çift çekirdekli işlemci ile nHD ekrana sahip Pyramid modelleriyle gündemde olan HTC, lansmanını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı yeni tableti Flyer'ın tanıtım videosunu yayınladı. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik destekli ekrana sahip olan Flyer, ayrı olarak satılacak özel kalemi ile hızlı not almak veya tablet üzerinde çizim yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak.

Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli yeni nesil işlemcisinden güç alan Flyer, 1GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesiyle gelirken, microSD kart slotu üzerinden 32GB'a kadar hafıza kartı takılarak toplam depolama alanı 64GB'a kadar çıkartılabiliyor. Otomatik fokus yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p çözünürlüğünde HD video kaydedebilen tablet, görüntülü konuşma içinse ön tarafa tarafa konumlandırılan 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kameraya daha sahip.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, entegre WiFi alıcısı ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer verilen tabletin Amerika pazarı için hem 3G hem de 4G modelleri sunulacak. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen Flyer'ın aldığı yüksek sipariş ile şimdiden HTC'nin yüzünü güldürmeyi başardığı söylenirken, Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı noktasında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Öte taraftan HTC yılın ortalarına doğru daha büyük ekranlı ve Android 3.0 işletim sistemi iki mode daha sunmayı planlıyor.




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FatihMehmet* 8 yıl
@Htas38

Hakancigim seçimin yerinde emin ol. Tabletler hakkında pek bir bilgim yok ama iyi arastir eksilerini ve artilarini. Ki sen bana Htc alırken iPhone al diyen birisin.

Video çok güzel. :)
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FEaStRIaN 8 yıl
iphone kullanıyorum ama insan bitane bundan bitanede htc sensation modelini almak istiyor. aslında tabletler benim daha çok hoşuma gidiyor ama şarjının en az 8-10 saat gitmesi lazım. bu arada 3d tablet varmı?
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Htas38 8 yıl

FatihMehmet*

@Htas38

Hakancigim seçimin yerinde emin ol. Tabletler hakkında pek bir bilgim yok ama iyi arastir eksilerini ve artilarini. Ki sen bana Htc alırken iPhone al diyen birisin.

Video çok güzel. :)


Düşüncelerim değişti gibi birşey Fatihciğim . Araştırmaya devam ediyorum . :)
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mlhefe 8 yıl
şimdi bu telefon özet olarak ipad2 den daha iyi demi :(
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Htas38 8 yıl
ipad almayı düşünüyodum fikrim değişti gerçekten güzel bir tablet..
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nightflame 8 yıl
Onlive kullanılabilecek kadar kaliteli bir bağlantımız var mı? Şu an trailer'daki onlive bölümü iştahımı kabarttı.
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orhan azeri 8 yıl
Boyle taletlerde esas olan sarj suresidir eger buda galaxy tab gibi 4-5 saat gidiyorsa bu tabletden bir cscik olmaz
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erdem_zeus 8 yıl

orhan azeri

Boyle taletlerde esas olan sarj suresidir eger buda galaxy tab gibi 4-5 saat gidiyorsa bu tabletden bir cscik olmaz


Bir "cscik" olması için ne kadar süre gitmesi lazim senin acından
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Neyıh 8 yıl
İnsanları cezbeden, albeni yapmaya iten bir cihaz olmuş. Adamlar işi biliyor, sanırım hala apple'a tek kafa tutan marka HTC, apple bence yakın zamanda htc den çok çekinmeli...
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onboardx 8 yıl
güzel cihaz.
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emrerkan 8 yıl
kalem gerçekten fark yaratıyor.
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numenorian 8 yıl
apple'ın tekelciliğinden tüketicileri kurtarabilecek teknoloji ve tasarım olarakta android'i didik eden htc yi tebrik etmek lazım fiyatları da aslında ipadlerden telefonları da iphonlaardan biraz daha ucuz tabi bu ülkemizde geçerli olmaz çünkü dünya da yeni teknolojilerin ülkemizde tanınması ve geliştirilmesi bizim devlet adamlarımız için pek önemli değil onlar hala ölüyü bile soyma peşindeler.Samsung'tan da her ne kadar nefret etsem de bu alanda kararlı ve istekli çalışmalar yapıyorlar galaxy tab ta bana göre çok başarılıydı ancak htc kendi geliştirdiği sense arayüzü ile androidi bu tablette çok iyi şekilde bütünleştirmiş yok çift çekirdeklileri bekleyelim yok yeni ekran yongalarını bekleyelim diye oyalanmaya gerek yok zira bu işin sonu yok ihtiyacı olana yeter de artar bile
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