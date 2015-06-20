Hatırlatma odaklı yeni Mac uygulaması: Gestimer

Tuan Anh Nguyen tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Gestimer, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Yüklendiği sistemlerin üst barına yerleşen Gestimer, burada yer alan simgesinin aşağıya doğru çekilmesiyle ufak hatırlatıcılar kurulmasına imkan tanıyor. Bu hatırlatıcılara saat yanında içeriği hakkında bilgiler ekleyebilen ve birden fazla hatırlatma kurabilen uygulama, daha önce benzerini görmediğimiz oldukça ilginç bir kullanım süreci ortaya koyuyor.

6,49 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan Gestimer uygulamasına buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id990588172?mt=12