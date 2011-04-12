Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC'nin tablet bilgisayarı Flyer, 9 Mayıs'ta Avrupa'da satışa sunuluyor

8 yıl
11,1b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı Flyer isimli yeni tabletini 9 Mayıs'da Avrupa'da satışa sunacak. Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ancak Android 3.0 güncellemesi alacağı HTC tarafından resmi olarak açıklanan 7-inç boyutundaki tablet, sahip olduğu özelliklerle sınıfının iddialı modellerinden birisi olmaya aday gibi görünüyor.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan çift çekirdekli rakip modellerden farklı olarak Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet, 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesiyle geliyor. Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olan yeni tablette 5 Megapiksel çözünürlüğündeki otomatik-fokus özellikli kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da yer veriliyor. Diğer pek çok tabletten farklı olarak özel bir kaleme sahip olan ve bu sayede kullanıcıların hızlı notlar almasına olanak tanıdığı belirtilen Flyer, HSPA+/WCDMA desteği ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, dijital pusula, G-Sensörü ve micro USB portu gibi detaylara yer verilen tablet, 4000 mAh kapasiteli pil ile 4 saate kadar video oynatabiliyor.

Yılın ilerleyen aylarında daha büyük ekranlı modellerinin de çıkması beklenen HTC Flyer, Avrupa'da 669 Avro seviyesindeki fiyat üzerinden ön-siparişe sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kasatka 8 yıl
G-Slate i bekliyorum ben ama hic haber yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlhefe 8 yıl
ya bişey sorcam ipad in verdiği şarj süresine rakip tablet varmı , bu tablet çok güzel ama 4 saat şarj veriyor :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
Xoom fiyatlandırmanın magduru oldu. Özellik açısından piyasadaki en iyi tabletlerden biri oldugunu düşünüyorum şu an için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlhefe 8 yıl
kesintisiz hd video izleme saati 4 saatmiş :S ipad lerinse 10 ve bence tabletlerdeki en önemli özellik şarj niyahetinde fişe takılı kullanamazsın :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
o paraya çok daha iyi alternatifler mevcut. motorola xoom gibi.. ipad2 gibi. galaxy tab 2 gibi.. htc'ye ben bu tablette hiç şans tanımıyorum. hiç alınacak bir tarafını göremiyorum..
Bir reklamını yapsa hangi bir farklılığını öne çıkarabilir ki?? "Biz tek çekirdekliyiz", "herkes android 3 kullanırken biz telefon işletim sisteminin bir tablet bilgisayar için daha uygun olduğunu düşünüyoruz", "ancak 4 saat video oynatabiliyoruz", "kaliteliyiz çünkü bu özelliklerle çok pahalıyız"..
gibi sloganlar bulabilirler cihazın reklamı için..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
iPad 10 saat video oynatabilirken Flyer'ın 4 saatle sınırlı kalması kötü. Özellikleri ve fiyatına bakacak olursak satış rakamları açısından Xoom'dan sonra 2. bir "Epic Fail" vakası yaşanacak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
çift çekirdek olsa ne olur piyasada yazılımmı var sanki 1.5GHz olması daha iyi olmus bataryasıda fena sayılmaz zaten o boyut tablete anca o gider cihazın beğenmediğim tarafları ise çözünürlüğü az ppi oranı düşük ve çok pahallı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToisAndro 8 yıl
Fiyat haricinde süper. Özellikle kalemi olması. Ekran kapasitif ve kalem de kapasitif kalemiyse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 8 yıl
Hem çok pahalı hem de işlemcinin tek çekirdekli olması kötü olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Batarya performansı yerlerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
cok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11059 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, htc ve tablet bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HKC 2712 27" LED LCD video inceleme "Oyun severlere uygun fiyatlı LCD çözümü" 8 yıl Lenovo ile 24 saat çalışabilen yeni dizüstü bilgisayarlarını, 2011 modellerini ve gelecek planlarını konuştuk 8 yıl Samsung Galaxy Pro video inceleme 8 yıl General Mobile ile uygun fiyatlı yeni nesil akıllı telefonları üzerine konuştuk 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim