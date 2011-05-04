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Haftanın en iyi Android oyunları -16-

8 yıl
66b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Düzenli olarak yayınladığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın bu bölümünde sizleri için 5 farklı türe hitap eden 5 oyuna yer verdik. Tanıttığımız oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

Düzenli olarak yayınladığımız Haftanın en iyi Android oyunları programımızın bu bölümünde sizleri için 5 farklı türe hitap eden 5 oyuna yer verdik. Tanıttığımız oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

Pocket God

Bu oyun sizleri bir avuç insanın hayatına iyi veya kötü şekilde müdahale ettiren bir tanrıya dönüştürüyor. Oyun eğlencesi ve başarılı grafikleriyle beğenimizi kazandı.

Crystallight Defense

Mech Lord adlı kötü liderin emrindeki düşmanlara karşı elimizde kristallerle savunma yapıyoruz.

Crusade of Destiny

Android için hazırlanan başarılı bir 3D RPG oyunu. Warrior, archer veya Mage, karakterinizi oluşturun ve oyundaki serüvene katılın.

Turbo Grannies

Bakım evinden sıkılan ve gençlik günlerini özleyen ruhu genç bir kadın motoruna atlar ve yollara düşer.

Battle Bears

Pembe ayıcıklar, kahraman ayımıza sarılıp öldürmek istiyor. Kahraman ayıcığın hayatı elindeki silahta ve parmaklarımızın ucunda.


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akifwaleron 8 yıl
Son oyun hayatımda gördüğüm en saçma ateist oyun. Ne diye paylaştınız anlayamadım. Amaç ne? Oyun da adi ve düzmece oyun.

Adam gibi bir oyun yokmuydu da, onu tanıttınız.?
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olağan_şüpheli 5 yıl
pocket ogd dai amaç ne ? yani bir görev mi var ,nasıl bölüm atlıyoruz, puan topluyoruz, ne yapıyoruz .adam öldürüp duruyor muyuz
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busteray 8 yıl
Mamut
Bende mi bir problem var , yoksa bu oyunlarda mı?...HD2ye yüklediğim Android 2.2nin marketi oyunların neredeyse hiçbirini bulamıyor...

paralı uygulamalar görünmüyo türkiye deki markette
google vergisini ödememiş diyolar pek araştırmadım doğrusu
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premature 8 yıl
Applanet down galiba.. pocket godi nereden indirebilirim??
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chatin_62 8 yıl
Bu hafta da bana birşey çıkmadı.
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yunuss.10 8 yıl
Assassian creed
pes 11
Rf11
dungeon defenders
Nova
hawx
Asfalt 5 ve 6
Sandstorm
splinter cell
Dungeon hunter
Fruit slice
Scooter hero
Angry birds serisi
Buble blust 2
Gt racing HD vs
en sevdiğim oyunlar x10 da sorunsuz oynanıyor

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Volkanbaba 8 yıl
pocket god hakketten güzelmiş deniyeyim en kısa zamanda
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lumpazivagabundus 8 yıl
pocket god ı yarın bi deniyim.
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umitclik 8 yıl
her hafta bizlere sunduğunuz oyun tanıtım videoları için teşekkürler.
android hızla gelişiyor
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umitclik 8 yıl
ilk oyunu beğendim :))
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umitclik 8 yıl
ilk oyunu bende beğendim
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Mamut 8 yıl
Bende mi bir problem var , yoksa bu oyunlarda mı?...HD2'ye yüklediğim Android 2.2'nin marketi oyunların neredeyse hiçbirini bulamıyor...
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Master_Evil 8 yıl
hugged diyo ya
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muratsss 8 yıl
her hafta bizlere sunduğunuz oyun tanıtım videoları için teşekkürler.
android hızla gelişiyor...
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