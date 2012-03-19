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Haftanın en iyi iOS oyunları -18-

7 yıl
59,9b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iOS platformu için hazırlanan oyunları tanıttığımız programımızın bu haftaki bölümünde sizler için yine 5 yeni oyunu inceledik.

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Glukhovsky 7 yıl en beğenilen
armanatilgan
Sevgili kaan arli. ios ios icimiz disimiz ios oyunu oldu. birazda android platformuna yonelseniz daha iyi olur kanisindayim. sayet ulkemizde iphone sahibinden cok android isletim sistemli telefon sahibi var. daha genis kitleye hitap eden platformu neden arka plana ittiginizide anlamis degilim.

donanimhaber.com/...
Toplam 30 bölüm olmuş, belki daha fazla.
armanatilganSevgili kaan arli. ios ios icimiz disimiz ios oyunu oldu. birazda android platformuna yonelseniz daha iyi olur kanisindayim. sayet ...
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gduman 7 yıl MrDj
deepbluesee
iyi çalışmalar gece gündüz demeden iş başındasınız.sizleri tebrik ediyorum

Yaa di mi hayrina yapiyorlar zaten :))
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Haqn 7 yıl
iOS icin tamami turkce Yangin Var! oyunuda cikti, incelemek isterseniz - bit.ly/... iPad versiyonu ise - bit.ly/...
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1 Avatar
ruyanfa0203 6 yıl
Ayrıca yeni IPAD'in tanıtımında Infinity Blade'in yeni bir oyununu gördüm ve gerçekten müthiş olmuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pxix 7 yıl
Ibomber Defens çok iyi tavsiye ederim.Müthiş bir oyun çok zevkli.
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E_Aydin35 7 yıl
İncelemeler tarih dinlemiyor galiba çıak geliyor ama son iki haftadır düzenli :) Bu arada bu hafta oyunlar değişmiş iyi olmuş.:) Cobra iBomber çok etkileyici olmuş..:) Her alanda şu "i" olmasa farkı nasıl anlarız yani:)
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CooL_ROMEO 7 yıl
Ekran görüntüsünü hangi tweak le alıyorsunuz acaba ? Çok kaliteli çıkmışda :)
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erhanacars 7 yıl
Neden haftanın en iyi symbian oyunları yokkk....:))
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createemir 7 yıl erhanacars
erhanacars
Neden haftanın en iyi symbian oyunları yokkk....:))

iOS varken ben Symbian'ı işletim sistemi yerine koymuyorum
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theJuDGe_41 7 yıl
Bir sonraki videoda da Sky Gamblers: Air Supremacy incelemesi eklenmeli
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tanreall 7 yıl
Android Android diyen arkadaşlarımız; Oyun performansı mı var Android'de? Adam gibi işletim sistemini bile çalıştıramıyorken bir de oyun diyorsunuz. Onu da geçtim, onlarca Android başlıklarını da mı görmüyor gözünüz? Nedir yani bu iOS kompleksiniz, beğenmiyorsanız siz yapın bir kaç haber de sizi takip edelim. Zirvedekiler her zaman öncü olmuştur, dünya Apple'ı konuşuyorken biz gözardı mı edelim?
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SANALKAPTAN 7 yıl theJuDGe_41
theJuDGe_41

Bir sonraki videoda da Sky Gamblers: Air Supremacy incelemesi eklenmeli

kesinlikle katılıyorum.. 10 numara bir oyun olmuş. online multiplayer çok eğlenceli. yükleyip bir bakayım dedim. neredeyse 2 saat başında kalmışım
grafikler müthiş. ipad 3 ümün gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. retina ekranda muhteşem olacak
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armutcan 7 yıl
7:42 deki bitki :D
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mako3e 7 yıl
oyunların tanıtıldığı videolarda yankı var. çok hoş bir durum değil...
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demo11 7 yıl
last man standing bu oyunun dışında fıss.
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theasus 7 yıl
Görünen o ki artık IOS içinde güzel oyun çıkmıyor. 3-4 ayda 1 tane güzel oyun ancak çıkıyor. Bu pazarlar sanki dinamizmini kaybetti.
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