OpenAI GPT-5 tanıtıldı: İşte merak edilenler, tüm detaylar ve yenilikler

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki en büyük oyunculardan biri olan OpenAI, uzun süredir merakla beklenen GPT-5 modelini kullanıma sundu. Üstelik şirketin önceki uygulamalarının aksine, bu kez ücretsiz kullanıcılar da GPT-5’e doğrudan erişim sağlayabiliyor. Yapay zekada yeni bir dönemin kapılarını aralayan model, hem hız hem de güvenlik açısından önemli bir eşiği temsil ediyor.

“Her konuda uzman birisiyle konuşuyorsunuz”

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-5’i tanıttığı basın toplantısında modeli şu sözlerle övdü: “GPT-5, herhangi bir konuda bir uzmanla konuşuyormuşsunuz hissini ilk kez yaşatan model.” Altman’a göre bu geçiş, iPhone’un düşük çözünürlüklü ekranlardan Retina ekranlara geçişi kadar çarpıcı bir fark yaratıyor. Altman’a göre GPT-5, AGI’ye yani insan becerilerini aşan yapay genel zekaya doğru atılmış büyük bir adım.

Şirketin şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli olan GPT-5, önceki modellerin hızını ve akıl yürütme kabiliyetini birleştiren “birleşik” yapısıyla dikkat çekiyor. GPT-5 yalnızca bir sohbet robotu değil; yazılım geliştirme, takvim planlama, araştırma özetleme gibi görevleri de doğrudan yerine getirebilen bir “yapay zeka ajanı” olarak konumlanıyor.

OpenAI’a göre GPT-5, kullanıcıların yalnızca sorularına yanıt vermekle kalmayacak, aynı zamanda onlar adına daha karmaşık görevleri de yerine getirebilecek. Örneğin bir yazılım uygulaması oluşturmak, takvim yönetimi yapmak ya da bir araştırma özeti hazırlamak gibi görevler artık GPT-5 ile mümkün olacak.

Yeni modelin bir diğer önemli özelliği ise kullanım kolaylığı. Artık kullanıcıların hangi ayarı seçeceğini düşünmesine gerek yok. GPT-5, gerçek zamanlı bir yönlendirme sistemi ile çalışıyor. Bu sistem, soruya en uygun yanıtı verebilmek için bazen hızlıca cevap veriyor bazen de daha derinlemesine düşünerek yanıt oluşturuyo.r

GPT-5 ile birlikte ChatGPT deneyimi de köklü biçimde sadeleştirildi. Önceki modellerde kullanıcıların gelişmiş mantıksal modelleri manuel olarak seçmesi gerekirken, artık GPT-5 varsayılan olarak bir akıl yürütme modeli olarak geliyor. Yani sistem, karmaşık problemleri daha küçük parçalara bölerek çözme becerisiyle çalışıyor.

GPT-5 üç farklı sürümde sunuluyor:

GPT-5 Mini : Ücretsiz ve Plus kullanıcılarının erişim sınırına ulaştığında devreye giriyor.

: Ücretsiz ve Plus kullanıcılarının erişim sınırına ulaştığında devreye giriyor. GPT-5 : Standart model, hem ücretsiz hem de Plus kullanıcıları için ana seçenek.

: Standart model, hem ücretsiz hem de Plus kullanıcıları için ana seçenek. GPT-5 Pro: Aylık 200 dolarlık Pro aboneliğe özel, sınırsız kullanım imkanı sunan üst seviye sürüm.

Altman’a göre model o kadar hızlı yanıt veriyor ki gerçekten düşünüp düşünmediğinden şüphe ediyor ama sonra yine de mükemmel bir yanıt alıyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde sıkça karşılaşılan halüsinasyon sorunlarının GPT-5’te büyük ölçüde azaldığı belirtiliyor.

Şimdiye kadarki en güvenli model

OpenAI, GPT-5’in bugüne kadarki en güvenli modeli olduğunu vurguluyor. Yeni sistemde dikkat çeken en önemli özelliklerden birisi Safe Completions adı verilen yanıt filtresi. Bu sistem sayesinde model, potansiyel olarak tehlikeli içerik isteklerini daha iyi analiz ediyor ve kullanıcıya yalnızca yüksek seviyeli, zararsız bilgiler sunuyor.

Eski modellerde içinde örneğin “bomba” veya “patlayıcı madde” gibi ifadeler geçen bir istem (prompt) yazdığınızda bu isteğiniz çoğu zaman hemen zararlı olarak etiketleniyor ve model size yanıt sunmuyordu. Safe Completions ile GPT-5, bir nevi niyet okuma yapıyor; çünkü en nihayetinde bu istemde bulunan kişi bir fizik öğrencisi olabilir. Dolayısıyla isteği bilimsel temelli bir istek olabilir. Yeni sistem elbette bu türden bir ayrım yapamıyor ancak verdiği yanıtın güvenli olmasını sağlayabiliyor.

