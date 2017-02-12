Subaru, Kaliforniya’da sürücüsüz otomobilini test etmek için izin aldı

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Sürücüsüz otomobil teknolojisini geliştiren firmalardan birisi olan Subaru, sürücüsüz otomobillerini Kaliforniya’da deneyebilmek için izin aldı. California Department of Motor Vehicles tarafından verilen izin ile Japon otomobil üreticisi; Volkswagen, Mercedes, Google ve Tesla gibi, teknolojisini geliştiren firmalardan birisi olan, sürücüsüz otomobillerini Kaliforniya’da deneyebilmek için izin aldı. California Department of Motor Vehicles tarafından verilen izin ile Japon otomobil üreticisi;vegibi, toplam sayıları 22’ye ulaşan sürücüsüz otomobil üreticisi arasına katıldı.

Subaru, sürücüsüz otomobillerini deneme konusunda rakiplerinden biraz geç kaldı ancak bu konuda deneyimsiz olduğu söylenemez. Otomobil üreticisi, geliştirdiği “EyeSight” isimli özellikle müşterilerine eşi benzeri olmayan bir sürüş asistanı deneyimi sunuyor. Subaru’nun “Subaru mühendislerinin güvenlik konusunda bildiği her şeyin doruk noktası” olarak tanımladığı EyeSight; trafikteki değişimi izliyor, şerit değişimlerinde uyarı veriyor, seyir kontrol sistemini otomatik olarak ayarlayabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor.

Aldığı izinle birlikte Kaliforniya’da (ilk olarak trafiğe kapalı alanlarda) yollara çıkacak olan Subaru, EyeSight sistemini yeni sınırlarına ulaştırmaya çalışacak. Otomobil üreticisinin planları arasında EyeSight’a trafik kontrol ve otomatik sürüş özelliklerini eklemek de bulunuyor. İlk etapta otomobillerin 85 km/saat hızdan daha yavaş yol katettiği durumlarda kullanılabilecek olan otomatik sürüş özelliği, Subaru’nun planlarına göre 2020 senesinde yarı otomatik sürüş deneyimi sunabilecek kadar geliştirilecek. Yarı otomatik sürüş özelliği, otomobillerin hiçbir sürücü müdahalesi olmadan yolu izleyebilmesini, şerit değiştirebilmesini mümkün kılacak.

Kaliforniya DMV tarafından 2014 senesinde başlatılan sürücüsüz otomobil test programı, belirli özelliklere sahip olan üreticilere halka açık alanlarda sürüş yapma izni de sağlıyor. Halka açık alanlara çıkarak gerçek trafik koşullarına uyum sağlamaya çalışan sürücüsüz otomobiller, elde edilen verilere göre geliştiriliyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/subaru-california-self-driving-tech/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds