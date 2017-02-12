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Hava ve CO2 ile çalışan yeni pil oldukça iddialı!

Bilim adamları son yaptıkları çalışmada hava ve CO2 ile çalışan yeni pil bir geliştirdiler. Yeni çözüm benzerlerinden daha yüksek kapasite sunuyor ve bütçe dostu bir çözüm olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Penn State Üniversitesi araştırmacıları Dünya’ya her gün büyük miktarda salınımını yaptığımız CO2’nin ve havanın kullanıldığı bir pil geliştirdiler. Üstelik çözümün ekonomik bir alternatif olması bekleniyor. Akış hücresi adı verilen bataryada CO2 ve havanın çözündüğü su bulunan iki bölüm bulunuyor. Arada ise klasik bataryalarda olduğu gibi sadece iyon akışına izin veren bir membrana yer verilmiş. İki bölüm arasındaki iyon derişimi farkına dayalı olarak gerçekleşen yük akışı sayesinde elektrik akımı elde edilebilmiş.

200 kat daha fazla kapasite!

Pilin belki de en dikkat çekici noktalarından birisi de iki bölmenin iyon konsantrasyonu eşitlendiğinde her bölümü tam zıttı çözeltiyle doldurarak elektron akışının tersine çevrilmesiyle pilin kolayca şarj edilebiliyor olması. Üstelik bu 50 kere performans düşüşü gözlenmeden tekrarlanabiliyor. Bu fikir aslında yeni değil fakat bu çözümü farklı kılan detay onun öncekilerden 200 kat daha fazla enerji sağlayabilmesi. Bilim adamlarının aktardıklarına göre eski yöntemlerde aynı kapasite için hem daha yoğun enerjili maddeler kullanılıyordu hem de eski çözümler çok yüksek sıcaklıklarda çalışmalarının yanı sıra karmaşık bir yapıya sahiplerdi.
Yeni geliştirilen pil ise oda sıcaklığında çalışabiliyor ve ucuz malzemeler kullanılarak üretilmiş. Bununla birlikte ekibin söylediklerine göre batarya halen yaygın ölçekte kullanılabilecek düzeyde ekonomik değil ayrıca pilin hem performansını hem de ömrünü uzatmak için üzerinde çalışılması gerekli. Yine de çözüm gelecek için umut vadediyor. Son olarak pilin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.
https://www.engadget.com/2017/02/10/co2-flow-cell-battery/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 2 yıl en beğenilen

Haftalık pil haberi de nerede kaldı diye meraklanmaya başlamıştım.
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axesis 2 yıl
Sonuç geliştirilmesi gerekiyor .. çözüm eski sistem devam :) dağılın
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12 Angry Men 2 yıl
Sonuç olarak değişen bir şey yok.
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arel.gr 2 yıl
yalancının mumu misali bir pil haberi daha, kadir okusun ben okumuyorum.

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Musty3535123 2 yıl
elektrikli arabalar 2000 lerde hatta 90 larda bile vardı. ama 2010 dan sonra moda oldu.
pil teknolojisindede senelerdir yeni yöntemler bula bula yöntem kalmadı. gel gelelim lityum-ion bataryalarla devam ediyoruz.
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cyberfalcon 2 yıl
Bana pek mantıklı gelmedi. Havadan ne alıyor. Üstelik CO2 kimyasal reaksiyonlarda genelde son üründür. Ondan nasıl enerji üretecekler.
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N. Chomsky 2 yıl en beğenilen

Haftalık pil haberi de nerede kaldı diye meraklanmaya başlamıştım.
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Kygo2 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Haftalık pil haberi de nerede kaldı diye meraklanmaya başlamıştım.



Ama çağımızda enerji hiç olmadığından daha çok önemli olduğunudan dolayı bunun depolanmasıda çok daha büyük önem arz ediyor.
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kadirirdem 2 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Haftalık pil haberi de nerede kaldı diye meraklanmaya başlamıştım.

Aynen Hayaller-Hayatlar olayı oluyor hep...
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Xeblion 2 yıl
bir bor değil
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muratkaya 2 yıl
Küresel ısınmayı da engeller mi acaba :)
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