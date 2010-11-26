Haftanın en iyi Android uygulamaları -11

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.
Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.
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şimdiden teşekkürler
O bu mesajınızı görene kadar ben cevap vereyim dedim HTC Desire kullanıyor.
Merhaba, evet Desire HD Romu kurdum. Kamera çalışmıyor malesef :)
Videolarda yayınladığımız barkodu kullanmak için market üzerinden barcode scanner uygulaması kurun. Barcode Scanner uygulamasını çalıştırarak videolarda yayınlanan barkodları kameraya okutarak indirebilirsiniz.
Saygılar
Kaan Arlı
Marketten barcode scanner isimli programı indirip kurduktan sonra barkodu okutabilirsiniz.
Bu arada Kaan bey, gördüğüm kadarıyla Desire HD rom'u kurmuşsunuz. Kamera çalışıyor mu Desire HD rom'u ile birlikte?
Bu soruyu her hafta en az 2 3 kisi soruyor bunu anlatan bi video yada herhangi birsey yazi falan hazirlanip ust konu yapilsa hic fena olmaz bence