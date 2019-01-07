Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı

Sıcak bir bardak kahve veya çay için ısıtıcıya koyduğunuz suyun kaynamasını beklemek canınızı mı sıkıyor? Cevabınız evetse artık bu soruna bir çözüm var. Heatworks firmasının duyurusunu yaptığı Duo Smart Kablosuz Karaf, suyu makineye koyduğunuz anda kaynatabiliyor. Su ısıtıcısının hüneri suyu sadece kaynatmakla sınırlı değil. Cihaz ayrıca arzu ettiğiniz su sıcaklığını +/- 1 derece yanılma payıyla da ayarlayabiliyor.

Firmaya göre karaf, ohmik dizilim teknolojisini (ohmic array technology) kullanıyor. Söz konusu teknoloji, şirketin CES2018’de duyurduğu Tetra Set Üstü Bulaşık Makinasında da mevcut.

Tetra Bulaşık Makinası henüz satışa çıkmadığı için teknolojinin ne kadar olgunlaştığını söylemek ise henüz güç. Ancak sistemin üst segment espresso makinalarında kullanılan PID (proportional, integral, derivative - oransal, integral, türevsel) kontrolcülerine benzer şekilde işlediği düşünülüyor.

Duo ise işi bir adım daha öteye götürüyor ve elektrik hattına bağlanmadan çalışabiliyor. Üstüne gömülü şarjlı pili sayesinde istenilen her yerde kullanılabilen su ısıtıcısı için Heatworks henüz bir fiyat belirlememiş. Ne zaman piyasaya sürüleceği de belli olmayan cihazın fiyatı uygun tutulursa çok satacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.

https://klgadgetguy.com/2019/01/07/ces-2019-heatworks-introduces-a-kettle-that-heats-water-instantly-as-you-pour-it/