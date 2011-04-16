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Haftanın en iyi iOS oyunları -7-

8 yıl
68,3b
1
iPod / iPod Touch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. iOS işletim sistemi için hazırlanan birbirinden farklı oyun türü severlere hitap eden oyunlar bu videoda.

Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. iOS işletim sistemi için hazırlanan birbirinden farklı oyun türü severlere hitap eden oyunlar bu videoda.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jehan 8 yıl
dakika 2:39 da nuri alco muziginden alinti var :D
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Hakan.. 8 yıl
istunt2
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DH Misafiri 8 yıl
oyunlar kötü. köşe haftalık değil aylık yapılmalı.
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aLCuiN 8 yıl
Dikkat ediyorumda son 2 3 haftadır oyunlar hep cacık hep cacık. Beğenmedim.
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LesEnfantsTerribles 8 yıl
Herkese merhaba,
öncelikle olumlu veya olumsuz eleştirileriniz bizler için çok önemli. Düzenli olarak yayınladığımız oyun ve uygulama tanıtımlarında zaman zaman ilgi görmeyen veya beğenilmeyen oyunların çıkmasını olası bulduğumuz gibi böyle bir durum da bizleri üzmüş durumda.
Önümüzdeki tanıtımlarda daha başarılı ve ilgi çekici oyunlarla karşınızda olmaya özen göstereceğiz.
Sizlerde ileriki bölümlerde videolarda yer almasını istediğiniz oyun veya uygulamaları forum üzerinden özel mesajla bildirip katılımda bulunabilirsiniz.
Sizlerde tavsiyelerde bulunduğunuz oyunlarla ve isminizle videolarımızda yer alabilirsiniz.
Herkese iyi forumlar..
Kaan ARLI
Yanıtla +2
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Ahmet© 8 yıl

LesEnfantsTerribles

Herkese merhaba,
öncelikle olumlu veya olumsuz eleştirileriniz bizler için çok önemli. Düzenli olarak yayınladığımız oyun ve uygulama tanıtımlarında zaman zaman ilgi görmeyen veya beğenilmeyen oyunların çıkmasını olası bulduğumuz gibi böyle bir durum da bizleri üzmüş durumda.
Önümüzdeki tanıtımlarda daha başarılı ve ilgi çekici oyunlarla karşınızda olmaya özen göstereceğiz.

Sizlerde ileriki bölümlerde videolarda yer almasını istediğiniz oyun veya uygulamaları forum üzerinden özel mesajla bildirip katılımda bulunabilirsiniz.

Sizlerde tavsiyelerde bulunduğunuz oyunlarla ve isminizle videolarımızda yer alabilirsiniz.
Herkese iyi forumlar..

Kaan ARLI


+1

Teşekkür ederiz.
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Ahmet© 8 yıl
Başlık yanlis yazılmış sanırım, en kötü oyunlar olmalıydı
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HaypurTiryading 8 yıl
Apple fanı falan diyebilirsiniz ama bugün arkadaşımın N8'ini kurcaladımda NFS Shift bile kasıyor. Güçsüz donanım, optimizesiz oyunlar, az oyun sayısı incelememek için yeterli bence.
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Persona Grata 8 yıl
Yine hepsi birbirinden kötü 5 oyun.
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TRangulity 8 yıl

HaypurTiryading

Apple fanı falan diyebilirsiniz ama bugün arkadaşımın N8'ini kurcaladımda NFS Shift bile kasıyor. Güçsüz donanım, optimizesiz oyunlar, az oyun sayısı incelememek için yeterli bence.

Benim telefonumda oyna eğer kasarsa kutusuyla beraber vericem telefonu.Kullanmayı bilmeyenler kim bilir ne yapmıştır o telefona...
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Ju1i@~ 8 yıl
Bazı oyunların retina display teknolojisini kullandığını söylemişsiniz ama grafikleri nedense kötü. Nanosaur'un görüntüleri iyi ama onda da takılma yaşanıyor. İncelemede iPhone4 mü kullanıldı?
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HackAv 8 yıl
Bu hafta güzel oyunlarr yoktu...
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Miasmus 8 yıl
okumadım.
ayrıca niye sırf android ve ios oyunları symbian kullanıcılarını niye dışlıyorsunuz? he reklam amaçlı incelemelerse tabi bunlar ona bişey diyemem, oyunlar öyle incelenecek kalitede derinlikte oyunlarda değil ayrıca.
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Ryan Oreily 8 yıl

Miasmus

okumadım.


ayrıca niye sırf android ve ios oyunları symbian kullanıcılarını niye dışlıyorsunuz? he reklam amaçlı incelemelerse tabi bunlar ona bişey diyemem, oyunlar öyle incelenecek kalitede derinlikte oyunlarda değil ayrıca.


pardon ama symbian da ne oyunu var acaba?
ha yılan a falan oyun diyorsan incelemeye gerek yok onları;)
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IIcalipsoII 8 yıl
o kadar kaliteli oyunlar değller ama ıynanmıcak oyunlarda değller.. yeri geliyo sıkıntıdan emülatörle super mario oynayanlar bile var
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irfanmandirali 8 yıl
good
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