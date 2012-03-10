Haftanın en iyi iOS oyunları -17

Apple'ın mobil işletim sistemi iOS için hazırlanan ve iPad,iPhone ve iPod Touch gibi cihazlarda oynayabileceğiniz oyunları tanıttığımız Haftanın en iyi iOS oyunları programımızın 17. bölümünde sizleri birbirinden güzel 5 oyun bekliyor.

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