Ayrıca GPT-5, sağlıkla ilgili sorulara daha duyarlı yaklaşarak hem kullanıcının bilgi düzeyine hem de bulunduğu bölgeye göre yanıtlar verebiliyor. Kullanıcılara doktorlarına danışmaları gereken konularda daha net uyarılarda bulunuyor. OpenAI, bir süre önce zihinsel sağlık konusunda da bazı önlemler almıştı.

Performans zirvede ama rekabet çok yakın

GPT-5, yapılan testlerde birçok alanda rakiplerini geride bırakıyor ancak de tüm testlerde rakiplerine fark atmıyor. Örneğin GitHub’dan alınan gerçek yazılım görevlerinin test edildiği SWE-bench Verified testinde %74,9 başarı oranına ulaşan model, bu alanda Anthropic’in Claude Opus 4.1 ve Google DeepMind’ın Gemini 2.5 Pro modellerini geçmeyi başardı.

Zorlu alanlarda akıl yürütme becerisini ölçen Humanity’s Last Exam testinde ise GPT-5 Pro, araç kullanarak %42 skor aldı. Bu, Elon Musk’ın xAI şirketinin Grok 4 Heavy modeliyle aldığı %44,4’lük başarıya kıyasla biraz geride kaldığını gösteriyor.

Sağlıkla ilgili konularda ise HealthBench testinde yalnızca %1,6 oranında hata yapan GPT-5, bu alanda GPT-4o’nun (%12,9) ve o3’ün (%15,8) çok önünde. Yaratıcılık, yazı yazma ve tasarım gibi daha öznel görevlerde de GPT-5'in “daha doğal ve zevk sahibi” olduğu vurgulanıyor.

GPT-5, ayrıca önceki modellere kıyasla daha az halüsinasyon (uydurma bilgi) üretiyor. OpenAI, GPT-5’in (düşünme modundayken) sadece %4,8 oranında yanlış bilgi verdiğini söylüyor. Oysa o3 modeli %22, GPT-4o ise %20,6 oranında hata yapıyordu.

Yazma ve kodlamada çıta yükseliyor

GPT-5’in sadece bir sohbet botu değil, aynı zamanda güçlü bir yazma ve kodlama aracı olduğu belirtiliyor. Model, kullanıcıların kaba taslaklarını daha etkileyici ve akıcı metinlere dönüştürebiliyor. Kod üretme konusunda da GPT-4o’dan daha başarılı olduğu ifade ediliyor.

GPT-5 ile birlikte ChatGPT arayüzü de elden geçiriliyor. Kullanıcılar artık sohbetlerinin rengini özelleştirebiliyor. Pro kullanıcılar için bazı özel renk seçenekleri de mevcut. Ayrıca Gmail, Google Takvim ve Google Kişiler gibi hizmetlerle entegrasyonda daha iyi hale getirildi.

Bir başka yenilik de “kişilik profilleri”. Kullanıcılar, sohbet botunun tarzını Cynic, Robot, Listener ve Nerd gibi ön tanımlı profillerle özelleştirebiliyor. İsterseniz bunlar kapatılabiliyor da.

Sesli sohbet tarafında da önemli bir güncelleme yapıldı. Geçtiğimiz yaz tanıtılan Advanced Voice (Gelişmiş Ses) özelliğini de güncelleştirdi. Artık OpenAI, eski “Standart Ses Modu”nu tamamen kaldırarak, çok modlu iletişimi daha iyi destekleyen gelişmiş sese geçiş yaptı.

GPT-5’i kimler nasıl kullanabilir?

Ücretsiz kullanıcılar : GPT-5’e varsayılan olarak erişebiliyor.

: GPT-5’e varsayılan olarak erişebiliyor. Plus aboneleri (aylık 20 dolar): Daha yüksek kullanım sınırları sunuluyor.

(aylık 20 dolar): Daha yüksek kullanım sınırları sunuluyor. Pro aboneleri (aylık 200 dolar): GPT-5 Pro versiyonuna sınırsız erişim sağlanıyor.

(aylık 200 dolar): GPT-5 Pro versiyonuna sınırsız erişim sağlanıyor. Kurumsal kullanıcılar: Önümüzdeki hafta GPT-5’e geçiş yapacak.

GPT-5, web, mobil ve masaüstü platformlarında dünya çapında ChatGPT Plus, Pro, Team ve Free planlarına sahip tüm kullanıcılara an itibariyle sunulmaya başlandı. Ancak dağıtım kademeli olarak yapılıyor. ChatGPT Enterprise ve Edu gelecek hafta geçiş yapacak. Dediğimiz gibi GPT-5, varsayılan model haline gelecek.

GPT-5’in gelişiyle birlikte GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, GPT-4.1-mini, o4-mini, o4-mini-high, o3 ve o3-pro kullanımdan kaldırılacak.

Geliştiriciler için GPT-5, API üzerinden gpt-5, gpt-5-mini ve gpt-5-nano olmak üzere üç farklı sürümle sunulacak. Yeni API güncellemeleri sayesinde modelin yanıt uzunluğu da geliştirici tarafından kontrol edilebilecek. Yeni fiyatlandırma da 1 milyon giriş token’ı başına 1,25 dolar, 1 milyon çıktı token’ı başına ise 10 dolar.

