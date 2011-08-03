Haftanın en iyi Android oyunları -22

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|mesajim bulunsun
|Pcye gecince İzlicem tesekkurler
|2-3 ay önceki konulara uplanıyor yeni oyun tanıtımları çıkmıyormu acaba?
|güzel inceleme.
|Sağlam oyunlar harbiden
|yazı da 6 farklı oyun derken siz 5 farlı diyonuz ala ala
|Wildfire s kullanicisiyim uzgunuz bu video oynatilamaz hatasi aliyorum sd verseiyonda da..
|Şu tür oyunları gördükçe android alıcağım günü iple çekiyorum.
|Barkod'la indirme nasıl gerçekleşiyor ?
|sorun benim tarayıcada mı bilmiyorum ama sürekli reklamı geç dedigimde sayfa yenileniyor ve o reklamı izlemek zorunda kalıyorum .z
|İşte bunu bekliyordum ! Teşekkürler Donanım Haber !
|bu hafkati oyunlarda is var tesekkürler