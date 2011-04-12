HTC'nin tablet bilgisayarı Flyer, 9 Mayıs'ta Avrupa'da satışa sunuluyor

HTC resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı Flyer isimli yeni tabletini 9 Mayıs'da Avrupa'da satışa sunacak. Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ancak Android 3.0 güncellemesi alacağı HTC tarafından resmi olarak açıklanan 7-inç boyutundaki tablet, sahip olduğu özelliklerle sınıfının iddialı modellerinden birisi olmaya aday gibi görünüyor.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan çift çekirdekli rakip modellerden farklı olarak Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alan tablet, 1GB RAM ve 32GB depolama kapasitesiyle geliyor. Ekran çözünürlüğü 1024 x 600 piksel olan yeni tablette 5 Megapiksel çözünürlüğündeki otomatik-fokus özellikli kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da yer veriliyor. Diğer pek çok tabletten farklı olarak özel bir kaleme sahip olan ve bu sayede kullanıcıların hızlı notlar almasına olanak tanıdığı belirtilen Flyer, HSPA+/WCDMA desteği ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, dijital pusula, G-Sensörü ve micro USB portu gibi detaylara yer verilen tablet, 4000 mAh kapasiteli pil ile 4 saate kadar video oynatabiliyor.

Yılın ilerleyen aylarında daha büyük ekranlı modellerinin de çıkması beklenen HTC Flyer, Avrupa'da 669 Avro seviyesindeki fiyat üzerinden ön-siparişe sunulmuş durumda.