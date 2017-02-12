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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Subaru, Kaliforniya’da sürücüsüz otomobilini test etmek için izin aldı

Subaru, Kaliforniya'da sürücüsüz otomobilini test edebilmek için izin aldı. Otomobil üreticisi, bir süre önce tanıttığı EyeSight teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Subaru, Kaliforniya’da sürücüsüz otomobilini test etmek için izin aldı
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Sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştiren firmalardan birisi olan Subaru, sürücüsüz otomobillerini Kaliforniya’da deneyebilmek için izin aldı. California Department of Motor Vehicles tarafından verilen izin ile Japon otomobil üreticisi; Volkswagen, Mercedes, Google ve Tesla gibi, toplam sayıları 22’ye ulaşan sürücüsüz otomobil üreticisi arasına katıldı.

Subaru, sürücüsüz otomobillerini deneme konusunda rakiplerinden biraz geç kaldı ancak bu konuda deneyimsiz olduğu söylenemez. Otomobil üreticisi, geliştirdiği “EyeSight” isimli özellikle müşterilerine eşi benzeri olmayan bir sürüş asistanı deneyimi sunuyor. Subaru’nun “Subaru mühendislerinin güvenlik konusunda bildiği her şeyin doruk noktası” olarak tanımladığı EyeSight; trafikteki değişimi izliyor, şerit değişimlerinde uyarı veriyor, seyir kontrol sistemini otomatik olarak ayarlayabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.

Aldığı izinle birlikte Kaliforniya’da (ilk olarak trafiğe kapalı alanlarda) yollara çıkacak olan Subaru, EyeSight sistemini yeni sınırlarına ulaştırmaya çalışacak. Otomobil üreticisinin planları arasında EyeSight’a trafik kontrol ve otomatik sürüş özelliklerini eklemek de bulunuyor. İlk etapta otomobillerin 85 km/saat hızdan daha yavaş yol katettiği durumlarda kullanılabilecek olan otomatik sürüş özelliği, Subaru’nun planlarına göre 2020 senesinde yarı otomatik sürüş deneyimi sunabilecek kadar geliştirilecek. Yarı otomatik sürüş özelliği, otomobillerin hiçbir sürücü müdahalesi olmadan yolu izleyebilmesini, şerit değiştirebilmesini mümkün kılacak.

Kaliforniya DMV tarafından 2014 senesinde başlatılan sürücüsüz otomobil test programı, belirli özelliklere sahip olan üreticilere halka açık alanlarda sürüş yapma izni de sağlıyor. Halka açık alanlara çıkarak gerçek trafik koşullarına uyum sağlamaya çalışan sürücüsüz otomobiller, elde edilen verilere göre geliştiriliyor.


http://www.digitaltrends.com/cars/subaru-california-self-driving-tech/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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ufo 2 yıl en beğenilen
bizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. 22 firma da risk burda. Uzaktan çekirdek çitleyip takip ediyoruz dünyada neler oluyor diye. Belediye o çizgiyi çizebilse o bile başarı
bizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. 22 firma da risk burd...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Nike Tyson 2 yıl ufo
ufo
bizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. 22 firma da risk burda. Uzaktan çekirdek çitleyip takip ediyoruz dünyada neler oluyor diye. Belediye o çizgiyi çizebilse o bile başarı

Keske tek sorun cizgi olsa.Bursanin.yollari offroad pisti gibi.
ufobizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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kvadankpakal 2 yıl
bu teknolojiler Türkiye veya Türkiye seviyesindeki ülkeler için geliştirilmiyor.
türkiye de hindistan da endonezya da azerbaycan da vs... tutmaz bu teknolojiler.
abd gibi avrupa japonya gibi insanlıktan nasibini almış, saygılı, gelişmiş, kural bilen toplumlar da tutacaktır.
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travers 2 yıl
Siz ne tümseğinden çukurundan bahsediyorsunuz.


2 ya da 3 sene önce Midyat'ta yapılmış müthiş bir protestoydu.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Kafatasçı pislikler gelmeden belirteyim; Midyat Belediyesi hdpde değil.
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kadirirdem 2 yıl
Bu firmalar daha yeni başlıyor ,Tesla bunlardan bir kaç gömlek önde gidiyor.
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Jeopol 2 yıl
subaru zaten araclarina koydugu teknolijiler ile bu konuda iyi sayilan firmalardandi. simdi resmiyete dokmusler isi.
acikcasi surucusuz aracin kar ve buzlu yol performanslarini bekliyorum.
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ufo 2 yıl en beğenilen
bizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. 22 firma da risk burda. Uzaktan çekirdek çitleyip takip ediyoruz dünyada neler oluyor diye. Belediye o çizgiyi çizebilse o bile başarı
1 Yanıt Yanıtla +14
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Nike Tyson 2 yıl ufo
ufo
bizde yol çizgisi ya yok ya 2-3 tane birden var. Eskileri silmeyip yanına çiziyorlar biliyorsunuz. ee yolu bilicen diyorlar kaza onuca da. 22 firma da risk burda. Uzaktan çekirdek çitleyip takip ediyoruz dünyada neler oluyor diye. Belediye o çizgiyi çizebilse o bile başarı

Keske tek sorun cizgi olsa.Bursanin.yollari offroad pisti gibi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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