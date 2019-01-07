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Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı

Su ısıtıcısına su koyduğunuzda kaynamasını bekleyemeyecek kadar yoğunsanız, Heatworks firması imdadınıza yetişmek üzere. Firmanın piyasaya sürmeye hazırlandığı ıstıcı, suyu anında ısıtıyor.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı
 

Sıcak bir bardak kahve veya çay için ısıtıcıya koyduğunuz suyun kaynamasını beklemek canınızı mı sıkıyor? Cevabınız evetse artık bu soruna bir çözüm var. Heatworks firmasının duyurusunu yaptığı Duo Smart Kablosuz Karaf, suyu makineye koyduğunuz anda kaynatabiliyor. Su ısıtıcısının hüneri suyu sadece kaynatmakla sınırlı değil. Cihaz ayrıca arzu ettiğiniz su sıcaklığını +/- 1 derece yanılma payıyla da ayarlayabiliyor.

Firmaya göre karaf, ohmik dizilim teknolojisini (ohmic array technology) kullanıyor. Söz konusu teknoloji, şirketin CES2018’de duyurduğu Tetra Set Üstü Bulaşık Makinasında da mevcut.

Tetra Bulaşık Makinası henüz satışa çıkmadığı için teknolojinin ne kadar olgunlaştığını söylemek ise henüz güç. Ancak sistemin üst segment espresso makinalarında kullanılan PID (proportional, integral, derivative - oransal, integral, türevsel) kontrolcülerine benzer şekilde işlediği düşünülüyor.

Heatworks'den süper hızlı su ısıtıcısı
 

Duo ise işi bir adım daha öteye götürüyor ve elektrik hattına bağlanmadan çalışabiliyor. Üstüne gömülü şarjlı pili sayesinde istenilen her yerde kullanılabilen su ısıtıcısı için Heatworks henüz bir fiyat belirlememiş. Ne zaman piyasaya sürüleceği de belli olmayan cihazın fiyatı uygun tutulursa çok satacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.


https://klgadgetguy.com/2019/01/07/ces-2019-heatworks-introduces-a-kettle-that-heats-water-instantly-as-you-pour-it/ Yorum Yaz
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Cerkez Ethem 4 ay
Bende mikro dalga olduğunu düşündüm ama sonra birkaç videosunu izleyince diğer ürünlerin. Rezistant olarak graphite kullandığını görünce ikna oldum.
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trn 4 ay
Mikrodalga gibidir, bu da tehlikelidir sağlık için günün sonunda su içecem diye kanser olmak var. 2 dk bekleyelim olsun.
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FatihAsl 4 ay
1 Nisan şakası gibi geldi bana, kablosuz su ısıtıcı mümkün oldu ise batarya sorununu çözdüler demek. bu bir devrim olurdu.
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Quard 4 ay
Kimilerine göre gereksiz görülebilir ama bana göre kullanışlı bir ürün.Hem de elektrik olmadan çalışabilmesiyle. Herkese hitap ediyor.
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ilkerinanç 4 ay
Bi aklıllı ketılımız yoktu o da oldu.
Ben başarılı buldum yalnız.Tabi vaadetttiğini yapabiliyorsa.
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interwap 4 ay
Buyrun birer tane...
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interwap 4 ay
Buyrun birer tane...
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interwap 4 ay
Rezistans görünmez olarak cam yüzeyde mi?
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veteriner69 4 ay interwap
"Rezinstan" nedir evladım?
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esmerbuyucu 4 ay interwap
Rezidanstır, o rezinstan olsa duramazsın.
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ozankardes 4 ay interwap
Hocam anlaşılır bir makale bulduysan paylasabilirmisin? Benim bulduklarimin dili biraz ağırdı.
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OverClocK1ng 4 ay
Bir anda yeni yeni yeni ne teknolojik aletler çıkmaya başladı. Kızılötesi saç kurutma, sonra bu. Bakalım başka neler duyacağız..
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