Herkes kod yazmayı öğrenebilir "özel röportaj"

Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile Microsoft'un ücretsiz yaz okulunu ve ilk okuldan, üniversiteye uzanan ücretsiz destek programlarını konuştuk.

Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç'a göre herkes kod yazmayı öğrenmeli. Kod yazmayı öğrenen bireyler hayatlarına profesyonel programcı olarak devam etmeseler bile bu öğrenimlerinin hayat boyu sorunları çözmede yardımcı olacağını düşünüyor.

Bu söyleşide Microsoft'un ilkokul seviyesinden üniversiteye uzanan ücretsiz yazılım öğrenme destek programlarını ve mezun olan kişilere sağlanan maddi destek paketlerini konuşuyoruz.