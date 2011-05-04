Haftanın en iyi Android oyunları -16

Düzenli olarak yayınladığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın bu bölümünde sizleri için 5 farklı türe hitap eden 5 oyuna yer verdik. Tanıttığımız oyunlarla herkese iyi eğlenceler.
Pocket God
Bu oyun sizleri bir avuç insanın hayatına iyi veya kötü şekilde müdahale ettiren bir tanrıya dönüştürüyor. Oyun eğlencesi ve başarılı grafikleriyle beğenimizi kazandı.
Crystallight Defense
Mech Lord adlı kötü liderin emrindeki düşmanlara karşı elimizde kristallerle savunma yapıyoruz.
Crusade of Destiny
Android için hazırlanan başarılı bir 3D RPG oyunu. Warrior, archer veya Mage, karakterinizi oluşturun ve oyundaki serüvene katılın.
Turbo Grannies
Bakım evinden sıkılan ve gençlik günlerini özleyen ruhu genç bir kadın motoruna atlar ve yollara düşer.
Battle Bears
Pembe ayıcıklar, kahraman ayımıza sarılıp öldürmek istiyor. Kahraman ayıcığın hayatı elindeki silahta ve parmaklarımızın ucunda.
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Adam gibi bir oyun yokmuydu da, onu tanıttınız.?
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