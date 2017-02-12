Hava ve CO2 ile çalışan yeni pil oldukça iddialı!

Penn State Üniversitesi araştırmacıları Dünya’ya her gün büyük miktarda salınımını yaptığımız CO2’nin ve havanın kullanıldığı bir pil geliştirdiler. Üstelik çözümün ekonomik bir alternatif olması bekleniyor. Akış hücresi adı verilen bataryada CO2 ve havanın çözündüğü su bulunan iki bölüm bulunuyor. Arada ise klasik bataryalarda olduğu gibi sadece iyon akışına izin veren bir membrana yer verilmiş. İki bölüm arasındaki iyon derişimi farkına dayalı olarak gerçekleşen yük akışı sayesinde elektrik akımı elde edilebilmiş.

200 kat daha fazla kapasite!

Pilin belki de en dikkat çekici noktalarından birisi de iki bölmenin iyon konsantrasyonu eşitlendiğinde her bölümü tam zıttı çözeltiyle doldurarak elektron akışının tersine çevrilmesiyle pilin kolayca şarj edilebiliyor olması. Üstelik bu 50 kere performans düşüşü gözlenmeden tekrarlanabiliyor. Bu fikir aslında yeni değil fakat bu çözümü farklı kılan detay onun öncekilerden 200 kat daha fazla enerji sağlayabilmesi. Bilim adamlarının aktardıklarına göre eski yöntemlerde aynı kapasite için hem daha yoğun enerjili maddeler kullanılıyordu hem de eski çözümler çok yüksek sıcaklıklarda çalışmalarının yanı sıra karmaşık bir yapıya sahiplerdi.

https://www.engadget.com/2017/02/10/co2-flow-cell-battery/

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Yeni geliştirilen pil isevekullanılarak üretilmiş. Bununla birlikte ekibin söylediklerine göre batarya halen yaygın ölçekte kullanılabilecek düzeydeayrıca pilin hemhem deuzatmak için üzerinde çalışılması gerekli. Yine de çözüm gelecek için umut vadediyor. Son olarak pilin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi henüz mevcut değil.