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Haftanın en iyi iOS oyunları -13-

7 yıl
100,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda iOS platformu için hazırlanmış olan 5 oyun inceledik. Apple iPad üzerinden tanıtımını yaptığımız oyunlarla herkese iyi eğlenceler.

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chilalilin 7 yıl
İsterseniz dh üzerinden haftanın tanıtım videolarının gecmişlerini izleseniz bile bir sürü oyun cıkıyor iyisinden.
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Sodalayn 7 yıl
call of duty zombies var o çok çok daha iyi
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halil273563 7 yıl
harika oyunlar bee samsung wave 525 için varmı bu oyunlar yani yüklenebilirmi ?
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BurakTirpanli 7 yıl
Monopoly çok iyi bence hiç olmazsa 6. sırada olmalıydı :D
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Zuko 7 yıl
1. oyun berbat. 3.'yü de sevmedim. 2. en güzeli ve en değişiği geldi bana. Da niye iPhone'da zaten tanıttığınız oyunları bir de iPad'te tanıtıyorsunuz tekrar?
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emregök 7 yıl
instollus4 later indir doldu ; )
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FnL 7 yıl emregök
ungood20
instollus4 later indir doldu ; )

İnstalliusda bu oyunu ben bulamadim problem bende mi acaba? 1 dolar vermek istemiyorum :)
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jehan 7 yıl
7 oyun icinden ilk 5 :D
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d3l1kanli 7 yıl
İOS a ilerlemeli oyun çıkması lazım bu. Oyunları oynadıktan sonra insan sıkılıyor ben lords and kings oynuyorum zevk alıyorum ama bı zamandan sonra sikacagini biliyorum hala bı spider man a 3-4 dolar vericeksek neden jail. Atmayalım .
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BuYaZ 7 yıl
Hiç Bu Kadarını Beklememiştim
Böyle Oyunmu Olur
Eski Oyunları İstiyoruzz
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FnL 7 yıl
Call of mini zombies harikaymış yahu hemen indiriyorum
Teşekkürler tanıtım için
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iDenis 7 yıl
güzel olmuş teşekkülde tavsiylerinizi hep uyguluyorum :D
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MCErgun 7 yıl
1. oyun berbat
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SystemApps 7 yıl
haftanın 1. oyunu en güzeliymiş gerçekten 2.sıradaki bence o 2.liği haketmemiş.
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