Haftanın en iyi Android uygulamaları -11

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.