Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları

9 yıl
131b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları

Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda içerik değişikliği yaptık ve bu hafta sizler için seçmiş olduğumuz Android oyun ve uygulamalarını tek bir videoda inceledik


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Yıl 2015 oldu ama Gerture Search uygulamasını hala kullanıyorum, bence android'deki en güzel uygulamalardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mami_24 7 yıl
telefonu almadan her hafta süper oyunlar çıkardı teli aldık güzel oyun program yayınlamaz oldunuz kanımca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Merhabalar yha bu videoları kim tasarlıyorsa şu barkodları biraz daha uzun süre paylaşsanız hemen iki saniye gösterip çekiosunuz yha sanki indirmeyin der gibi barkod oyun süresince orda dursa size zararımı oluo :@
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ch4ylak 8 yıl
Facebook chat güzelmiş linkini paylaşacak varsa pm den bekliyorum
teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar HTC wildfire kullanıyorum bunları market
siz nereden indirebilirim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iphoneunu satan bilge 9 yıl
Merhaba,

Pause esnasında çıkan reklamlar nedeniyle barkod okuyucu işlevsiz hale geldi... Barkodları aşağıda vermeniz mümkün mü desem?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Symbian içinde yaparmısınız acaba ????????????????????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Evet çok ama android maket htc'ler bulunmamakta nasıl indirebiliriz bilsisi olan varsa lütfen paylaşsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl

DH Misafiri

Evet çok ama android maket htc'ler bulunmamakta nasıl indirebiliriz bilsisi olan varsa lütfen paylaşsın.


HTC'lerde Android market olmadığı da nereden çıktı? HTC Desire'ımda marketi çok güzel kullanıyorum. Ama malesef Türkiye'de satılan hiçbir Android telefonda market yok. HTC'ye mahsus değil bu. Telefonunuzu root edip custom rom kurarsanız market gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pandoras 9 yıl
yetersiz bir inceleme 3 4 tane programı yada oyunu vermek çook yetersiz günlük yayınlanan bir video olmadığına göre haftada 3 tane 4 tane oyunu yada programı tanıtmak ki binlerce program var iken çok çok çok az inceleme bence yapılan iş iyi ama çok az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozen81 9 yıl
Kaan Bey teşekkürler. Zevkle izliyoruz, yalnız bu şekilde devam edecekse format, hangi haftanın olduğunu belirten bir başlık açarsanız daha faydalı olacaktır kanımca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERTEN08 9 yıl
İkisini birarada vermeniz daha iyi olmuş hakikaten,elinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyucel77 9 yıl
SheepRun marketten kaldırılmış görünüyor. O yüzden link çalışmıyor. Belki versiyon geçişi oluyordur ama buradan takip edebilirsiniz:

androlib.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
266 izlenme · 30 dk. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
985 izlenme · 12 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim