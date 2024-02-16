Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirimde!

Tam Boyutta Gör Philips'in uygun fiyatlı airfryer modeli ve tam otomatik kahve makinesi Amazon'da indirime girdi. İndirimler 23 Şubat'a kadar geçerli olacak.

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Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L

Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips HD9243/90 Airfryer özellikleri

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Philips’in Rapid Air teknolojisine sahip bu Philips HD9243/90 modeli, uygun fiyata yüksek pişirme kalitesi arayanlar için tercih edilebilir. Sıcak havayı içerde döndürerek çok az yağ kullanımıyla çıtır ve içi yumuşak yiyecekler hazırlamanızı vaat ediyor. Dokunmatik ekranıyla kontrol ediliyor. Farklı yemek türleri için 7 ön ayar ile geliyor. Pişirme, kızatma, ızgara, kavurma, meyve sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme ve yeniden ısıtma özellikleri mevcut. Philips’in NutriU uygulamasını kullanarak Airfryer’a uygun yemek tariflerini ve uygun ayarları görüntüleyebilirsiniz.

Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L

Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Philips EP5443/70, evde sütlü kahveler hazırlamak için Philips’in en gelişmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Tam otomatik yapıdaki bu makine ile espresso, cappuccino, latte macchiato, cafe au lait dahil olmak üzere 12 farklı kahve çeşidini tek tuşla kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. LatteGo süt ve köpük sistemine sahip. 4 farklı profil oluşturarak kişiye özel aroma ve yoğunluk ayarlaması yapılabiliyor. 12 farklı kahve öğütücü ayarı mevcut. AquaClean teknolojisi sayesinde kolay bir şekilde temizleniyor.

Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

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Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirim