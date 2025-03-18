Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesi tanıtıldı: İşte fiyatı

Teknoloji Editörü
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Beyaz eşya sektörünün önde gelen markalarından
Haier, çamaşır yıkama deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni ürünü tanıttı. Leader Three-Tub Washing Machine isimli model dünyada bir ilke imza atarak üç tamburlu tasarımla karşımıza çıkıyor. Bu sayede farklı türde ve boyuttaki çamaşırların aynı anda yıkanması mümkün olacak.
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Makindeki ana tamburun kapasitesi
10.5 kg. Diğer iki ek tamburun her biri ise 1 kg kapasite sunuyor. Haier, bu makine için özel bir 12 yollu su sirkülasyon sistemi geliştirdi. Bu sistem, her tamburda kullanılan su ve deterjanın diğerlerine karışmasını önlüyor. Böylece çamaşırlar için en uygun yıkama koşullarının sağlanması hedeflenmiş.
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Güçlü performans ve sessiz çalışma
Dünyanın ilk üç tamburlu çamaşır makinesinin sıkma hızı
dakikada 1.400 devire kadar çıkarken, enerji tüketimi 1.850 W seviyesinde. Üstelik, yıkama sırasında 48 dB, sıkma sırasında ise 66 dB'yi geçmeyen ses seviyesiyle oldukça sessiz çalışıyor. Boyutları ise 600 × 570 × 1.070 mm.
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Haier'in bu yenilikçi çamaşır makinesi, 17 Nisan'da Çin'de satışa çıkacak. Fiyatı
4.999 yuan, yani yaklaşık 690 dolar olarak belirlenmiş. Şu anda ön sipariş alınmaya başlanmış durumda. Çin merkezli şirketin bu yeni modeli, özellikle farklı türdeki çamaşırları tek seferde yıkamak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlayacak.
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