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Haftanın Menüsü: DH'de bu hafta ne var? video inceleme

6 yıl
59,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bundan sonra her pazartesi Haftanın Menüsü ile karşınızda olacağız. Haftanın Menüsünde içinde bulunduğumuz hafta yayına girecek olan donanım incelemeleri üzerine konuşacak, yeni program ve yayın akışı hakkında bilgiler vereceğiz.
 

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Ahm-@ 6 yıl en beğenilen
Sohbet havasında samimi bir önizleme olmuş teşekkürler.Ben beğendim doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla +30
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Nike 6 yıl
Başlattığınız programa lütfen devam edin sürekli kopuk kopuk programlar yapıyorsunuz. Bir 1e1 vardı o da bitti.
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Speed-Step 6 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Videodaki hata giderildi hatalı giriş nedeniyle içerikte farklı bir video görünmekteydi.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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1 Avatar
baybarut 6 yıl
Samsung Slate Pc gayet hoş ürün XE700T modeli yaklaşık fiyatı 2800TL seviyesinde :(
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astralll 6 yıl
Güzel bir program. Size nacizane tavsiyem: Birbirinizin ne inceledigini program esnasında(canlı yayında) ögrenin.. Böylece genel bütünlügünüz(dogallık) artar...
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crmlu11 6 yıl
Tableti merak etmedim degil
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Tormintor 6 yıl
Bende yemek felan inceleyeceksiniz diye sevinip açtım. Şimdi üzülerek çıkıyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Patrona "bu hafta bunları yapacağız" mesajı vermek için çekilmiş bir videoya benziyor.
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armanatilgan 6 yıl
Saçma sapan senaryoları olan dizilerin yerine sizin sayenizde güzel alternatifler olacağına sevindim.
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Sedat. 6 yıl
Bence çok güzel bir program olmuş..

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seksenyedi.87 6 yıl
süper haberlerin olduğu bir video.
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seksenyedi.87 6 yıl
süper haberlerin olduğu bir video.
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Barbaroscakir 6 yıl
Sanki bilgisayar değil de karşım da oturup normal bir şekil de sohbet ediliyor ( :
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capoeira_GS 6 yıl
İnternette bir sürü site var ama hiç biri ne DH'nin nede BSC'nin tırnağı olamaz bütün inceleme ve haberlerinizi doğruyu söylemek gerekirse keyifle izliyorum hepinize çok teşekürler yaptığınız işin hakkını veriyorsunuz
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