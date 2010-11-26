Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Haftanın en iyi Android uygulamaları -11-

9 yıl
331,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.

Mobil işletim sistemli cihazlar için hazırlanmış uygulama ve oyunları sizler için tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Android için hazırlanmış 5 yeni uygulamaya yer verdik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Sevgili arkadaşlar ekranda verilen kod halk tabiri ile kare kod "QR code" yani Quick Responsible (Hızlı Tepki) kodudur. Telefonunuza NeoReader uygulamasını kurarak okutabilirsiniz yada android için QR kod okuyucu olarak internetten arayıp başka program uygulaması edinebilirsiniz. Saygılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Şu ekranda gösterilen barkodun adı nedir arama motorunda resim aratılmıyor sanırım yeni olduğumuz için isimleri bilmemiz gerekiyor yardımlarınız için teşekkür ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
hocam vodafone 100 mb paketi kullanmışsınız sanırım 19 kb/s ile indirdiğine göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
kaan bey bu video da hangi telefonu kullandınız ?
şimdiden teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl

DH Misafiri

kaan bey bu video da hangi telefonu kullandınız ?

şimdiden teşekkürler


O bu mesajınızı görene kadar ben cevap vereyim dedim
HTC Desire kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanbogal 8 yıl
mrb ben teknosa dan htc wildfire aldım ama pusula uygulaması yok içinde nasıl bu uygulamaya sahip olabilirim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar appbrain açılmıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kara.deniz 8 yıl
Teşekkür ederim DoguK@N ama arkadaşın dediği doğru:

DH Misafiri

arkadaşlar appbrain açılmıyor?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 9 yıl
Merhabalar, fon müziğinin adı ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pandoras 9 yıl
Yine söylemeden geçemicem bir hafta oldu bula bula bu 5 uygulamayımı incelemeye alabildiniz yine söylüyorum çoook az inceleme sayı olarak 5 tane çok az yukareda arkadaşların dediği gibi aslında bende incelenen uygulamalar yerine sizin telefonunuzdaki yüklü uygulamalara göz attım hep genel olarak aynı şeyler o daha ilgi çekici kısaca :) bunların hepsi eleştiri maksatlı amacım kırıcı olmak değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LesEnfantsTerribles 9 yıl
@DoguK@N
Merhaba, evet Desire HD Romu kurdum. Kamera çalışmıyor malesef :)
Videolarda yayınladığımız barkodu kullanmak için market üzerinden barcode scanner uygulaması kurun. Barcode Scanner uygulamasını çalıştırarak videolarda yayınlanan barkodları kameraya okutarak indirebilirsiniz.
Saygılar
Kaan Arlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kara.deniz 9 yıl
"remote web desktop" adlı uygulamayı denemek istiyorum ama rom olayına girmeden markete giriş yok maalesef. Ücretsiz bir uygulama ise apk dosyasını paylaşabilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
Barkodu nasıl kullanıyoruz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl
AnarcHiest

Barkodu nasıl kullanıyoruz ?


Marketten barcode scanner isimli programı indirip kurduktan sonra barkodu okutabilirsiniz.


Bu arada Kaan bey, gördüğüm kadarıyla Desire HD rom'u kurmuşsunuz. Kamera çalışıyor mu Desire HD rom'u ile birlikte?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 9 yıl

AnarcHiest
Barkodu nasıl kullanıyoruz ?

Bu soruyu her hafta en az 2 3 kisi soruyor bunu anlatan bi video yada herhangi birsey yazi falan hazirlanip ust konu yapilsa hic fena olmaz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
266 izlenme · 30 dk. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
985 izlenme · 12 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim