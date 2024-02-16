Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirimde!

    Philips'in uygun fiyatıyla dikkat çeken arifryer modeli ve evde 12 farklı kahve çeşidini tek tuşla hazırlanızı sağlayan tam otomatik kahve makinesi Amazon'da indirime girdi.
    Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirim Tam Boyutta Gör
    Philips'in uygun fiyatlı airfryer modeli ve tam otomatik kahve makinesi Amazon'da indirime girdi. İndirimler 23 Şubat'a kadar geçerli olacak. 

    Amazon'dan satın almak için tıklayın:

    Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L

    Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

    Philips HD9243/90 Airfryer özellikleri

    Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirim Tam Boyutta Gör

    Philips’in Rapid Air teknolojisine sahip bu Philips HD9243/90 modeli, uygun fiyata yüksek pişirme kalitesi arayanlar için tercih edilebilir. Sıcak havayı içerde döndürerek çok az yağ kullanımıyla çıtır ve içi yumuşak yiyecekler hazırlamanızı vaat ediyor. Dokunmatik ekranıyla kontrol ediliyor. Farklı yemek türleri için 7 ön ayar ile geliyor. Pişirme, kızatma, ızgara, kavurma, meyve sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme ve yeniden ısıtma özellikleri mevcut. Philips’in NutriU uygulamasını kullanarak Airfryer’a uygun yemek tariflerini ve uygun ayarları görüntüleyebilirsiniz.

    Philips HD9243/90 Airfryer 4.1L

    Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

    Amazon'da Philips Airfryer ve tam otomatik kahve makinesi indirim Tam Boyutta Gör

    Philips EP5443/70, evde sütlü kahveler hazırlamak için Philips’in en gelişmiş modeli olarak dikkat çekiyor. Tam otomatik yapıdaki bu makine ile espresso, cappuccino, latte macchiato, cafe au lait dahil olmak üzere 12 farklı kahve çeşidini tek tuşla kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. LatteGo süt ve köpük sistemine sahip. 4 farklı profil oluşturarak kişiye özel aroma ve yoğunluk ayarlaması yapılabiliyor. 12 farklı kahve öğütücü ayarı mevcut. AquaClean teknolojisi sayesinde kolay bir şekilde temizleniyor.

    Philips EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    intersport güvenilir mi # işaretinin adı nedir general mobile açılış ekranında kalıyor kaçak akım rölesi kaç amper olmalı sözleşmesiz kiracının elektriğini kestirmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y36
    Vivo Y36
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız