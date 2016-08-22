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Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io"

3 yıl
29,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Amazon'dan başlangıç desteği alan Çevir.io, online olarak profesyonel çeviri hizmeti alabilmenize odaklanıyor. Sadece şirketler değil bireylere de pratik çözümler sunuyor.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon  kampı olan Hack'n Break tüm hızıyla devam ediyor. Üretmek için bir mola ver sloganını benimseyen etkinlikte yaratıcı girişimciler ve üreten beyinlerle bir araya gelme şansı bulduk.
Çevir.io, şirketler ve bireylerin yurt dışı ile iş yaparken yaşayabilecekleri zorluklara pratik bir çözüm getiriyor. Profesyonel çeviri hizmetini cep telefonundan dahi erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan hizmet, yasal yükümlülükleri de üstlenerek sözleşmelerde yeminli tercümanlarla yardımınıza koşuyor.
Profesyonel çeviri hizmetini uygun fiyatlı ve herkesin ulaşabileceği bir hale getirmeyi amaçlayan girişimi kurucusundan dinliyoruz. 

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Killabyte 3 yıl en beğenilen
Çevir.ayol
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
Kemal Anıl Demirpençe basarili bir girisimci tebrik ederim.
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DH Misafiri 9 ay
harika bir proje tebrikler
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
İzmir'de buna katılamadığıma o kadar pişmanım ki.
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aykutc1 2 yıl
Sunucu T-Bag
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DH Misafiri 3 yıl
sayfa açıldığında otomatik OYNAMAYAN videolar istyirouz. sanki herkes 1gb/s iternet hızı kullanıyor kotasız da amk...
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DH Misafiri 3 yıl
Çevirmenim, eleman konuşmayı bilmiyorken güvenip belge teslim etmek nedir..
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Crauls 3 yıl
aynı şahanın yaptıgı bıll gatesın oglu tıplemesıne benzıyor eleman

youtube.com/...
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vonderplanitz 3 yıl Crauls
Crauls

aynı şahanın yaptıgı bıll gaesın oglu tıplemesıne benzıyor eleman

youtube.com/...

bu neaa hiç görmedim ah şahan 2006 da da varmış vay bee
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netstat 3 yıl
sondaki olay iyiymiş. bu arada site sıkıntılı galiba.
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ahmetkep 3 yıl
Şu an için çevir.m.io
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DH Misafiri 3 yıl
ceviri sektoru cok karmasik ve zorlu bir is arkadasi takdir ediyorum bazi kendini bilmezler sacma sapan yorumlar yazmislar takmasin aksine daha da cesaretlensin bizim millet boyle arkadas
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