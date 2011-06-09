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Haftanın en iyi iOS oyunları -10-

7 yıl
54,4b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS'lu cihazlar için hazırlanmış oyunları incelediğimiz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 10. bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 oyun bekliyor. Endless run, off road yarışları, puzzle oyunları ve dans oyunları bu haftaki videomuzda yer alıyor.
RedBull BC1
Etkileyici grafikleri lisanslı oyun içi müzikleri ve 650 gerçek dans figürüyle dikkat çeken breakdance oyunu, iOS'lu cihazlar için hazırlanmış başarılı oyunlar arasında yer alıyor.
Alpine Crawler Wild
Offroad araçları, kamyonlar, polis arabaları ve daha fazlası, zorlu etaplarda bitiş çizgisini görebilecek mi? Sorunu cevabı ellerinizde.
Superblast
Sevimli grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla arcade shooter oyunlarına güzel bir alternatif olan Superblast bu haftaki videomuzda yerini aldı.
Stylish Sprint
Mobil cihazların popüler oyun türlerinden biri olan Endless Run türünün en başarılı örneklerinden biri olan Stylish Sprint, eğlenceli oynanışı ve başarılı kontrol sistemiyle dikkat çekiyor.
Heist
Haftanın en iyi iOS oyunu olan Heist, gittikçe zorlaşan puzzle'ları, oyun içi müzikleri ve büyük merak uyandıran sonuyla listemizin zirvesinde yer almayı başardı. 

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EnoswzRobtreson 6 yıl
Örn. N.O.V.A GT Racing Gibi güzel oyunları artık göremiyoruz nedense
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ShaG 6 yıl EnoswzRobtreson
EnoswzRobtreson

Örn. N.O.V.A GT Racing Gibi güzel oyunları artık göremiyoruz nedense
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hort
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MAVİT 7 yıl
BENCE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA
1-DREAM:SCAPE
2-ORDER & CHAOS ONLİNE
BU İKİ OYUNUN İNCELEMESİNİ KESİN YAPMALILAR
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sicknessss 7 yıl
Metalstorm oynadığım en iyi oyunlardan biriydi.İncelenmesinde fayda var. Monopoly i bilmeyen yoktur, o da çok iyi.
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grafiker 7 yıl
Keşke Kurishi gelse şu aletlere bıkmadan oynarım...
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bilgehankalkan 7 yıl
Elinize sağlık, oyunları deneyeceğim Fps ve yarış oyunlarına da ağırlık verin lütfen.
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Zendagi Migzara 7 yıl
The Heist ilerleyince bayağı zor oluyor. Şahsen ben belli bir yerden sonra bırakmak zorunda kaldım , olmuyor , çok zaman gerekiyor :):)
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waltran 7 yıl
şu heist güzelmiş gerçekten. farklı puzzle oyunlarının birleştirilmiş hali gibi ios lu cihazım olsa indirirdim
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Sánchez 7 yıl
Oyunlar güzel gerçekten.
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Chidori 7 yıl
İnceleme için teşekkürler. Heist gerçekten kendine bağlayan bir oyun.
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Erzsa 7 yıl
bence eskisi gibi çok etkileyici ios oyunlar yok önceden süper ios oyunlar vardı
Örn. N.O.V.A GT Racing Gibi güzel oyunları artık göremiyoruz nedense
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Ahmet© 7 yıl
İzledim videoyu.

Stylish Sprint ile Heist i beğendim biraz sonra indiricem. Müsait zamanlarımda sitres atarım :)

Tşk ederiz.
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nelasq 7 yıl
hd izleyin arkadaşlar sorun yok
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Küf 7 yıl
evet videoda sorun var açılmıyor şu an.
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