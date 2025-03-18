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    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı

    Farklı türde ve boyuttaki çamaşırları yıkamak şüphesiz zahmetli ve zaman alıcı bir süreç. Haier'in geliştirdiği dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi, bunu sorun olmaktan çıkarıyor.
    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Beyaz eşya sektörünün önde gelen markalarından Haier, çamaşır yıkama deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni ürünü tanıttı. Leader Three-Tub Washing Machine isimli model dünyada bir ilke imza atarak üç tamburlu tasarımla karşımıza çıkıyor. Bu sayede farklı türde ve boyuttaki çamaşırların aynı anda yıkanması mümkün olacak.
    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Makindeki ana tamburun kapasitesi 10.5 kg. Diğer iki ek tamburun her biri ise 1 kg kapasite sunuyor. Haier, bu makine için özel bir 12 yollu su sirkülasyon sistemi geliştirdi. Bu sistem, her tamburda kullanılan su ve deterjanın diğerlerine karışmasını önlüyor. Böylece çamaşırlar için en uygun yıkama koşullarının sağlanması hedeflenmiş.

    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Güçlü performans ve sessiz çalışma

    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesinin sıkma hızı dakikada 1.400 devire kadar çıkarken, enerji tüketimi 1.850 W seviyesinde. Üstelik, yıkama sırasında 48 dB, sıkma sırasında ise 66 dB'yi geçmeyen ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışıyor. Boyutları ise 600 × 570 × 1.070 mm.

    Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Haier'in bu yenilikçi çamaşır makinesi, 17 Nisan'da Çin'de satışa çıkacak. Fiyatı 4.999 yuan, yani yaklaşık 690 dolar olarak belirlenmiş. Şu anda ön sipariş alınmaya başlanmış durumda. Çin merkezli şirketin bu yeni modeli, özellikle farklı türdeki çamaşırları tek seferde yıkamak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.
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