Haftanın en iyi iOS oyunları -10

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
iOS'lu cihazlar için hazırlanmış oyunları incelediğimiz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 10. bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 oyun bekliyor. Endless run, off road yarışları, puzzle oyunları ve dans oyunları bu haftaki videomuzda yer alıyor.
RedBull BC1
Etkileyici grafikleri lisanslı oyun içi müzikleri ve 650 gerçek dans figürüyle dikkat çeken breakdance oyunu, iOS'lu cihazlar için hazırlanmış başarılı oyunlar arasında yer alıyor.
Alpine Crawler Wild
Offroad araçları, kamyonlar, polis arabaları ve daha fazlası, zorlu etaplarda bitiş çizgisini görebilecek mi? Sorunu cevabı ellerinizde.
Superblast
Sevimli grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla arcade shooter oyunlarına güzel bir alternatif olan Superblast bu haftaki videomuzda yerini aldı.
Stylish Sprint
Mobil cihazların popüler oyun türlerinden biri olan Endless Run türünün en başarılı örneklerinden biri olan Stylish Sprint, eğlenceli oynanışı ve başarılı kontrol sistemiyle dikkat çekiyor.
Heist
Haftanın en iyi iOS oyunu olan Heist, gittikçe zorlaşan puzzle'ları, oyun içi müzikleri ve büyük merak uyandıran sonuyla listemizin zirvesinde yer almayı başardı.
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hort
1-DREAM:SCAPE
2-ORDER & CHAOS ONLİNE
BU İKİ OYUNUN İNCELEMESİNİ KESİN YAPMALILAR
Örn. N.O.V.A GT Racing Gibi güzel oyunları artık göremiyoruz nedense
Stylish Sprint ile Heist i beğendim biraz sonra indiricem. Müsait zamanlarımda sitres atarım :)
Tşk ederiz.