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Haier’den projeksiyonlu akıllı saat

Akıllı saatinizin ekranı zaman zaman okuma zorluğu yaşatacak kadar küçük sayılabilir. Haier Asu bunu göze alarak yazıları büyüten bir projeksiyon modülü eklemiş.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2018 fuarının biraz arka planda kalan ancak ilginç fikirlere ev sahipliği yapan firmalarından birisi de Haier. Firma projeksiyon modülü bulunan bir akıllı saat tanıttı.

Haier Asu özellikleri

Haier Asu adındaki akıllı saat standart modellerden farklı değil. Akıllı telefondan gelen bildirimleri ekrana yansıtmak, fitness değerlerini takip etmek, uyku düzenini izlemek gibi pek çok işlevi var.

Rakiplerinden ayıran ise kenar kısmındaki projeksiyon modülünden taktığınız kolunuza göre bileğe doğru ve kolun üst kısmına doğru yansıtma yapabilmesi. Böylece küçük saat ekranında görme zorluğu yaşayanlar projeksiyon ile daha iyi bir deneyim elde edebilecekler.

Ayrıca Bkz. "Cep telefonu arayanlara farklı bir yaklaşım: Light Phone 2"

Projeksiyon modülü ekranda olan her bilgiyi yansıtmıyor. Mesajlar veya ölçüm bilgileri gibi belirli veriler yansıtılıyor. Yansıtırken de ekranın tamamını değil gerekli olan bilgileri seçiyor. Örneğin kronometrede başlat ve bitiş tuşları yansıtılmıyor.

Kullanım süreleri zaten kısıtlı olan akıllı saatlerin bir de bu tarz bileşenlerle donatılması elbette dezavantaja neden oluyor. Yine de kısa süreli kullanımlarla batarya üzerindeki etkisi azaltılabilir. Ayrıca saat oldukça da kalın. Haier Asu önümüzdeki aylarda Çin’de satışa sunulacak.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/03/haier-creates-smartwatch-built-projector.html Yorum Yaz
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MustafaC53 1 yıl
yaptık mı yaptık, gereksiz teknoloji.
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1ses1 1 yıl
Şu pil olayına çözüm yok gibi. Ama bir bakıma pilin bu kadar gelişen teknolojiye oranla yavaş ilerlemesi , teknolojinin daha hızlı ve enerjinin daha tutumlu kullanılmasına neden oluyor yok sa bunlar aynı telefonlardaki kameralar gibi kamera geliştireceğine kameraların sayısını artırıyor buda yeni bir teknolojiymiş yada maharetmiş gibi pazarlanıyor.
Bilimkurgu filmlerinde olan buğday tanesi kadar bir pilin 10 sene dayanması gibi bir teknoloji bulsalar. Fantastik gibi geliyor bana ama bundan 25 sene önce görüntülü konuşacağız desem çok fazla uzay yolu filmi izliyorsun derlerdi.
Kol saatlerindeki en büyük problemde pil olayı yoksa projeksiyondu kameraydı gibi özellik koymaları günün sonunda pilin günde 2 kere şarja koyma gerekliliğini doğuruyor.
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sniper23 1 yıl 1ses1
Sürekli yazarım. Buraya da yazayım.
Pil olayı elektro-kimyaya giriyor. Yani nano teknolojiden farklı bir durum ortaya çıkıyor.
Nano teknolojide her şeyin ne yapacağını bilerek üretiyorsunuz. Ama kimyadan maddelerin nasıl bir tepkime yapacağından emin değilsiniz, en büyük sorun zaten burada çıkıyor.
Yani yeni bir pil teknolojisi olsa bile bunun üzerinde en 3-4 yıl çalışılması lazım, halkın elinde bomba gibi patlamadığına emin olmak için.
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oray 1 yıl
pek bi seye benzemiyor
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