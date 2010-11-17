Haftanın en iyi Android oyunları ve uygulamaları

Haftanın en iyi Android uygulamaları videomuzda içerik değişikliği yaptık ve bu hafta sizler için seçmiş olduğumuz Android oyun ve uygulamalarını tek bir videoda inceledik
DH Misafiri Evet çok ama android maket htc'ler bulunmamakta nasıl indirebiliriz bilsisi olan varsa lütfen paylaşsın.
teşekkürler.
siz nereden indirebilirim ?
Pause esnasında çıkan reklamlar nedeniyle barkod okuyucu işlevsiz hale geldi... Barkodları aşağıda vermeniz mümkün mü desem?
HTC'lerde Android market olmadığı da nereden çıktı? HTC Desire'ımda marketi çok güzel kullanıyorum. Ama malesef Türkiye'de satılan hiçbir Android telefonda market yok. HTC'ye mahsus değil bu. Telefonunuzu root edip custom rom kurarsanız market gelecektir.
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