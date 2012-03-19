Haftanın en iyi iOS oyunları -18

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Ayrıca yeni IPAD'in tanıtımında Infinity Blade'in yeni bir oyununu gördüm ve gerçekten müthiş olmuş.
|Ibomber Defens çok iyi tavsiye ederim.Müthiş bir oyun çok zevkli.
|İncelemeler tarih dinlemiyor galiba çıak geliyor ama son iki haftadır düzenli :) Bu arada bu hafta oyunlar değişmiş iyi olmuş.:) Cobra iBomber çok etkileyici olmuş..:) Her alanda şu "i" olmasa farkı nasıl anlarız yani:)
|Ekran görüntüsünü hangi tweak le alıyorsunuz acaba ? Çok kaliteli çıkmışda :)
|Neden haftanın en iyi symbian oyunları yokkk....:))
erhanacars
iOS varken ben Symbian'ı işletim sistemi yerine koymuyorum
|Bir sonraki videoda da Sky Gamblers: Air Supremacy incelemesi eklenmeli
|Android Android diyen arkadaşlarımız; Oyun performansı mı var Android'de? Adam gibi işletim sistemini bile çalıştıramıyorken bir de oyun diyorsunuz. Onu da geçtim, onlarca Android başlıklarını da mı görmüyor gözünüz? Nedir yani bu iOS kompleksiniz, beğenmiyorsanız siz yapın bir kaç haber de sizi takip edelim. Zirvedekiler her zaman öncü olmuştur, dünya Apple'ı konuşuyorken biz gözardı mı edelim?
theJuDGe_41
kesinlikle katılıyorum.. 10 numara bir oyun olmuş. online multiplayer çok eğlenceli. yükleyip bir bakayım dedim. neredeyse 2 saat başında kalmışım grafikler müthiş. ipad 3 ümün gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. retina ekranda muhteşem olacak
|7:42 deki bitki :D
|oyunların tanıtıldığı videolarda yankı var. çok hoş bir durum değil...
|last man standing bu oyunun dışında fıss.
|Görünen o ki artık IOS içinde güzel oyun çıkmıyor. 3-4 ayda 1 tane güzel oyun ancak çıkıyor. Bu pazarlar sanki dinamizmini kaybetti.
donanimhaber.com/...
Toplam 30 bölüm olmuş, belki daha fazla.
Yaa di mi hayrina yapiyorlar zaten :))