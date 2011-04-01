HTC yeni tableti Flyer için resmi tanıtım videosunu yayınladı

Çift çekirdekli işlemciye ve üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip EVO 3D ve benzer şekilde çift çekirdekli işlemci ile nHD ekrana sahip Pyramid modelleriyle gündemde olan HTC, lansmanını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı yeni tableti Flyer'ın tanıtım videosunu yayınladı. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik destekli ekrana sahip olan Flyer, ayrı olarak satılacak özel kalemi ile hızlı not almak veya tablet üzerinde çizim yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak.

Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli yeni nesil işlemcisinden güç alan Flyer, 1GB RAM ve 32GB yerleşik depolama kapasitesiyle gelirken, microSD kart slotu üzerinden 32GB'a kadar hafıza kartı takılarak toplam depolama alanı 64GB'a kadar çıkartılabiliyor. Otomatik fokus yapabilen 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p çözünürlüğünde HD video kaydedebilen tablet, görüntülü konuşma içinse ön tarafa tarafa konumlandırılan 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kameraya daha sahip.

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, entegre WiFi alıcısı ve 3.5mm kulaklık girişi gibi detaylara yer verilen tabletin Amerika pazarı için hem 3G hem de 4G modelleri sunulacak. Android 2.3 işletim sistemiyle gelen Flyer'ın aldığı yüksek sipariş ile şimdiden HTC'nin yüzünü güldürmeyi başardığı söylenirken, Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı noktasında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Öte taraftan HTC yılın ortalarına doğru daha büyük ekranlı ve Android 3.0 işletim sistemi iki mode daha sunmayı planlıyor.