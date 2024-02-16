Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirimde!

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Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L
Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi
Philips HD9243/90 Airfryer özellikleri
Philips’in Rapid Air teknolojisine sahip bu Philips HD9243/90 modeli, uygun fiyata yüksek pişirme kalitesi arayanlar için tercih edilebilir. Sıcak havayı içerde döndürerek çok az yağ kullanımıyla çıtır ve içi yumuşak yiyecekler hazırlamanızı vaat ediyor. Dokunmatik ekranıyla kontrol ediliyor. Farklı yemek türleri için 7 ön ayar ile geliyor. Pişirme, kızatma, ızgara, kavurma, meyve sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme ve yeniden ısıtma özellikleri mevcut. Philips’in NutriU uygulamasını kullanarak Airfryer’a uygun yemek tariflerini ve uygun ayarları görüntüleyebilirsiniz.
Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L
Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi
Philips EP5443/70, evde sütlü kahveler hazırlamak için Philips’in en gelişmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Tam otomatik yapıdaki bu makine ile espresso, cappuccino, latte macchiato, cafe au lait dahil olmak üzere 12 farklı kahve çeşidini tek tuşla kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. LatteGo süt ve köpük sistemine sahip. 4 farklı profil oluşturarak kişiye özel aroma ve yoğunluk ayarlaması yapılabiliyor. 12 farklı kahve öğütücü ayarı mevcut. AquaClean teknolojisi sayesinde kolay bir şekilde temizleniyor.
Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso MakinesiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.