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Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj"

2 yıl
27,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile Microsoft'un ücretsiz yaz okulunu ve ilk okuldan, üniversiteye uzanan ücretsiz destek programlarını konuştuk.
Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç'a göre herkes kod yazmayı öğrenmeli. Kod yazmayı öğrenen bireyler hayatlarına profesyonel programcı olarak devam etmeseler bile bu öğrenimlerinin hayat boyu sorunları çözmede yardımcı olacağını düşünüyor.
Bu söyleşide Microsoft'un ilkokul seviyesinden üniversiteye uzanan ücretsiz yazılım öğrenme destek programlarını ve mezun olan kişilere sağlanan maddi destek paketlerini konuşuyoruz.

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cübbeli gandalf 2 yıl en beğenilen
Öğrenilmesi lazım da emek istiyor, sınavlara mı çalışayım hobi olarak yazılım mı öğreneyim, sanki hobilere vaktimiz var
1 Yanıt Yanıtla +30
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KatakIysm 2 yıl
Bu bilişime fazla şey yapmamak lazım , nimetlerini kullanacaksın ama sorgulamayacaksın sorgularsan kafayı sıyırırsın.





Bu bilişime fazla şey yapmamak lazım , nimetlerini kullanacaksın ama sorgulamayacaksın sorgularsan kafayı sıyırırsın.
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2 Yanıt Yanıtla +22
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One True King 2 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf
Öğrenilmesi lazım da emek istiyor, sınavlara mı çalışayım hobi olarak yazılım mı öğreneyim, sanki hobilere vaktimiz var


Şu mesajın sonuna nasıl
koyabiliyorsun?

Ben
koyardım.
cübbeli gandalfÖğrenilmesi lazım da emek istiyor, sınavlara mı çalışayım hobi olarak yazılım mı öğreneyim, sanki hobilere vaktimiz var
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2 Yanıt Yanıtla +14
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JNG90 2 yıl
Biz daha forumu kullanamıyoruz kod mu yazcaz
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Karıncayiyen Yiyen Adam 2 yıl
Aranizda kod yazan varsa beni bloklasin.
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Requizm 2 yıl Karıncayiyen Yiyen Adam
Karıncayiyen Yiyen Adam

Aranizda kod yazan varsa beni bloklasin.

Kod
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Hubalahubhub 2 yıl
Biz milletcek kod yazmayi biliyoz zaten bakin misal , "kod'umun cocuuu" adam kod yazmis kodunu kullanan cocuga sesleniyor.
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Requizm 2 yıl Hubalahubhub
Hubalahubhub
Biz milletcek kod yazmayi biliyoz zaten bakin misal , "kod'umun cocuuu" adam kod yazmis kodunu kullanan cocuga sesleniyor.

Sebepsizce güldüm
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funky-nd 2 yıl
turkiyede bilgisayar muhendisligi = 2 yil fazladan okumus programci
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Dreazz 2 yıl
donanımhaberin böyle şeylere ilgili olması ve tebrik etmesi çok iyi birşey video eğlenceli ve bilgilendirici olmuş teşekkürler
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LORIK 2 yıl
2 sene peşpeşe microsoft'un yaz okuluna başvuru yaptım fakat kabul görmedim :(
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Guest-A5D1A0F50 2 yıl
sunu diyen adam hello world yazamıyordur. kod yazmak, algoritmalar yaratmak yetenek işi
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nexus can 2 yıl
ogrendik ne oldu sanki isi biraktim. binucyusss alacaksaniz buyrun programlamaya.
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Widget55 2 yıl
Arkadaşlar bilgisayardan oyun programlanabildiği gibi mobildende oyun yapabiliyormuyuz ?
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The Time Lord 2 yıl Widget55
Widget55

Arkadaşlar bilgisayardan oyun programlanabildiği gibi mobildende oyun yapabiliyormuyuz ?

Evet.


Programlama fasa fiso, önemli olan algoritma.
1 Yanıt Yanıtla +1
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heymannn 2 yıl
Herkes kod yazmayı öğrenemez ulan. NET.
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CoreGame 2 yıl
Herkesin en azından boş zamanında mobil programlamaya merak salması lazım bence.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bizimkiler programlamayı öğrenene kadar
yapay zeka insanın kaynak kodunu çözmeye başladı bile !
programlamak dünyanın en basit işidir !
asıl olan en zor iş programın nasıl düşüneceğini
yani sağlam bir algoritma mimarisi oluşturabilmektir !
yoksa biz robot yapmak için okula gidiyorduk
ama okulda insanların nasıl robot gibi davranılacağı öğretildi !
hikayesini çok duyarsınız !
1. kural farklı düşünebiliyorsan fark yaratabilirsin !
sıradan düşünüyorsan hiç bir fark yaratamazsın !
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