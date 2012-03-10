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Haftanın en iyi iOS oyunları -17-

7 yıl
60,7b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS için hazırlanan ve iPad,iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarda oynayabileceğiniz oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 17. bölümünde sizleri birbirinden güzel 5 oyun bekliyor.

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_Caudion_ 7 yıl en beğenilen
Ukalaca tavırlar sergileyenleri kınıyorum, insanlar uğraşıp bizler için video hazırlamışlar siz yok başlık şöyle yok kalan yer neresi bilmemne..

Video için teşekkürler Galaxy on Fire 2 hoşuma gitti
Ukalaca tavırlar sergileyenleri kınıyorum, insanlar uğraşıp bizler için video hazırlamışlar siz yok başlık şöyle yok kalan yer neresi bilmemne.....
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Harold Finch 7 yıl
haftanın derken?
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memolika 7 yıl
Kaan ağabey her şey iyi hoşta şu uygulamaların fiyatlarını da verseniz.
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ruyanfa0203 6 yıl
Olayi duygusallastirmaya da, elestirileri abartmaya da gerek yok. Beklenen sey, herkesin isini iyi yapmasidir...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mthan 7 yıl
Şu oy vermedeki 30 saniye kuralını kaldırın artık!
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blacks000 7 yıl
Bu kadar video incelemenin ardından IOS'un geç gelmesi mantıklı!
Güzel olmuş teşekkürler
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sertacarslan 7 yıl
gopgop
Bi karsilik beklemeksizin bizler icin video hazirliyorlar elestiriyosunuz nedeyim

Kimisi hasta ameliyat eder para kazanir, kimisi yangin sondurur para kazanir, kimisi de haber yapar para kazanir hocam. Olayi duygusallastirmaya da, elestirileri abartmaya da gerek yok. Beklenen sey, herkesin isini iyi yapmasidir...
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DH Misafiri 7 yıl
programın ADI bu... ugrastıkları tek sey bu degil herhalde.. ve benzeri seyler yazmaktan sıkılmıyormusunuz? bende her hafta olsun isterim ama olmaynca bu tür ignelemeere geerek yok bence
iiyi geceler.. elinize saglık
Burak Yz
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E4EN 7 yıl
Öncelikle arkadaş videonun başında "bir süreliğine ara vermiş olduğumuz haftanın en iyi ios oyunları programına kaldığımız yerden devam ediyoruz" diyor yani sitede biraz olsun geçmişteki haberlere bakarsanız daha önceki programlarıda bulabilirsiniz ayrıcada o kaldığı haftanın bir sonraki haftayı değilde bu haftanın en çok satan oyunlarını haber yapmış yani herşeyde bit yemiği aramayın e be akıllılar.
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Tobi. 7 yıl
1OO1
devamını bekleriz düzenli olarak

Umarım...
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eeevrim 7 yıl
Kaan Arlı nın yeni ipad canlı yayının son dakikalarında ki doğal konuşması burada ki video sunumundan daha akıcıydı bence kameranın karşısında rahat takılırsa çok daha etkili bir video sunumu olabilirdi ayrıca oyunlarla ilgili inceleme içinde Teşekkürler...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Canlı yayında PS Vita incelemesini perşembe günü yayınlayacağız dediniz cumartesi oldu hala ortada yok.anladığım kadarıyla malzemeniz şu an bol,ne zaman haber yapacak önemli bir şey bulamazsanız o zaman incelemeyi vereceksiniz.hiç yakışmıyor dh ye böyle şeyler.
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E_Aydin35 7 yıl
Bencede ya bayadır görünmüyodu şu meşhur "Haftanın en iyi İOS oyunları" ama en azından Kaan Arlı'yı görmek bile güzel.. :) Biraz dah açeşit olsa iyi olucak galiba :/
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