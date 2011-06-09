Haftanın en iyi iOS oyunları -10

iOS'lu cihazlar için hazırlanmış oyunları incelediğimiz Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 10. bölümünde sizleri birbirinden farklı 5 oyun bekliyor. Endless run, off road yarışları, puzzle oyunları ve dans oyunları bu haftaki videomuzda yer alıyor.

RedBull BC1

Etkileyici grafikleri lisanslı oyun içi müzikleri ve 650 gerçek dans figürüyle dikkat çeken breakdance oyunu, iOS'lu cihazlar için hazırlanmış başarılı oyunlar arasında yer alıyor.

Alpine Crawler Wild

Offroad araçları, kamyonlar, polis arabaları ve daha fazlası, zorlu etaplarda bitiş çizgisini görebilecek mi? Sorunu cevabı ellerinizde.

Superblast

Sevimli grafikleri ve eğlenceli oynanışıyla arcade shooter oyunlarına güzel bir alternatif olan Superblast bu haftaki videomuzda yerini aldı.

Stylish Sprint

Mobil cihazların popüler oyun türlerinden biri olan Endless Run türünün en başarılı örneklerinden biri olan Stylish Sprint, eğlenceli oynanışı ve başarılı kontrol sistemiyle dikkat çekiyor.

Heist

Haftanın en iyi iOS oyunu olan Heist, gittikçe zorlaşan puzzle'ları, oyun içi müzikleri ve büyük merak uyandıran sonuyla listemizin zirvesinde yer almayı başardı.