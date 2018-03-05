Haier’den projeksiyonlu akıllı saat

MWC 2018 fuarının biraz arka planda kalan ancak ilginç fikirlere ev sahipliği yapan firmalarından birisi de Haier. Firma projeksiyon modülü bulunan bir akıllı saat tanıttı.

Haier Asu özellikleri

Haier Asu adındaki akıllı saat standart modellerden farklı değil. Akıllı telefondan gelen bildirimleri ekrana yansıtmak, fitness değerlerini takip etmek, uyku düzenini izlemek gibi pek çok işlevi var.

Rakiplerinden ayıran ise kenar kısmındaki projeksiyon modülünden taktığınız kolunuza göre bileğe doğru ve kolun üst kısmına doğru yansıtma yapabilmesi. Böylece küçük saat ekranında görme zorluğu yaşayanlar projeksiyon ile daha iyi bir deneyim elde edebilecekler.

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Projeksiyon modülü ekranda olan her bilgiyi yansıtmıyor. Mesajlar veya ölçüm bilgileri gibi belirli veriler yansıtılıyor. Yansıtırken de ekranın tamamını değil gerekli olan bilgileri seçiyor. Örneğin kronometrede başlat ve bitiş tuşları yansıtılmıyor.

Kullanım süreleri zaten kısıtlı olan akıllı saatlerin bir de bu tarz bileşenlerle donatılması elbette dezavantaja neden oluyor. Yine de kısa süreli kullanımlarla batarya üzerindeki etkisi azaltılabilir. Ayrıca saat oldukça da kalın. Haier Asu önümüzdeki aylarda Çin’de satışa sunulacak.