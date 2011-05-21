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HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme

8 yıl
134,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Akıllı telefon dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan HTC, 7" ekranı ve 1.5GHz hızda çalışan işlemcisiyle ilgi çekici Flyer ile tablet bilgisayar pazarına da merhaba dedi.


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aLMaNNN 8 yıl en beğenilen
Gün gelecek android Apple'i yok edecek zaten :)
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veyselkoyuncu 8 yıl
çok yoğun flash kullanılan sitelerde sayfalar biraz geç açılıyor derken örnek olarak donanım haber i gösteriyorsunuz. demek ki bu inceleme hakikaten objektif :):):):):)
çok yoğun flash kullanılan sitelerde sayfalar biraz geç açılıyor derken örnek olarak donanım haber i gösteriyorsunuz. demek ki bu inceleme hakikaten objektif :)...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
samsung'un tablet 700 liraya kadar düştü zaten :)
1200 é alanları buradan öpüyorum :D
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DH Misafiri 7 yıl
gardaşlar bu makina projeksiyona baglanır mı saygılarımla...
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DH Misafiri 7 yıl
benim tablet amerikadan geldi.türkçeye nasıl çevirebilirim
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yasin5172 7 yıl
3G vınn ile internet mümkün + GPS (NAVİGASYON HEM DE DAHİLİ ) var HDMI ÇIKIŞI VAR MI? OFİS PROGRAMLARINI ÇALIŞTIRIYOR OLDUĞUNU DİJİTAL KİTAPTAN ÇIKARTABİLİR MİYİZ? FLAŞ OLMAMASI BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI? 10 ÜZERİNDEN 9 VERDİM.
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ArmWrestler 7 yıl
bence süper apple da artık daha kibar modeller üretmeli.
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abdullahserif 7 yıl
arkadaslar bu tablette telefon acma ozeligi varmi
buradaki fiyati (malezya) 500 dolar
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Mishakal 7 yıl
tablet telefonları beğenmiyorum.
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x-rayted 7 yıl
ikinci sorum:

- şimdi bu sense 2.1 mi 3.0 mı?
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x-rayted 7 yıl
3.0 değil de direk 3.1e upgrade olacak denmemiş mi idi bir önceki HTCden bölge müdürünün konuk olduğu videoda...

Bu arada Mesut Bey daha özgün bir müzik bulsaydınız daha iyi olurdu..Ne zaman o müziği duysam Marinanın silikonları çıkacak diye umutlanıyorum :)))
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hasanozen 8 yıl
htc dokumatikle samsung dokumatiği arasında dağlar var bence HTC dokunmatikleri çok daha iyi samsung diyen arkadşım işlemciside yüksek ayrıca
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MxFxOx 8 yıl
Uzak doğu ürünleri daha güvenli olduğunu düşünüyorum o yüzden tercihim HTC olacak
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eeevrim 8 yıl
elimde 9-10 inch panel tutarken bunun 7 inch inin ekran olması bence çok kötü bir şey daha ince bir çerçeve beklerdim onun dışında tabletler için gerekli olduğunu düşündüğüm kalemi düşünmüş olmaları güzel olmuş ama benim beklentim tabletlerin birgün defterlerin yerini alması umarım bir gün olur...
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