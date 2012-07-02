Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme

Bundan sonra her pazartesi Haftanın Menüsü ile karşınızda olacağız. Haftanın Menüsünde içinde bulunduğumuz hafta yayına girecek olan donanım incelemeleri üzerine konuşacak, yeni program ve yayın akışı hakkında bilgiler vereceğiz.

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