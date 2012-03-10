Haftanın en iyi iOS oyunları -17

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Olayi duygusallastirmaya da, elestirileri abartmaya da gerek yok. Beklenen sey, herkesin isini iyi yapmasidir...
|Şu oy vermedeki 30 saniye kuralını kaldırın artık!
|Bu kadar video incelemenin ardından IOS'un geç gelmesi mantıklı!
Güzel olmuş teşekkürler
gopgop
Kimisi hasta ameliyat eder para kazanir, kimisi yangin sondurur para kazanir, kimisi de haber yapar para kazanir hocam. Olayi duygusallastirmaya da, elestirileri abartmaya da gerek yok. Beklenen sey, herkesin isini iyi yapmasidir...
|programın ADI bu... ugrastıkları tek sey bu degil herhalde.. ve benzeri seyler yazmaktan sıkılmıyormusunuz? bende her hafta olsun isterim ama olmaynca bu tür ignelemeere geerek yok bence
iiyi geceler.. elinize saglık
Burak Yz
|Öncelikle arkadaş videonun başında "bir süreliğine ara vermiş olduğumuz haftanın en iyi ios oyunları programına kaldığımız yerden devam ediyoruz" diyor yani sitede biraz olsun geçmişteki haberlere bakarsanız daha önceki programlarıda bulabilirsiniz ayrıcada o kaldığı haftanın bir sonraki haftayı değilde bu haftanın en çok satan oyunlarını haber yapmış yani herşeyde bit yemiği aramayın e be akıllılar.
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Umarım...
|Kaan Arlı nın yeni ipad canlı yayının son dakikalarında ki doğal konuşması burada ki video sunumundan daha akıcıydı bence kameranın karşısında rahat takılırsa çok daha etkili bir video sunumu olabilirdi ayrıca oyunlarla ilgili inceleme içinde Teşekkürler...
|Canlı yayında PS Vita incelemesini perşembe günü yayınlayacağız dediniz cumartesi oldu hala ortada yok.anladığım kadarıyla malzemeniz şu an bol,ne zaman haber yapacak önemli bir şey bulamazsanız o zaman incelemeyi vereceksiniz.hiç yakışmıyor dh ye böyle şeyler.
|Bencede ya bayadır görünmüyodu şu meşhur "Haftanın en iyi İOS oyunları" ama en azından Kaan Arlı'yı görmek bile güzel.. :) Biraz dah açeşit olsa iyi olucak galiba :/
Video için teşekkürler Galaxy on Fire 2 hoşuma gitti