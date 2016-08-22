Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io"

Amazon'dan başlangıç desteği alan Çevir.io, online olarak profesyonel çeviri hizmeti alabilmenize odaklanıyor. Sadece şirketler değil bireylere de pratik çözümler sunuyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampı olan Hack'n Break tüm hızıyla devam ediyor. Üretmek için bir mola ver sloganını benimseyen etkinlikte yaratıcı girişimciler ve üreten beyinlerle bir araya gelme şansı bulduk.

Çevir.io, şirketler ve bireylerin yurt dışı ile iş yaparken yaşayabilecekleri zorluklara pratik bir çözüm getiriyor. Profesyonel çeviri hizmetini cep telefonundan dahi erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan hizmet, yasal yükümlülükleri de üstlenerek sözleşmelerde yeminli tercümanlarla yardımınıza koşuyor.

Profesyonel çeviri hizmetini uygun fiyatlı ve herkesin ulaşabileceği bir hale getirmeyi amaçlayan girişimi kurucusundan dinliyoruz.