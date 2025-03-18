Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı

Farklı türde ve boyuttaki çamaşırları yıkamak şüphesiz zahmetli ve zaman alıcı bir süreç. Haier'in geliştirdiği dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi, bunu sorun olmaktan çıkarıyor.