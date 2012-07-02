Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Samsung Slate Pc gayet hoş ürün XE700T modeli yaklaşık fiyatı 2800TL seviyesinde :(
|Güzel bir program. Size nacizane tavsiyem: Birbirinizin ne inceledigini program esnasında(canlı yayında) ögrenin.. Böylece genel bütünlügünüz(dogallık) artar...
|Tableti merak etmedim degil
|Bende yemek felan inceleyeceksiniz diye sevinip açtım. Şimdi üzülerek çıkıyorum.
|Patrona "bu hafta bunları yapacağız" mesajı vermek için çekilmiş bir videoya benziyor.
|Saçma sapan senaryoları olan dizilerin yerine sizin sayenizde güzel alternatifler olacağına sevindim.
| Bence çok güzel bir program olmuş..
|süper haberlerin olduğu bir video.
|süper haberlerin olduğu bir video.
|Sanki bilgisayar değil de karşım da oturup normal bir şekil de sohbet ediliyor ( :
|İnternette bir sürü site var ama hiç biri ne DH'nin nede BSC'nin tırnağı olamaz bütün inceleme ve haberlerinizi doğruyu söylemek gerekirse keyifle izliyorum hepinize çok teşekürler yaptığınız işin hakkını veriyorsunuz
Videodaki hata giderildi hatalı giriş nedeniyle içerikte farklı bir video görünmekteydi.
Sevgiler,
Mesut Çevik