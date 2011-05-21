HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|gardaşlar bu makina projeksiyona baglanır mı saygılarımla...
|benim tablet amerikadan geldi.türkçeye nasıl çevirebilirim
|3G vınn ile internet mümkün + GPS (NAVİGASYON HEM DE DAHİLİ ) var HDMI ÇIKIŞI VAR MI? OFİS PROGRAMLARINI ÇALIŞTIRIYOR OLDUĞUNU DİJİTAL KİTAPTAN ÇIKARTABİLİR MİYİZ? FLAŞ OLMAMASI BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI? 10 ÜZERİNDEN 9 VERDİM.
|bence süper apple da artık daha kibar modeller üretmeli.
|arkadaslar bu tablette telefon acma ozeligi varmi
buradaki fiyati (malezya) 500 dolar
|tablet telefonları beğenmiyorum.
| ikinci sorum:
- şimdi bu sense 2.1 mi 3.0 mı?
| 3.0 değil de direk 3.1e upgrade olacak denmemiş mi idi bir önceki HTCden bölge müdürünün konuk olduğu videoda...
Bu arada Mesut Bey daha özgün bir müzik bulsaydınız daha iyi olurdu..Ne zaman o müziği duysam Marinanın silikonları çıkacak diye umutlanıyorum :)))
|htc dokumatikle samsung dokumatiği arasında dağlar var bence HTC dokunmatikleri çok daha iyi samsung diyen arkadşım işlemciside yüksek ayrıca
|Uzak doğu ürünleri daha güvenli olduğunu düşünüyorum o yüzden tercihim HTC olacak
|elimde 9-10 inch panel tutarken bunun 7 inch inin ekran olması bence çok kötü bir şey daha ince bir çerçeve beklerdim onun dışında tabletler için gerekli olduğunu düşündüğüm kalemi düşünmüş olmaları güzel olmuş ama benim beklentim tabletlerin birgün defterlerin yerini alması umarım bir gün olur...
1200 é alanları buradan öpüyorum :D