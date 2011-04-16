Haftanın en iyi iOS oyunları -7

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. iOS işletim sistemi için hazırlanan birbirinden farklı oyun türü severlere hitap eden oyunlar bu videoda.
Bu videomuzda Haftanın en iyi 5 iOS oyununu inceledik. iOS işletim sistemi için hazırlanan birbirinden farklı oyun türü severlere hitap eden oyunlar bu videoda.
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öncelikle olumlu veya olumsuz eleştirileriniz bizler için çok önemli. Düzenli olarak yayınladığımız oyun ve uygulama tanıtımlarında zaman zaman ilgi görmeyen veya beğenilmeyen oyunların çıkmasını olası bulduğumuz gibi böyle bir durum da bizleri üzmüş durumda.
Önümüzdeki tanıtımlarda daha başarılı ve ilgi çekici oyunlarla karşınızda olmaya özen göstereceğiz.
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Herkese iyi forumlar..
Kaan ARLI
+1
Teşekkür ederiz.
Benim telefonumda oyna eğer kasarsa kutusuyla beraber vericem telefonu.Kullanmayı bilmeyenler kim bilir ne yapmıştır o telefona...
ayrıca niye sırf android ve ios oyunları symbian kullanıcılarını niye dışlıyorsunuz? he reklam amaçlı incelemelerse tabi bunlar ona bişey diyemem, oyunlar öyle incelenecek kalitede derinlikte oyunlarda değil ayrıca.
pardon ama symbian da ne oyunu var acaba?
ha yılan a falan oyun diyorsan incelemeye gerek yok onları;)